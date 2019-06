Historia

Baudouin ui Inarinjärvessä

HS 20.6.1969

Kuningas

Tänään lemmitään, hukutaan, juodaan ja tanssitaan

”Tahdon”

Juhlataivaalla surisee: Lentokoneet ja tähtien palkkiot yhtä korkealla

Vesa-Matti Loiri

Armstrong vie USA:n lipun kuun pinnalle

Washington, 19. 6. (UPI)

Kuusi

Taistelujoukot pois Vietnamista 1970

Washington, 19. 6. (UPI)

Yhdysvaltain

Tupakanpolton vaaroista on jo musertava todistusaineisto

Erittäin

Anarkistiryhmä perustettiin Helsinkiin

Anarkistinen

Parast’aikaa juhannusjuhlilla

Viihdekakkosen

Baudouin teki yhdessä tasavallan presidentin kanssa yöllä Inarissa 10 kilometrin pituisen erämaaretken Pielpajärven kuululle vanhalle kirkolle, joi siellä teetä ja söi näkkileipää sekä ui sen jälkeen kirkasvetisessä Inarinjärvessä.Retki tehtiin salaa. Se alkoi klo 2, ja siltä palattiin vasta aamulla kello kuusi.Retken aikana Baudouin osoittautui presidentti Kekkosen kertoman mukaan erinomaiseksi marssijaksi ja mitä innostuneimmaksi valokuvaajaksi.Kun presidentti Kekkonen jäi retken jälkeen aamulla nukkumaan, niin Baudouin lähti kuningatar Fabiolan ja rouva Sylvi Kekkosen kanssa saamelaismuseoon.Presidentti liittyi seuraan vasta Riutulan lastenkodissa, jonne hän saapui yht’äkkiä helikopterilla ja sai melko kauan odotella kuninkaallisia vieraita.Torstaina he palasivat Helsinkiin, lepäsivät hetken ja tapasivat illalla Tanskan kuningatar Ingridin tasavallan presidentin ja rouva Kekkosen kanssa Linnan yksityisluontoisilla illallisilla.on juhannuksen iskusana.Juhla on Johannes Kastajan syntymäpäivä ja Suomen lipun päivä. Se on valon ja iloisuuden päivä.Päivä, jolloin on aikaa kuunnella veden liplatusta paljailla varpailla ja rakastavaisten lemmensanoja valkokylkisen koivun juurella.Juhannusaatto on riemukas remujuhla.Se on suuria tähtiä suurissa tilaisuuksissa, tanssilavojen tungosta, tivolielämää, suuria rahoja, kokko rannassa, sitä katsomassa tuhansia ilonhaluisia ihmisiä.Juhannusta on vietetty Johannes Kastajan muistoksi jo neljäsataaluvulta. Monet vanhat tavat viittaavat kuitenkin pakanuuden aikaiseen, keskikesän valon hedelmällisyyden juhlaan.Eikä syyttä: vanha kansa ei tiennyt tilastoista mitään, mutta se tunsi kuinka hormoonit lähtivät tähän aikaan surisemaan.Nyt tiedetään jo tilastollisestikin, että kun aurinko on heloittanut kuukauden, hedelmöittyminen on huipussaan.Naimattomien naisten on oltava erityisen varuillaan, etteivät saa kevätlahjaksi kolmosia.Koivut, lehvät ja kukat ovat tiettävästi peräisin vanhoista paimenten juhlista. Niillä uskottiin voitavan lisätä karjan tuottoa.Juhannuspäivä on vanhastaan sään ja vuodentulon tarkkailupäivä: ”Minkälaista ilmaa on juhannuksena, sellaista on mikkeliin.”taitaa voittaa tämän juhannuksen kilpajuoksun esiintymispalkkioista.Matkaa kertyy linnun- eli lentokoneentietä yli kuusisataa kilometriä Kauhavalta Porin, Naarajärven ja Luonetjärven kautta Koivurantaan.Kakkosena liehuu Kirka, jolle lintukilometrejä kasaantuu noin viisi ja puoli sataa.Armoitetulle lentokonelistalle pääsevät myös Tapani Kansa, Eino Grön ja Markku Aro.Irwin Goodman on ainoa helikopterimies.Palkkioista ei pihahdeta muuta kuin että ne ovat korkealla, korkealla.Juhlien järjestäjät voivat vain tehdä työnsä, huokasta ja rukoilla kaunista ilmaa.Suuret rahat ovat liossa eikä ole takeita takaisinsaannista.tuntia sen jälkeen, kun ihminen on ensimmäisen kerran laskeutunut kuun kamaralle heinäkuun 21. päivänä, astronautti Neil Armstrong nostaa 0,9x1,5 metriä suuren Yhdysvaltain lipun 2,4 metriä korkeaan salkoon ja jättää lipun kuun pinnalle.Lippu ojentuu tuulta jäljitellen suoraksi jousilaitteen avulla.Yhdysvaltain avaruusvirasto ilmoitti että lippu saattaa ”liehua” ikuisesti, koska kuussa ei ole ”tuulta, sadetta eikä mitään, mikä voisi turmella sen”.Lippu asetetaan paikalleen sen jälkeen, kun Apollo-11 -avaruusaluksen johtaja Armstrong on heinäkuun 21. päivänä varhain aamulla Yhdysvaltain aikaa astunut ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle.entinen puolustusministeri Clark Clifford on esittänyt suunnitelman, jonka mukaan Yhdysvallat vetäisi Vietnamista tämän vuoden loppuun mennessä 100.000 miestä ja loput varsinaisista taistelujoukoistaan vuonna 1970.Demokraattisen puolueen johtajat ilmoittivat heti kannattavansa ehdotusta samoin kuin entinen rauhanneuvottelija Averell Harriman.Harriman kertoi ehdottaneensa itse viime talvena 50.000 sotilaan vetämistä Vietnamista.Tällainen toimenpide olisi hänen mukaansa saattanut johtaa rauhanneuvottelujen edistymiseen.Demokraattien senaatin ryhmän johtaja Maike Mansfield ja apulaisjohtaja Edward Kennedy ilmoittivat myös kannattavansa Cliffordin suunnitelmaa ja toivoivat hallituksen harkitsevan sitä vakavasti.monet lääkärit ovat viime aikoina lopettaneet tupakanpolton, ja elleivät ole lopettaneet, ainakin he ovat vähentäneet sitä tai siirtyneet savukkeista vaarattomampiin piippuun ja sikareihin.Yhdysvalloissa on – tehdyn kyselyn mukaan – 100 000 lääkäriä lopettanut tupakanpolton vuoden 1964 jälkeen.”Tupakanpolton vaarat ovat niin kiistattomasti todettuja, että jokainen järkevä ihminen lopettaa tupakanpolton”, sanoi Helsingin yliopiston patologisen anatomian professori Erkki Saxen, joka itse on siirtynyt savukkeista pikkusikareihin.”Ei ole enää kyseenalaista, onko tupakointi terveydelle vaarallista: lääketieteellinen todistusaineisto on musertava”, sanoo myös arvossapidetty amerikkalainen aikakauslehti ”Time”.ryhmä, joka myöhemmin aiotaan laajentaa puolueeksi, perustettiin Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä.Ryhmää perustamassa oli noin 30 henkilöä.Puheenjohtajaksi valittiin Veikko Leväaho, sihteeriksi Timo Larmela ja rahastonhoitajaksi Mauri Johansson.”Tarkoituksenamme on ennen kaikkea toimia yksilön vapauden puolesta, kaataa ihmistä sitovat institutiot ja muodostaa niiden tilalle ihmistä palvelevia institutioita”, kertoi Mauri Johansson.”Parast’aikaa” -ohjelma nähdään kesäkaudella 1-verkossa joka toinen perjantai – ensimmäinen lähetys on juhannusaattona klo 20.00.”Parast’aikaa” sisältää tänä iltana kaksi suoraa lähetystä juhannusjuhlilta Keimolan Moottoristadionilta ja Saaren Kansanpuistosta Tammelasta.Suomen Sotainvalidien Veljesliiton Keimolassa järjestämillä juhannusjuhlilla esiintyy mm. amerikkalainen yhtye Beach Boys, joka saapuu Suomeen suoraan Bratislavan musiikkijuhlilta.