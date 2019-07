Historia

Tyytyväinen Humphrey jatkoi matkaa NL:oon

HS 10.7.1969

Tyytyväisenä

Veneille 1000 paikkaa Vartiokylän satamaan

”Suurin

Sibelius säestää kuulentoa

Lontoo, 9. 7. (Olli Kivinen)

Suomalaisetkin

Suomen ylistys amerikkalaisessa viikkolehdessä

Washington, 9. 7. (AP)

Suomi

kaksipäiväiseen Suomen-vierailuunsa lensi Yhdysvaltain entinen varapresidentti Hubert Humphrey keskiviikko-iltana yksityiskoneellaan Leningradiin.Humphreyn yksityisluontoisen vierailun viimeiseen päivään sisältyi käynti Helsingin Kauppatorilla, lounas Kalastajatorpalla sekä tutustuminen Dipoliin. – – Demokraattisella puolueella on edessään väliaikaisia vaikeuksia Yhdysvaltain sisäpoliittisessa kentässä, jota pyyhkii reaktion luontoinen konservatiivinen aalto, mutta puolue jatkaa liberaalista politiikkaansa ja suuntautuu entistä enemmän kaupunkien ongelmien ratkaisijaksi, ennustaa entinen varapresidentti Hubert Humphrey Suomen-vierailunsa viimeisenä tuntina antamassaan haastattelussa.Ulkopolitiikassaan Yhdysvaltain tulisi Humphreyn mielestä tehdä eräitä uudeelleenarvioita ja politiikan tarkistuksia. Yhdysvaltain linjan tulisi olla jyrkän eristäytymisen ja voimakkaan interventiopolitiikan keskivälillä.Ratkaisuna Humphrey näkee entistä suuremman painon asettamisen alueelliselle ja maailmanlaajuiselle yhteistyölle eri järjestöjen puitteissa.venesatamatyömaa Helsingissä on tänä kesänä Lauttasaaren Lemislahdessa”, kertoi apulaisosastopääll. Tapani Mattila Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoiluosastolta. ”Aikaisemmin paikalla oli 70 venepaikkaa käsittävä, yksityisten hoitama venesatama. Nyt Lemislahden satama laajennetaan 140-paikkaiseksi. Sataman ruoppaustyöt aloitetaan urakkatyönä syksyllä, parhaimman venekauden jälkeen.””Vartiokylän lahteen aletaan rakentaa Helsingin suurimmaksi tulevaa venesatamaa. Nyt Vartiokylänlahdessa on 400 venepaikkaa, mutta tarkoitus on rakentaa sinne 1000 venepaikkaa käsittävä satama,” sanoi Mattila: ”Munkkiniemeen on juuri valmistunut uusi venesatama. Samoin Kipparinlahteen, Kulosaaren ja Herttoniemen väliin on valmistunut 200 paikkainen venesatama,”Osaksi venepaikkoja yritetään järjestää ponttooneilla, joita tänä kesänä on saatu käyttöön 20 lisää. Ponttoonien etuna on, että niitä voidaan helposti siirtää paikasta toiseen.saavat murusen kunniaa ihmisen astuessa ensimmäisen kerran kuuhun – ainakin Englannin kaupallisen television ITV:n katselijoiden keskuudessa. ITV on nimittäin päättänyt, että Frank Sinatran laulama ”Fly me to the Moon” on liian kevyttä näin historiallisen tapahtuman taustamusiikiksi. Sen sijasta soitetaan Sibeliuksen viidettä sinfoniaa.on ”vapaa läntinen kansakunta, joka hoitaa omat asiansa aivan epäluuloisten Neuvostoliiton aseiden tuntumassa”, kirjoitti U.S. News and World Report, Yhdysvaltain hallitusta lähellä oleva viikkolehti.”Suomen pitäisi oikeastaan tanssia mahtavan naapurinsa nuottien mukaan, mutta sitä se ei tee. Suomi ei ole vain vapaa, vaan sillä on yhä kiinteämmäksi tulevat suhteet lännen kanssa. Kuinka suomalaiset selviävät tästä? Vastaus on ”luottamus” ja erityislaatuisen suhteen luominen Neuvostoliiton kanssa”, kirjoitti lehti heinäkuun numerossa artikkelissaan Helsingistä.”Kun keskustelee suomalaisten kanssa, huomaa, että heillä on vakaumus siitä, että he voivat sekä ylläpitää demokraattista elämäntapaansa että säilyttää mahtavan naapurinsa luottamuksen”. – –Johtavat suomalaiset poliitikot eivät pelkää tulevaisuutta eivätkä myöskään useimmat nuoret ihmiset. Suomen ja Yhdysvaltain väliset suhteet ovat hyvät, lehti kirjoittaa. Joitakin amerikkalaisvastaisia mielenosoituksia on esiintynyt. Tiedotustoiminta Vietnamista on Suomessa paljon objektiivisempaa kuin Ruotsissa. Tämä maa ei ole mikään taivas amerikkalaisille karkureille kuten Ruotsi”, lehti kirjoitti.