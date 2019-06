Historia

Työ- ja puoli­matkankodit Pelson vankien toiveena

Pelso, kesäkuussa 1969 (Jorma Korhonen)

”Vangit

Työmiehen päiväkirja palkittiin Atlantassa

Risto Jarvan

Judy Garlandin tytär ei usko äitinsä itsemurhaan

Lontoossa

Ra-vene puolivälissä

Miami, 24. 6. (UPI)

Norjalaisen

Ehostusta povelle

Uusi

"Vangit, ainakaan moninkertaisesti rangaistut, eivät tarvitse vankiloissa ammatinvalinnanohjausta eivätkä ammattikoulutusta niinkään kuin selväpiirteistä työnteon opetusta.He tarvitsevat useimmissa tapauksissa yksinkertaisesti taitoa ja jännitteisyyttä tehdä kenenkään varta vasten valvomatta työtä", sanoo Pelson varavankilan johtaja Pentti Joutsjoki.Maataloutta ainakin toistaiseksi pääelinkeinonaan harjoittavassa Pelson vankilassa on tuota työtä tehty. Siitä kertovat toista tuhatta hehtaarin laajuiset pellot, jotka on kuokittu ja ojitettu likimain vankivoimin 35 vuodessa. Kuokitusta suosta on tehty puolisataa karjatiloiksi sopivaa asutustilaa, ja vankila itse viljelee yli 500 hehtaaria. – –"Vankeudesta vapautuville pitäisi meilläkin saada puolimatkakoteja samaan tapaan, kuin esim. Saksassa on. Kriminaalihuollon järjestämät vankienhoitoleirit eivät täytä tehtävää riittävän kunnollaPuolimatkankotien pitää olla pieniä, enintään kymmenelle henkilölle tarkoitettuja. Niiden pitää olla todella kotia muistuttavia, eikä jäykkiä kasvatuslaitoksia. Niiden hoitajina saattaisi olla tehtävään soveltuvia pariskuntia, jotka sanoisivat:'Nyt pojat syömään ja nyt työhön', ja tukisivat kodin jäseniä kaikin tavoin alkuaikoina.ohjaama elokuva Työmiehen päiväkirja on palkittu parhaana ulkomaisena elokuvana Atlantan kansainvälisillä elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa. Kultamitalin saaneen elokuvan ilmoitti kilpailuun sen amerikkalainen maahantuoja.Ohjaaja Jarva kertoi juhlille ilmoitetun kaikkiaan noin 800 elokuvaa 32 eri maasta, mutta karsinnan jälkeen varsinaiseen loppukilpailuun selviytyi elokuvia huomattavasti vähemmän.Työmiehen päiväkirjan alkukuvana esitettiin suomalainen lyhytkuva, Filmiryhmän valmistama The finnish way (Suomalaisittain).Työmiehen päiväkirja voitti vuonna 1966 kokoillan elokuvien valtion pääpalkinnon. Sitä on tähän mennessä myyty useaan maahan, Puolassa sillä on näinä päivinä ensi-iltansa Varsovassa.Neuvostoliitossa Työmiehen päiväkirjan on jo nähnyt yli 3 miljoonaa katsojaa, Ranskan kanssa on tehty sopimus elokuvan ostamisesta ja Yhdysvalloissa se saa ensi-iltansa syksyllä New Yorkissa, jossa se esitetään nimellä "Not by bread alone" (ei ainoastaan leivästä).Elokuva valmistui vuonna 1966 Filminorin tuottamana. Ohjaaja Risto Jarva on laatinut käsikirjoituksen yhdessä Jaakko Pakkasvirran kanssa, kuvaus on Antti Peipon ja pääosissa esiintyvät Elina Salo ja Paul Osipow.sunnuntaina kuolleen Judy Garlandin tytär Liza Minelli lisäsi äitinsä kuolemaan liittyvää salaperäisyyttä väittämällä, että lääkärien esittämät lausunnot, joiden mukaan Judyn kuolinsyynä oli liiallinen annos unilääkkeitä ja vaikea maksakirroosi, olivat täysin vääriä.Liza Minelli suhtautui halveksien lontoolaisen lääkärin lausuntoon, jossa tämä sanoi Judy Garlandin sairastaneen maksakirroosia ja "eläneen laina-ajalla" jo useiden vuosien ajan. Kyseessä oli Harley Streetillä toimiva tri Phillip Lebon, joka sanoi erään toisen erikoislääkärin kanssa tutkineensa Garlandin kahdeksan vuotta sitten. He olivat tällöin antaneet kuuluisalle tähdelle korkeintaan viisi vuotta elinaikaa."Äitini kuolema ei ollut itsemurha. Syynä eivät myöskään olleet unilääkkeet eikä maksakirroosi", Liza sanoi New York Postille antamassaan haastattelussa."Luulen, että hän oli vain. väsynyt – kuten kukka, joka kukoistaa ja tuottaa iloa ja kauneutta maailmalle, ja sitten kuihtuu pois."Alustavien ruumiinavaustutkimusten jälkeen Judy Garlandin arveltiin ottaneen liikaa unilääkkeitä, Scotland Yardin lähteet ilmoittivat tiistaina. Samoista lähteistä kuitenkin todettiin, että on mahdotonta sanoa oliko kyseessä itsemurha vai pelkkä vahinko. (AP)Thor Heyerdahlin kaislavene saapui tiistaina Atlantin ylityksensä puoliväliin ja jätti taakseen kolmasosan arvioidusta purjehdusajastaan kohti Jukatania Meksikon rannikolla.Veneeltä tullut viesti kertoo, että Atlantin ylittäjät purjehtivat noin 250 meripeninkulman päässä länteen Kap Verden saarista.poven meikki on otettu käyttöön yhä suurempaa suosiota saavuttaneiden läpinäkyvien vaatteiden myötä."Olemme tulemassa yhä tietoisemmiksi siitä, millaisilta näytämme alastomina", sanottiin New Yorkissa pidetyssä tilaisuudessa, jossa esiteltiin kolme poven muotoa korostavaa kaunistusainetta.Nämä aineet sopivat sekä tummalle että vaalealle iholle, ja niihin kuuluu ihovoide, joka antaa hienon hehkun povelle.