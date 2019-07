Historia

Wilsonia syytettiin Malmössä Biafrasta

Tukholma, 4.7.2019 (Reuter)

Englannin

Carmichael erosi Mustista panttereista

New York, 4.7. (New Times)

Stokely Carmichael

Beatlesit Lontoon pop-listan kärjessä

Beatlesien

Peruukit pienenevät ripset harvenevat

Uusi

Kahdensadan kunnan asema vaakalaudalla

Lähes

Kalevalan ensi-ilta Unkarissa

Kalevalan

pääministeri Harold Wilson sai perjantaina hiljaisen vastaanoton saavuttuaan Tukholmaan, kun aiemmin oli Malmössä häntä ollut vastaanottamassa julisteita kantavia mielenosoittajia, jotka vaativat asetoimitusten lopettamista Nigerialle sekä Nigerian ja Biafran välisen sodan lopettamista.Wilson saapui yhdessä puolisonsa kanssa Tukholmaan erikoiskoneella seurassaan pääministeri Tage Erlander, ulkoministeri Torsten Nilsson sekä muita Ruotsin hallituksen ja Englannin suurlähetystön virkailijoita.Bromman lentokentällä oli vahvistettuja poliisijoukkoja, mutta minkäänlaisia merkkejä mielenosoituksista ei esiintynyt.Perjantaiaamuna Wilsonin saapuessa Ruotsiin oli Malmön Ängelholmin sotilaslentokentälle kokoontunut viitisenkymmentä Malmön Biafra-komitean jäsentä mielenosoitukseen.Mielenosoittajien julisteissa ei vastustettu ainoastaan Englannin Nigerian politiikkaa, vaan myös Ruotsin hallituksen asennetta Biafran kysymyksessä sekä avustuslentojen lopettamista., kuuluisa radikaali kansalaisoikeusjohtaja, erosi torstaina Mustat pantterit -puolueen jäsenyydestä ja pääministerin paikalta.Hän sanoi puolueen olevan dogmaattinen ja joidenkin sen menettelytapojen olevan epärehellisiä ja virheellisiä.”En voi tukea nykyisiä menettelytapoja ja keinoja, joita puolue käyttää pitääkseen kaikki kurissa ja pakottaakseen kaikki hyväksymään auktoriteettinsa”, sanoi Carmichael kirjeessään, joka oli osoitettu erityisesti puolueen keskuskomitealle ja yleensä Mustat pantterit -puolueen jäsenille. – –Carmichael esitti kirjeessä viisi syytä eroonsa. Ne ovat panttereiden menettelytavat, heidän dogmaattinen asenteensa ”tarve peräänantamattomaan aseelliseen taisteluun valkoisen lännen herruutta vastaan”, panttereiden liittoutuminen valkoisten radikaalien kanssa ja panttereiden liikkeen suunta.balladi Johnista ja Yokosta on edelleen kärjessä Lontoon listoilla. Elviksen In the Ghetto jatkaa menestystään. Viime viikolla se oli kuudentena, mutta nousi kakkoseksi tällä viikolla.Beach Boysien uutta läpimurtoa odotellaan levystä, jonka nimenä on sopivasti Breakaway. Se oli viime viikolla 15. ja nyt seitsemäs.Lontoon kymmenen kärjessä tällä viikolla: (sulkeissa olevat numerot osoittavat sijoittumista viime viikolla)1. (1) Ballad of John and Yoko – The Beatles, 2. (6) In the Ghetto – Elvis Presley, 3. (7) Somethlng In the Air – Thunderclap Newman, 4. (5) Living In the Past – Jethro Tull, 5. (2) Oh Happy Days– Edwin Hawkins Singers, 6. (4) Time is Tight – Booker and the MG's, 7. (15) Breakaway – Beach Boys.kevyt vaivattomasti muotoiltava peruukki helpottaa kesälomalaisen tai töissä käyvän elämää.Jos on käynyt uimassa tai saunomassa ja omat kiharat ovat oienneet, voi peruukin vetää päälle ja – iltakampaus on valmis. Maalla lomansa viettävät pitävät lomaa myös papiljoteista ja kampausnesteistä.Peruukki pelastaa tilanteen, kun pitää lähteä kaupunkiin tai tulee yllättävä kutsu. Matkalaukkuun pakattu peruukki – tai peruukit – ratkaisee matkustavan pulmat, sillä vieraalla paikkakunnalla ei aina löydä kampaajaa, jos sellaista onkaan. – –Tämän kesän peruukit ovat pienempiä kuin viime kesän; kiharainen mini on kesän malli. Enää ei haluta valtavia pehkomaisia kampauksia peruukeissakaan, vaan linja on keventynyt, kertoi toimitusjohtaja Arja Harri. – –Tänä kesänä koetaan myös todellinen irtoripsien maihinnousu. Nyt on päästetty mielikuvitus valloilleen: on eripituisia ja värisiä, käsintehdyt uusinta uutta.Ripsiä ostetaan, kuin huulipunaa, uudet kun entisiin on kyllästytty ja vaihdetaan väriä vuorokaudenajan ja tilanteen mukaan.Ripset eivät enää ole tuuheita ja tasapituisia kuten tähän saakka, ja tasapituisia kuten tähän saakka, vaan harvoja ja eripituisiksi leikattuja, yksitellen kiinnitettäviä.200 kunnan rajojen pyyhkäisemistä kartalta merkitsisi lääninhallitusten kuntauudistusehdotusten toteuttaminen.Lopullisten ehdotusten mukaan maassamme olisi 50 kaupunkia, 26 kauppalaa ja 244 maalaiskuntaa eli yhteensä 320 kuntaa.Uudistus säilyttäisi kaupunkien lukumäärän ennallaan, kauppalat vähenisivät kahdella ja maalaiskunnat 196:lla.Ensi vuodenvaihteen kuntamuutokset huomioiden maassamme on 50 kaupunkia, 28 kauppalaa ja 440 maalaiskuntaa eli yhteensä 518 kuntaa.jännityksellä odotettu unkarilainen maailmanensi-ilta oli perjantaina Budapestin kesäisessä Pyöröteatterissa, missä kansalliseepoksemme sai vahvan ja omaleimaisen tulkinnan.Rohkean aatteen isä oli Thalia-teatterin ohjaaja Karoly Kazimir, jonka kesäteatteriohjelmisto jo kauan on poikennut tavanomaisilta linjoilta; arvokkaana edeltäjänään Kalevalalla on Pyöröteatterissa ollut mm. Danten Divina Commedia.HS