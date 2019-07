Historia

Aurinkolaseilla huomio kasvoihin

HS 3.7.1969

”Ihmisillä

Kesälomista ainakin seitsenviikkoisia

Hämeenlinna, 2. 7. (JM)

Suomalaisen

Bonny ja pillerit

Nasan

Siirtolaisvirasto sopeuttamaan Ruotsiin muuttaneita

Tukholma, 1. 7. (Maija-Liisa Heini)

Ruotsin

, jotka käyttävät värillisiä aurinkolaseja, on vilkas mielikuvitus, ja he voivat hallita fyysisiä ja emotionaalisia reaktioitaan", sanoo amerikkalainen väri-insinööri Howard Ketcham.Hän on kokeillut eri värisävyjen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ja tullut siihen tulokseen, että värejä vaihtelemalla voidaan maailma tehdä miellyttävämmäksi. – – "Suuret värilliset aurinkolasit sopivat etenkin sellaisiin kasvoihin, joissa jokin piirre on saatava peitetyksi. Ne korostavat lasien ulkopuolelle jääviä piirteitä saaden sievän suun tai hyvinmuodostuneen leuan näyttämään viekottelevammalta", sanoo Ketcham.Ruskeaverikköjen pitäisi välttää keltaisia ja levantelin värisiä laseja, sillä ne saavat hänen ihonsa näyttämään kelmeältä. Vaaleatukkaisten ja -ihoisten olisi myös varottava keltaista, koska se antaa haalistuneen vaikutelman.Sininen ja vaaleanpunainen sopivat vaaleaverikölle, neuvoo Ketcham. Henkilöt, joiden tukassa on hopean vivahdus, tulisi käyttää violetin värisiä tai sinisiä linssejä. Ne heijastuvat hauskasti iholle.keskimääräinen loma-aika saattaa kasvaa nykyisestä kolmesta viikosta aina 2,5 kuukauteen saakka vuoteen 1990 mennessä todetaan Kanta-Hämeen seutukaavaliiton vapaa-aikatutkimuksen perusteena käytetyn professori Paavo Seppäsen ennusteessa.Työviikon jakautumisesta prof. Seppäsellä on esitettävänään kaksi mahdollisuutta. Niistä ensimmäisen mukaan työviikko yleistyy viisipäiväiseksi kahdeksantuntisin työpäivin vuosilomien minimin kehittyessä seitsemäksi viikoksi.Toisen hänen ennusteensa mukaan työaika lyhenee työpaikoilla kahteen kuuden tunnin vuoroon ja loma aika kasvaa aina 2,5 kuukauteen saakka. Kuusituntisen työpäivän edellytyksenä on kuusipäiväinen työviikko. Ennuste perustuu siihen, että koneiden, laitteiden ja tilojen käyttö saadaan vuorokaudessa 12 tuntiseksi kaksin vuoroin. – –Vapaa-ajan lisäys tulee ennusteen mukaan olemaan tuntuvin juuri lähivuosina viikonloppuina. Erityisesti huomiota kiinnitetään tästä syystä tunnin matkan päässä oleviin vapaa-ajan viettopaikkoihin.tiedemiehet huomasivat keskiviikkona, että avaruusapina Bonny, joka lauantaina lähti avaruuteen, oli saanut muutaman ylimääräisen ruokapillerin. Tämä saattoi johtua pillereiden jakajassa ilmenneestä häiriöstä.Vihreä valo kertoo Bonnylle, milloin on ruoka-aika ja sen on vedettävä vivusta saadakseen pillerin irtoamaan laitteesta.Kaikki 27 fysiologista instrumenttia, joilla Bonnyn liikkeitä seurataan kertoivat, että apina voi loistavasti ylimääräisestä ruoasta huolimatta.Bonnyn lennon tarkoituksena on saada selville pitkäaikaisen avaruudessaolon vaikutuksia.Suorittaakseen tiettyjä tehtäviä Bennylle annetaan 60 ruokapilleriä päivässä. Ne sisältävät sokeria ja erilaisia huolella valittuja apinan tarvitsemia ravintoaineita.vapaamielisempää suhtautumista siirtolaisiin merkitsevä uusi laki tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä, jolloin näihin kysymyksiin keskittynyt siirtolaisvirasto aloitti toimintansa. Tämän pysyvän valtion elimen, jolle on budjetissa varattu 9 milj. kruunun määräraha sekä lisäksi 2 milj. kruunua siirtolaisten sopeuttamistyöhön, johdossa on suurlähettiläs Kjell Öberg apunaan kaksisataapäinen henkilökunta.Siirtolaisviraston päätehtäväksi muodostuu siirtolaisten sopeuttaminen.Viraston tehtävänä on toimia asioiden hoitoa jouduttavana ja yhdenmukaistavana elimenä, minkä lisäksi se toimii ruotsalaisen yhteiskunnan ja siirtolaisten etujärjestöjen yhteys elimenä. Virasto pyrkii huolehtimaan siirtolaisten sivistyksellisistä ja uskonnollisista ongelmista pyrkien kaikin tavoin edesauttamaan heidän sopeutumistaan täkäläiseen yhteiskuntaan.Yhteispohjoismaiset työmarkkinat edellyttävät, ettei naapurimaista, siis esimerkiksi Suomesta Ruotsiin, saapuva siirtolainen tarvitse mitään erityislupaa.