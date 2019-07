Historia

Paloasema on rapistunut, mutta miehet teräkunnossa

HS 30.6.1969

Palomiehen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karin piirros suututtaa latinalais­amerikkalaisia

Jyväskylä, (L.M.)

Jyväskylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Värvärit kiertävät Lapissa

Muuttoliike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyöräily kunniaan Helsingissä!

Ihmeellistä

Inter ei osta Peleä

Milano, 29.6. (UPI)

Italialainen

työ on vaativaa, vaarallista ja vaihtelevaa. Työvuorossa oleva ei pääse liioin veltostumaan, vaikkei hälytyksiä tulisi koko vuoron aikana.Helsingin pääpaloasemalla ollaan minuutin hälytysvalmiudessa: sen kuluttua ensimmäinen auto ajaa jo ulos portista.Hälytyskeskus välittää avunpyynnön kovaäänisten kautta yöllä koiranunta nukkuville miehille, pitää radiopuhelimitse yhteyttä tapahtumapaikalle ja järjestää lisäapua tarpeen vaatiessa. Rutinoitunut palomies herää jo hälytyslampun syttymiseen.Palomieheksi ei pääse kuka tahansa. Vasta kahden harjoitusvuoden jälkeen ratkaistaan otetaanko mies vakinaiseksi ja korpraalin natsat heltiävät vasta kymmenen palveluvuoden kuluttua.Vain harva muistaa kiittää kahden ja puolensadan miehen armeijaa, joka valvoo turvallisuuttamme vuorokauden joka sekunti.Kesän avajaispäivän epävirallisista puheenaiheista oli päällimmäisenä Karin piirros latinalaisen Amerikan ongelmista. Perjantaina Helsingin Sanomissa julkaistu pilapiirros oli lähtökohtana kaupunkia kiertävän katuteatteriryhmän esityksissä.Oman kitkerän kommenttinsa Karin siestan, sombreron ja mañanan sävyttämästä latinalaisen Amerikan näkemyksestä antoivat myös kongressivieraat argentiinalainen pääsihteeri Leonardo Franco ja brasilialainen professori Eugeno Giovenardi.Francon mielestä kuva oli tiedoiltaan väärä, taiteelliselta tasoltaan kyseenalainen ja huumoriltaan epämiellyttävä.Yhtä jyrkkä oli brasilialainen, professori Giovenardi, jonka mielestä kuva havainnollisesti osoitti vallitsevaa tietämättömyyttä latinalaisesta Amerikasta ja sen joukkojen ongelmista samalla, kun se oli asennoitumiseltaan ilkeä.Lapista Ruotsiin on kasvanut ennen näkemättömällä vauhdilla: tämän vuoden viitenä ensimmäisenä kuukautena on Lapista muuttanut Ruotsiin enemmän ihmisiä kuin koskaan ennen vastaavassa ajassa.Toukokuun loppuun mennessä oli rajan taakse välitetty virallisesti 949 henkilöä, kun koko viime vuonna luku oli 700.Lisäksi arvioidaan työvoimaviranomaisten tietämättä muuttaneen Ruotsiin 600–700 henkilöä. Etelä-Suomeen arvellaan siirtyneen noin 500 henkilöä.Vielä vuosi sitten Ruotsin oma työllisyystilanne lukitsi muuttokanavat kohtalaisen tarkoin. Nyt sen sijaan käyvät kiertävät värvärit rajan takaa pitämässä kokouksiaan eri puolilla maakuntaa., miten tämän päivän Helsingistä löytyy vielä henkilöitä, jotka luulevat polkupyöräilyn saatavan pois katukuvasta. Päinvastoin. Nykyisin terveellisen elämänmuodon omaava henkilö hankkii itselleen polkupyörän ja vaatii oikeuksia liikenteessä.Hän haluaa likaiset, saastaa kaasuttavat ”yhden herran” ajokit pois katukuvasta. Ne kuuluvat jonnekin moottoriteille, missä saa painaa kaasua, niin paljon kuin lesti kestää. Mutta ne eivät kuulu pyöräilijöiden syrjäyttäjiksi ja jalankulkijoiden säikyttelijöiksi pääkaupunkimme suojateillä.Nykyisenä kiireisenä aikakautena, jolloin työ vaatii tekijältään kaiken, minkä irti saa ihmisestä, on paras keino hermojen ja ruumiillisen kunnon säilyttämisessä rentoutuminen työmatkoilla joko kävellen tai pyöräillen. – –Naispyöräilijä entinen autoilijajalkapalloseura Inter kumosi perjantaina tiedot, joiden mukaan seura olisi tehnyt 1,5 miljoonan dollarin (n, 4,9 mmk) suuruisen tarjouksen Brasilian suurpelaajalle Pelelle, jotta tämä siirtyisi Italiaan ensi vuoden MM-kisojen jälkkeen.Tieto on pelkkää pilaa, sanoi seuran sihteeri Franco Manni, sen lisäksi, että Italiassa vallitsee ulkolaisten pelaajien maahantuontikielto, jonka kumoamisesta ei ole tietoakaan, täytyy ottaa myös huomioon se seikka, että Pele on jo nyt 28-vuotias ja MM-kisojen jälkeen 30.En todellakaan voi tajuta, että joku seura tekisi tällaisen tarjouksen 30-vuotiaalle pelaajalle.