Historia

Tampereelle odotetaan 200.000 messuvierasta

Tampere, 3.7.1969 (Kalle Hämäläinen)

Tampereen

Nuhteeton nainenkin kelpaa lautamieheksi

Heinäkuun

Vähäsateinen alkukesä hidastuttanut kasvua

Pitkäaikainen

Neliovisia Saabeja takseiksi Suomesta

Saabilla

V Messujen portit avautuvat perjantaina iltapäivällä. Kymmenen päivän aikana Tampereelle odotetaan yli 200.000 messuvierasta Suomen kesän suurimpiin kansainvälisiin yleismessuihin.Näytteilleasettajien määrä on yli 64o. Järjestäjät ovat arvioineet, että 15 hehtaarin messualue pystyy tarvittaessa ottamaan vastaan päivittäin yli 40.000 kävijää.Messujen järjestäjänä on pari vuotta sitten perustettu Tampereen Messut Oy. Yhtiöön kuuluu Tampereen kaupungin lisäksi paikalliset yrittäjien aluejärjestöt, kauppakamari sekä käsityö- ja teollisuusyhdistys. Osakepääoma jakautuu tasan näiden neljän kesken.Tampereen messut järjestetään nyt kuudessa paikassa jäähallin, kauppaoppilaitoksen ja Pellervon kansakoulun alueella Kalevan kaupunginosassa.Messujen päätyttyä alueelle jää pysyvä näyttely, vapaa-ajan maa. Tämä näyttely on avoinna viisi vuotta ja alue kokonaisuudessaan varattu näyttely- ja messukäyttöön., joka erosi suositusta Rolling Stones -yhtyeestä kesäkuussa, löydettiin varhain torstaiaamuna kuolleena kotinsa uima-altaasta. Hänen oletetaan saaneen astmakohtauksen uidessaan.Lontoon eteläpuolella sijaitsevan East Grinsteadin poliisi ilmoitti, että Jonesin ystävät löysivät hänet loistoasunnon valaistusta uima-altaasta. Kolme hänen luonaan oleskellutta ystävää veti 26-vuotiaan kitaristin vedestä, ja paikalle kutsutut ambulanssimiehet yrittivät antaa tekohengitystä, mutta turhaan.”Talossa ei ollut pidetty minkäänlaisia juhlia tuona aikana. Jones vain oleskeli siellä kolmen ystävänsä kanssa”, totesi poliisi.Jones oli ”vierinkivien” kaikkein kiistanalaisin hahmo siitä lähtien kun yhtye alkoi soittaa omaa villiä popmusiikkiaan v.1962.Häntä syytettiin kahdesti huumausaineiden käytöstä, ja oikeudessa todettiin, että hän oli ollut psykiatrisessa hoidossa ”hermopaineen ja jännittyneisyyden” vuoksi.alussa tuli voimaan laki, joka määrää, että myös naisia on valittava lautamiehiksi eli kihlakunnanoikeuden lautakunnan jäseniksi. Näin katoaa ikimuistoinen perinne, jonka mukaan lautamiesten penkillä on nähty vain miehiä.Uutta on myös se, että lautamiehet valitsee tästä lähtien kunnallisvaltuusto noudattaen vaalista kunnalliseen luottamustoimeen annettuja säännöksiä.Vaikka vuodelta 1886 peräisin oleva asetus sanookin, että kihlakunnan lautakunnan jäseniksi on valittava ”rehellisiä miehiä”, joitakin poikkeuksia tästä vanhasta säännöksestä on tehty tulkitsemalla rehelliset miehet yleensä kansalaisiksi.Ainakin Espoon tuomiokunnassa on yksi naishenkilö kihlakunnanoikeuden lautakunnan jäsenenä.Hallitusneuvos Kai Korte oikeusministeriöstä ei tiedä, onko naisia lautamiehinä, mutta vanhakaan laki ei hänen mielestään asettanut estettä naisen valitsemiselle tähän toimeen.kuivuus on pahasti haitannut heinänkasvua viivästyttäen korjuutöiden alkamista koko Suomessa.Satonäkymät ovat viimevuotisia heikompia ja heinä on jäänyt lyhyeksi. Useilla paikkakunnilla vasta viime hetkessä tullut sade pelasti heinän täydelliseltä tai osittaiselta tuholta.Myös säilörehumäärät ovat jääneet normaalia heikommiksi ja perunan kasvu on vähäsateisuudesta johtuen hidastunut. Oulun läänissä ovat kiusana olleet lisäksi laumoittain esiintyneet niittymadot.on valmisteilla uusi neliovinen malli, joka on tarkoitettu taksikäyttöön.Neliovista Saab-99:ää tullaan valmistamaan sekä Suomessa että Ruotsissa. Malli saataneen markkinoille ensi vuoden alkupuolella. Neliovinen malli tulee tuotantoon Suomessa samaan aikaan kuin Ruotsissa.Malli avaa Saabille menekkimahdollisuuksia uusiin käyttötarkoituksiin. Myös poliisi ja erilaiset virastot ovat olleet kiinnostuneita suomalaisesta autosta virkakäyttöönsä.HS