Suomi löi Espanjan 2-0

HS 26.6.1969

Vapaat seksiolot Kekkonen ja bumerangi houkuttelevat Suomeen

Siveellisyysrikoksiin ikärajaksi 16 vuotta

Alennuskorttivoita pian myyntipöydille

Muurahaisen munien keruu aloitettiin taas Itä-Suomessa

Tukkeja kuljetetaan ilmapalloilla USA:ssa

jalkapallomaajoukkue teki erään historiansa suurimmista yllätyksistä keskiviikkona Helsingin Olympiastadionilla.Sinipaitaiset pystyivät kukistamaan Espanjan, joka on eräs maailman johtavista jalkapallomaista. Voittomme tuli lisäksi niinkin selvästi kuin 2–0 (2–0).Voiton arvoa kohottaa vielä se, että Espanjalla oli tulessa ammattilaisjoukkue, jolla se tähtää Mexicoon MM-kisoihin vuoden kuluttua.Espanja oli kuten odotettua painostavampi, mutta Suomen mainio taktiikka, joka oli päävalmentaja Olavi Laaksosen luoma piti täydellisesti ja tuotti vielä kaksi maaliakin.Maalien tekijät olivat Tommy Lindholm ja Arto Tolsa., Nurmi, Sibelius ja Mannerheim ovat tunnetuimmat suomalaiset ulkomaalaisten mielestä, ilmenee Finland Designland ry:n tutkimuksesta.Eri maissa tunnetuimpien henkilöiden kärki vaihtelee suuresti, ja esimerkiksi Englannissa on Timo Mäkinen miltei yhtä tunnettu kuin presidentti Kekkonen.Yleisimmäksi suomalaisten ominaisuudeksi mainittiin vapauden rakkaus. Ruotsissa ja Kanadassa kuitenkin saivat asiamiehet monessa tapauksessa merkitä kyselykaavakkeihinsa myös juoppouden, Australiassa laiskuuden ia Sveitsissä alistuneisuuden.Matkailuvaltteinamme pidettiin paitsi järviämme myös mm. vapaita sukupuolisuhteita ja jääkarhuja.Kansallisesineenä pidettiin puukon ohella mm. bumerangia.Pohjoismaissa tunnetaan Suomen olot jo melko hyvin, mutta esimerkiksi Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa tavallinen väestö ei edes tiedä, onko sana Suomi tai Finland nimi, adjektiivi tai verbi.pitäisi alentaa vain vuodella korkeimman oikeuden mielestä.Hallitus on puolestaan valmis pidemmälle meneviin uudistuksiin; sen mielestä jo 15-vuotias pystyy päättämään sukupuolisuhteistaan.Voimassa olevan lain mukaan sukupuolinen kanssakäyminen alle 17-vuotiaan kanssa on rikos.Aviomiestä tulisi korkeimman oikeuden mielestä voida rangaista vaimonsa väkisinmakaamisesta, jos aviopuolisot teon tapahtumahetkellä asuvat erillään asumuseron saatuaan.Nykyisen lain ja hallituksen esityksen mukaan aviomiestä ei voida rangaista vaimonsa väkisinmakaamisesta.ryhdytään myymään alennuskorteilla mahdollisesti jo heinäkuun puolivälissä.Tästä voista pääsevät osallisiksi todennäköisesti mm. työttömät, kansaneläkeläiset, perhelisän sekä erityislapsilisän saajat – yhteensä useita satoja tuhansia ihmisiä.Samaan aikaan ryhdytään alennusvoita myymään myös teollisuudelle. – –Alennusvoin ostoon oikeutettuja ihmisiä olisi satoja tuhansia. Määrä riippuu siitä, millaiset perusteet valtioneuvosto alennusmyynnille vahvistaa.Alennuksen suuruus jäi ministerivaliokunnan pohdittavaksi. Kun talvella myytiin alennusvoita, oli alennus kolme markkaa kilolta.Yhtä suurella alennuksella myydään voita myös maidon tuottajille.keruu on jälleen aloitettu Savossa ja Karjalassa.Kylmä kevät ja kauan jatkunut kuivuus ovat hieman hidastaneet munien kehitystä, kerrottiin alan keräilyliikkeistä. Keruu metsissä jatkuu aina elokuun loppuun saakka.Muurahaisen munat myydään lähes kaikki ulkomaille.puutavarayhtiö käyttää kaasutäytteisiä ilmapalloja tukkien kuljettamiseen Oregonin Cascade-vuoristosta.Bohemia Lumber Companyn johtajat uskovat, että ilmapallot korvaavat pian kuorma-autot ja uitot puutavaran kuljetuksessa kaatopaikalta.Uusi menetelmä merkitsee huomattavaa taloudellista säästöä, koska teitä ei enää tarvitse rakentaa, tukeille ei aiheudu vaurioita ja niiden siirtäminen keskuspaikoille edelleen kuljettamista varten tapahtuu erittäin nopeasti, yhtiön johtajat toteavat.Toinen hyvä puoli on se, että suurten puumäärien ilmakuljetus estää ympäristökasvillisuuden tuhoutumisen ja vesistöjen saastumisen.