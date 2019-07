Historia

Al-Fatahin johtaja yritettiin murhata

Amman, Jordania, 7.7.1969 (Reuter)

Arabisissijärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ensimmäisen kuulauseen pitää olla astronautin keksimä”

Veteraaniastronautti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tullimuurin syntyminen Pohjolassa estettävä

Tukholma, 7.7. (Maija-Liisa Heini)

”Suomi

Audiovisuaaliset opetusmenetelmät suosiossa USA:ssa

Audiovisuaalisten

Liikkuva laboratorio jäteveden tarkkailuun

Jätevesien

al-Fatah väitti maanantaina tehneensä tyhjäksi israelilaisten yrityksen surmata kirjepommilla järjestön johtaja Yasser Arafat.Al-Fatahin tiedonannossa sanottiin, että räjähdysainetta sisältänyt kirje tuotiin Arafatin toimistoon Ammanissa lauantaina, mutta että juoni huomattiin ja pommi tehtiin vaarattomaksi.Järjestö syytti murhayrityksestä Israelin tiedustelupalvelua ja sen asiamiehiä.Lausunnon mukaan muuan viestintuoja toi lauantaina puolelta päivin al-Fatahin toimistoon suljetun kirjeen, joka oli osoitettu eräälle järjestön päämajan jäsenelle. Kuoreen oli merkitty sanat ”Luottamuksellinen ja henkilökohtainen.”Kun kuori avattiin, siitä löydettiin toinen suljettu kirje, joka oli osoitettu ”Veli Yasser Arafatille”.Se lähetettiin heti räjähdysainetuntijain tarkastettavaksi, ja sen havaittiin sisältävän muoviräjähteitä sekä laitteen, jonka oli määrä laukaista sisältö heti kun kirje avataan. – –Yasser Arafat, joka johtaa Palestiinan toimeliainta sissijärjestöä al-Fatahia, on noussut arabimaailman kansallisten pyrkimysten tunnushahmoksi.Palestiinalaiset tuntevat hänet parhaiten vallankumouksellisten peitenimellä Abbo-Ammar, mutta kumpikin nimi kuvaa heille Palestiinan kansallista liikettä, joka sai alkunsa vuoden 1967 kesäkuun sodan aikana.Arafat on yksi niistä harvoista sissijohtajista, jonka henkilöllisyys on paljastettu.Walter Schirra, joka vetäytyi pois Yhdysvaltain avaruusohjelmasta tässä kuussa on sitä mieltä, että ensimmäiselle kuuhun astuvalle miehelle olisi annettava tilaisuus keksiä oma kuolematon lauseensa, olipa se kuinka ”maalainen” tahansa.”Minusta ensimmäisen kuussa puhutun lauseen spontaanisuus on erinomaisen tärkeää”, Schirra sanoi.”Meillä on pyritty luomaan suurin ponnistuksin astronautin keskiarvoa, joka esittää samaa kuvaa, joka tilanteessa. Minä vastustan tätä käytäntöä jyrkästi”.ei ole hakemassa EEC-jäsenyyttä”, sanoi pääministeri Mauno Koivisto Euroopan talousyhteisön mahdolliseen laajentumiseen Harpsundissa käytyjen keskustelujen päätteeksi, ”mutta me pidämme tärkeänä, että emme jää eristyneiksi, jos nykymuotoinen EEG tulee laajennettavaksi. Uuden tullimuurin syntyminen Pohjolassa on estettävä erityistoimenpitein”, hän totesi lausuessaan ilonsa siitä, että Harpsundin kokouksessa on kaikilta tahoilta suhtauduttu ymmärtäväisesti niihin näkökohtiin, joita me pidämme tärkeinä.opetusmenetelmien käyttö on Yhdysvalloissa lisääntynyt räjähdysmäisesti: jokaisella oppikoululla on oma tietolaboratorionsa ja lähes jokainen koulu käyttää jonkinlaisia audiovisuaalisia laitteita apunaan, kertoi Chicagossa toimivan Community High Schoolin audiovisuaalinen johtaja Daniel Dobbert.Dobbert kertoi, että audiovisuaalinen opetusmenetelmä kielten oppimisessa on osoittautunut noin 50 prosenttia tehokkaammaksi kuin kirja- ja opettajakeskeinen opetus.Menetelmä on myös kiinnostavampi – oppilas saa itse valita oppimistapansa, kuuleminen, näkeminen tai molemmat yhdessä.Erityisen suuri etu on laboratoriotyöskentelyn yksilöllinen luonne: oppilas saa omaksua tietoja omaa vauhtiaan. Hänen hitaudestaan tai nopeudestaan ei kukaan muu joudu kärsimään.Kukaan ei myöskään saa alemmuuden tunteita osaamattomuudestaan kuten on käytäntö tavanomaisissa oppimenetelmissä.tarkkailua varten sisustettu laboratoriobussi lähtee ensimmäiselle tarkkailumatkalle Lauttasaareen ensi viikolla. Laboratoriobussilla on mahdollisuus ottaa jatkuvasti näytteitä paitsi laitoksiin tulevasta vedestä myös viemäreissä virtaavista jätevesistä.Helsingin kaupungin rakennusviraston vesiensuojelulaboratorio on sisustanut vanhan bussin liikkuvaksi laboratorioksi. Laboratorion avulla saadaan jätevesistä nopeasti analyysit.Laboratorion hoitamiseen tarvitaan ainoastaan yksi henkilö. Viemäristä jätevettä johdetaan koneeseen, joka täyttää tunnissa koneessa olevia kahden litran pulloja.HS