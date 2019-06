Historia

Forssa avaa koko maan maatalous­näyttelykauden

Forssa, 26. 6. 1969 (Jyrki Maunula)

Perjantaiaamuna

Charles puhui tytöistä tv:ssä

Lontoo, 26. 6. (AP)

Prinssi

Suomi maksaa uskollisesti vanhaa velkaa

Suomi

Kalifornia kieltää tupakan mainonnan

Sacramento, Kalifornia, 26.6. (UPI)

Kalifornian

Minit ahdistelevat moskovalaisia

Moskova, 26. 6. (AP)

Moskovan

kaikki on valmista, vaikka vasarat paukkuivat vielä torstaina myöhään yöhön Forssan maatalousnäyttelyalueella Pilvenmäen raviradalla ja sen lähiympäristössä. – –”Merkittävimpiä osastoja tulevat olemaan koneiden ja karjan lisäksi kasvinjalostusesittelyt. Näihin saakka on pidetty mm. vehnäsadon määrää ratkaisevana, nyt ollaan menossa suurempiin valkuaismääriin. Jalostuskokeita on esillä parisensataa.” – –Naisväen yleisölajina tulevat olemaan pitsin nypläys ja saviastian tekoesitykset sekä emännän kodinhoitohuone.Perinteelliset kotitalouskilpailut liittyvät tähän osastoonNäyttelyn 300 eläintä ilmestyvät kuvaan vasta aikaisin perjantaiaamuna.Kaupallisia osastoja Forssan näyttelyyn tulee toistasataa.Maatalouskoneiden joukossa on useita ennen esittämättömiä uutuuksia.Charles, Englannin kruununperijä, sanoi torstaina, ettei hän pysty päättämään tulisiko hänen mennä naimisiin jonkun prinsessan vai tavallisen englantilaisen tai walesilaisen tytön kanssa.Televisiohaastattelussa viisi päivää ennen kuin hänet kruunataan Walesin prinssiksi Charles ei antanut ymmärtää, että hänellä olisi mielessään joku määrätty tyttö.”Tämä on erittäin vaikeata, koska minun asemassani on muistettava, että siitä, jonka kanssa menen naimisiin, saattaa jonakin päivänä tulla kuningatar”, 20-vuotias Charles sanoi kahdelle televisiohaastattelijalleen.Charlesin ensimmäinen televisiohaastattelu nauhoitettiin Cardifissa, Walesissa, ja lähetettiin sekä BBC:n että Prinssi Charlesin kaupallisen tv-yhtiön kanavalla.Turvallisuusmiehet etsivät torstaina sitä, joka oli keskiviikkona asettanut pommin laiturille, jolta Charlesin on määrä astua veneeseen kruunaamisen jälkeen Caernavonassa Walesissa.Kansallismieliset äärimmäisyysainekset vastustavat perinteellistä kruunausta.– kansakunta, joka kunnioittaa velkojaan – maksaa yhä säännöllisesti puolivuosittain ensimmäisen maailmansodan velkaansa Yhdysvalloille.Muut maat lopettivat maksamisen aikoja sitten, vaikkakin Kreikka aloitti maksut uudelleen vuonna 1967, USA:n valtiovarainministeriön edustaja sanoi.Ensimmäisen maailmansodan perua olevat kaikkien maiden velat USA:Ile olivat korkoineen kasvaneet 16:een miljardiin dollariin vuosi sitten.Tämä maa on vielä velkaa 4,3 miljoonaa dollaria alkuperäisestä 9:n miljoonan dollarin lainastaan, sanoi USA:n valtiovarainministeriön edustaja.Oman Valtiokonttorimme valtionvelkaosaston päällikkö, johtaja Vesanen kertoi kyseessä olevan vanhimman ulkomaisen velkamme, jota oli toukokuun lopussa jäljellä 18,1 miljoonaa markkaa. Se on vuodelta 1923 kolmen ja puolen prosentin korolla saatua elintarvikeluottoa, jonka maksuaika päättyy joulukuussa 1984.Samalta vuodelta on peräisin 1,7 miljoonan markan verran dollariluottoa, jonka korko on kuusi prosenttia, sekä tuhannen markan arvoinen puntaluotto, jota ei ole velotettu.senaatti hyväksyi ylivoimaisella ääntenenemmistöllä lakiesityksen tupakan mainonnan kieltämisestä osavaltiossa keskiviikkona.Kielto koskee radiota, televisiota, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä julisteita.Osavaltion edustajainhuoneen on vielä hyväksyttävä esitys ennen kuin se tulee laiksi.Kalifornian kuvernööri Ronald Reagan puolestaan allekirjoitti lain, joka koventaa osavaltion pornografian vastustuslakeja.Siinä on erityisesti vaikeutettu pornografian kauppaamista lapsille ja selvitetty perusteet siitä, mikä on rivoa alle 18-vuotiaalle, laki tulee voimaan syksyllä.suuri minihamesota, jota yhä käydään kaupungin kaduilla, saavutti uuden huipun erään miehen valittaessa epätoivoisesti minihameiden ahdistelevan häntä.Tarkkailijan mielestä venäläinen muunnos minihameista on varsin vaatimaton. Vain harvat venäläistytöt uskaltavat paljastaa vartaloaan ja tosiminit kuuluvat ainoastaan alle kolmivuotiaille pikkutytöille.Kuitenkin neuvostoliittolaisessa lehdistössä jatkuu kuuma keskustelu minihameista samanaikaisesti, kun jotkut muotitietoiset venäläistytöt taistelevat tekosiveyden aikaa vastaan ja rohkenevat lyhentää hameenhelmojaan.Eräs raivostunut neuvostokansalainen valitti Literaturnaja Gazetassa talla viikolla, että venäläiset tytöt ovat ”saavuttaneet rajan” ja vaati minihameiden käytön kieltoa.”Polvien näyttämisessä ei ole mitään hienostunutta”, kirjoitti mies.”Minä vastustan minihameita neuvostoliittolaisilla naisilla. Missä tahansa ihmiset istuvatkin yleisillä paikoilla, ei ole mitään mahdollisuutta suojella katsettaan minihameilta”, mies kirjoitti.”Busseissa, puistossa, teatterissa, kaduilla, aukioilla, merellä ja maalla – kaikkialla minit ahdistavat”.Hän väitti, että minihameiden aiheuttamat tunteet normaaleissa miehissä ovat vahingollisia, mutta ei yksilöinyt väitettään.