presidentti Urho Kekkosen Englanninvierailun aikana saavat kuningatar Elisabet ja kuningataräiti lahjaksi vartavasten heille valmistetut taidelasiteokset.Presidentti Kekkosen virallinen nelipäiväinen valtiovierailu Englantiin alkaa 15. heinäkuuta.Taiteilija Timo Sarpaneva on itse valmistellut suunnittelemiaan maljakoita viikon ajan Iittalassa. Sekä kuningatar Elisabet että kuningataräiti saavat eri muotoiset mutta saman korkuiset maljakot.Väriltään savunharmaat lasimaljakot on valmistettu hiilimuottiin valamalla. Koekappaleita on tehty tusinan verran, mutta vain kaksi kelpuutetaan. Muut särjetään ja upotetaan Äimäjärven pohjaan, sillä mallia ei aiota myyntiin.1964 peräisin oleva asetus uhkaa nyt ruotsalaisten Ahvenanmaalle suuntautuvaa venematkailua. Kyseessä oleva asetus, jota ei tiettävästi ole sovellettu aikaisemmin ennen kuin kerran tänä kesänä, kieltää ulkomaalaisia ja suomalaisia ulkomaanliikenteessä olevia sekä suuria että pieniä aluksia poikkeamasta yleisiltä reiteiltä.Äskettäin kerrotaan Ahvenanmaan merivartioston vartioveneen keskeyttäneen kahden ruotsalaisen venematkan parin meripeninkulman päässä merkityltä reitiltä. Ruotsalaiset palautettiin saattueessa yleiselle kulkuväylälle.Tukholmassa kerrottiin tiistaina, että Ahvenanmaan itsehallintoviranomaiset aikovat vedota korkeampiin elimiin Helsingissä saadakseen tämän matkailulle haitallisen asetuksen poistetuksi. Kyseinen asetus on ruotsalaisten tietojen mukaan muotoiltu Suomen puolustusministeriössä. Helsingistä on ollut ilmeisen vaikea saada tietoa siitä, kerrottiin Tukholmassa, miksi tätä asetusta on vasta nyt ryhdytty soveltamaan käytännössä.Ahvenanmaan lääninhallituksen taholta on todettu Ruotsin radiolle, että kyseinen vartiovene on toiminut vain kuten Suomen laki edellyttää.kristillinen liitto hakee muutosta oikeusministeriön paatokseen, jolla liiton puoluerekisterianomus hylättiin. Liitto jätti tiistaina muutoksen hakuanomuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.Oikeusministeriö hylkäsi kesäkuun puolivälissä kristillisen liiton puoluerekisterianomuksen. Perusteluna hylkäämiselle oli, ettei liitto pyri vaikuttamaan valtiolliseen toimintaan.voivat helsinkiläiset tipauttaa vesihanoistaan pisaran Hiidenveden vettä. Vesilaitos aloitti pumppaukset tiistaina 0,8 kuutiometrin sekuntivauhdilla ja heinäkuun aikana on tarkoitus juoksuttaa Silvolan altaaseen yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä Hiidenvedestä.Pienen määrän ei uskota paljonkaan vaikuttavan pääkaupungin veden laatuun. Kova kuivuus ja vedenvähyys Vantaassa ovat pakottaneet vesilaitoksen lisäjuoksutuksiin., kaikkien aikojen tuottoisin elokuva, vedetään teattereiden ohjelmistoista syyskuun 1. päivänä, ilmoitettiin 20th Century Foxista.Vuonna 1965 valmistunut musikaali maksoi tuottajalle 8 miljoonaa dollaria (n. 3,36 milj. mk). Tähän mennessä se on tuottanut yksistään USA:ssa ja Kanadassa 135 milj. dollaria (lähes 57 milj. mk) ja tuo edelleen 30.000 – 40.000 dollaria viikossa.Elokuvaklassikoiden Tuulen viemää ja Ben Hur tavoin myös Sound of Music todennäköisesti palaa teattereihin lähivuosina (AP).HS