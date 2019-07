Historia

HS 7.7.1969

perhosta lehahti Hyde Parkiin pystytetyltä lavalta, kun Rolling Stonesit suorittivat 14 kuukauden jälkeen paluun konserttilavoille.Yli 200.000 kuulijaa istui hartaan hiljaisina perhosten lentäessä kaikkialle puistoon. Hiljaisuuden rikkoi Mick Jaggerin ääni: ”Rauhaa, rauhaa. Hän ei ole kuollut, hän ei nuku. Hän on herännyt elämän unesta.”Sanat olivat Percy Bysshe Shelleyn, osoitettu äsken kuolleelle yhtyeen entiselle kitaristille Brian Jonesille.Näin alkoi iltapäivän beat-konsertti, joka ylitti kaikki Lontoossa koskaan kuullut konsertit.Alun hartaan surumielisyyden jälkeen Stonesien ”Sympatiaa Saatanalle” räjähti valtavista äänentoistolaitteista aloittaen kuusi tuntia kestäneen ilmaisen konsertin.Kaikkiaan viisi orkesteria soitti jatkuvasti esittäen 60-luvun pop-musiikin alusta loppuun.rahtilaivaan Shinei Maruun osui kesäkuussa neuvostoliittolaisen avaruusaluksen hylky, ilmoittivat diplomaattilähteet Genevessä, ja Japani on vaatinut sunnuntaina avaruusalusten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevan sopimuksen pikaista solmimista.Japanin vaatimus esitettiin perjantaina oikeudellisia avaruusasioita käsittelevässä YK:n alakomiteassa.Japanin valtuutettu Ashigeru Tokuhisa lainasi komitean istunnossa japanilaisia lehtitietoja, jotka kertoivat 3000 tonnin rahtilaivassa tapahtuneen 5. kesäkuuta räjähdys, jossa viisi miehistön jäsentä loukkaantui ja laiva vaurioitui pahasti.Toistaiseksi on tuntemattoman esineen arveltu olleen harhaantunut neuvosto-ohjus, mutta tarkemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että laivaan osui neuvostoliittolaisen avaruusaluksen hylky tai ainakin osa siitä.Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen tapaus, jossa avaruuteen lähetetty esine saa aikaan vahinkoa maahan, palatessaan.historiaa tehtiin eilen Uimastadionilla. Marjatta Hara, Vetehisten uusin suuruimari teki sen, mitä kilpa-altaiden äärillä hiljaisesti on toivottu tapahtuvaksi.Marjatta alitti Euroopan ennätyksen 800 metrin vapaauinnissa. Aika 9.42,7 on kahdeksan kymmenystä parempi kuin Itä-Saksan Sigrid Goralin nimissä ollut viime vuonna uitu entinen ennätys. – –Entä nyt helpottaako?”Kyllähän olo on jotenkin vapautuneempi, ja kiva, kun on saavuttanut sen minkä oli asettanut tämän kesän päämääräksi.”Marjatta Hara kertoili kainoon tapaansa, ettei viime keskiviikkoinen ennätyskokeen epäonnistuminen ollut sanottavammin häntä lannistanut.Hän keräsi itseluottamuksensa, piti palaverin ”Kurren”, eli päävalmentajamme Kurt Sundqvistin kanssa ja päätti osallistua sunnuntain kilpailuihin, koska siellä sattui olemaan laji, joka sopi hänelle, 800 m vapaauinti., 86, joka perusti Bauhausin design- ja arkkitehtuurikoulun 1918 Saksaan ja oli maan johtavia arkkitehtejä ja suunnittelijoita, kuoli Tufts-New Englannin lääketieteellisessä keskuksessa sydänkomplikaatioon lauantaina. Hän asui Lincolnissa Massachusettsissa.Gropius otettiin sairaalaan kesäkuun 7. päivänä ja 25. päivänä hänelle suoritettiin sydänleikkaus.Hänen perustamansa Bauhaus-koulu kehitti 1920-luvulla vallankumouksellisen suuntauksen, jonka mukaan rakennusten tulisi olla arkkitehtonisesti puhdaslinjaisia ja ympäröivään luontoon sulautuvia.Gropius lähti Saksasta 1933 natsien suljettua hänen koulunsa.Työskenneltyään muutamia vuosia Lontoossa yksityisenä arkkitehtina hän siirtyi 1930-luvun loppupuolella Yhdysvaltoihin. Hän perusti 1937 siellä uuden Bauhaus-koulun, josta tuli myöhemmin Chicagon arkkitehtikoulu.pulu” Fred on kadonnut. Useiden kuukausien ajan se matkusti Lontoon maanalaisen junissa hypäten kyytiin maan pinnalla sijaitsevilta asemilta.Matkan aikana Fred tiesi saavansa runsaasti makupaloja kanssamatkustajilta.Eräs rautatievirkailija arveli Fredin palaavan takaisin heti kun pulujen parittelukausi on päättynyt.HS