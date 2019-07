Historia

Walesilaiset vastaanottivat uuden prinssinsä laimeasti

Caernarvon, 1.7.1969 (Olli Kivinen)

Kruununprinssi

Unisex tasoittaa sukupuolten eroja

Lerppalierinen

Miljoonasade kasteli viljelyksiä

Etelä-Suomessa

Futuron muunnelmat jo pienoismalleina

Lasikuituvahvisteisesta

Pontikkatehtailu kasvoi 8 prosenttia

Viinakortin

Charlesin Walesin prinssiksi kruunaamista vastustavat Walesin kansallismieliset onnistuivat tiistaina todistamaan, ettei juhlallinen vihkimistilaisuus Caernarvonin linnassa muodostunut Walesin ja Englannin yhteiseksi riemujuhlaksi – pikemminkin päinvastoin, sillä vain vähän katselijoita kertyi itse paikalle, ja kuningatar Elisabetia buuattiin, mikä on Brittein saarilla varsin harvinainen tapahtuma.Juhlapäivä ei sujunut välikohtauksitta, vaan juuri ennen kruununprinssi Charlesin tuloa Caernarvonin linnaan räjähti lähistöllä pommi – pienet räjäytykset ovat walesilaisten suosima mielenosoitusmuoto.Kuningattaren vaunuun heitettiin lisäksi kananmuna.purppuranvärinen hattu päässä, upea silkkihuivi kaulassa, korea paita päällä kulkeva henkilö, kuka hän on? Onko hän tyttö vai poika?Kukaan ei voi enää olla varma vastaantulijan sukupuolesta tänä Unisex-vaatteiden aikana, jolloin sama puku sopii miehelle ja naiselle. – –Tyttöjen tullessa litteämmiksi kuin he olivat aikaisemmin ja poikien vähemmän kulmikkaiksi, on saavutettu keskitie naisellisuuden ja miehisyyden välillä. Muodissa tuo keskitie on Unisex.Jos kaavaillaan 70-luvun yleistä suuntausta, merkitsee Unisex todellista sukupuolierojen katoamista.ja Keski-Suomen länsiosissa rikottiin tiistaina kesän sade-ennätyksiä. Suurin sademäärä niitattiin Bogaskärissä 27 mm, joka vastaa puolen kuukauden sademäärää.Tiistain ”miljoonasade” oli arvokas kuivuuden uhkaamille viljelyksille. Pahimmin kuivuus on kiusannut kevät- ja syysviljoja.Helsingissäkin saatiin kesän sade-ennätys, sillä Seutulassa mitattiin sademääräksi 10 mm, kun koko kesäkuun yhteisarvo oli 13,9 mm, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta.”Tämänpäiväinen sade on ollut tervetullut kaikille kasveille, mutta suurin hyöty siitä on kevät- ja syysviljalle”, kertoi professori Martti Salonen maatalouden tutkimuslaitokselta.muovista valmistetusta Futuro-talosta on tulossa kaksi suurempaa muunnelmaa, joista toistaiseksi on valmiina pienoismallit.Alkuperäisen mallin lisenssit on tähän mennessä myyty 28 maahan.Parhaillaan käydään neuvotteluja 12 muun – Espanjan, Uuden Seelannin, Israelin ja latinalaisen Amerikan – maan kanssa.Toimitusjohtaja Ensio Söderström Polykem Oy:stä kertoi, että suurempien muunnelmien hyötypinta-alat ovat 80 ja 120 neliömetriä. Ensimmäisessä mallissa on hyötyplnta-ala ikkunan korkeudella 50 neliömetriä. – –Muovisten huoltoasemien kohtalo ratkeaa syksyllä, jolloin Gulf-yhtiön johtajia saapuu Suomeen. Mikäli neuvottelut sujuvat suotuisasti, Gulf saa etuoikeuden niihin kaikkialla maailmassa.Muovitalojen valmistusvalikoima laajenee tulevaisuudessa vielä tästäkin.Tarkoituksena on kehittää halvempia ratkaisuja Afrikkaa ja Arabiaa varten. Näille seuduille kehitetään muovista erityisratkaisua, koska puu ilmaston takia on huono rakennusaine.eli Alkon henkilötodistuksen lunasti 882 334 suomalaista viime vuonna. Todistuksia hankittiin 4,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.Eniten uusia kortteja hankkivat 21–24 -vuotiaat. Heidän osuutensa kasvusta on 17,2 prosenttia.Luvaton alkoholiteollisuus lisääntyi niin ikään kahdeksan prosenttia, ilmenee tiistaina ilmestyneestä Alkon vuosikirjasta.Naiset ovat edelleen selvänä vähemmistönä kortinomistajien joukossa, heidän lukumääränsä on 120 127. Kuitenkin naiset ovat lisänneet suhteellista edustustaan kortillisten joukossa enemmän kuin miehet.Alko jakoi myyntikieltoja viime vuonna kaikkiaan 13400. Kieltojen aiheena oli etupäässä ns. kohtuuton käyttö.HS