Historia

Lautoilla autopaikat kiven alla

HS 11.7.1969

Matkustajamäärät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leningradin mutka pois urheilualuksilta

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Englanti ehdottaa bakteeriasekieltoa

Geneve, 10.7. (Reuter)

Englanti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lalli Partinen HIFK:n leipiin – karanteenilla

Lappeenranta, 10.7. (V)

”Idän

Tiikerit söivät 239 intialaista

Kalkutta, 10.7. (Reuter)

Ihmissyöjätiikerit

autolautoilla ovat kohonneet ennätyslukemiin tänä kesänä. Kaikkia autoja ei voida läheskään sijoittaa Suomesta lähteviin lauttoihin.Pahin tilanne on kuitenkin Tukholmasta Turkuun aikovilla autoilijoilla. Sadat autot joutuvat odottamaan Tukholmassa rannalla Suomeen pääsyään. Rekka-autot sen sijaan ovat lähteneet kiertämään Haaparannan kautta.Autopaikat Helsingistä ja Turusta lähteviin lauttoihin on varattu miltei kokonaan heinä- ja elokuuksi. Joitakin satunnaisia paikkoja on kuitenkin saatavissa. Lisäksi sattuneet peruutukset auttavat hiukan tilannetta.Ylimääräisten autolauttojen saaminen liikenteeseen on varustamojen kertoman mukaan erittäin hankalaa, koska autoruuhka on keskittynyt muutamiin kesäviikkoihin.Satamaan voi myös mennä odottamaan, koska useita autoja jää saapumatta lautalle ilman peruutusilmoitusta.urheilualusten ei enää tarvitse matkallaan Saimaalta merenrannikolle poiketa Leningradissa.Neuvostoliiton kanavavaltuutettu Juri Savinov ilmoitti torstaina maansa viranomaisten suostuneen Suomen kanavavaltuutetun Urho Kiukkaan esitykseen asiasta.Suomalaiset urheilualukset voivat nyt tehdä matkansa noudattaen 7. maaliskuuta viime vuonna solmittua sopimusta Saimaan kanavan matkustajaliikenteestä. Sopimuksen mukaan alukset saavat kulkea Viipurin kautta suoraan merenrannikolle. Viipuri katsotaan edelleenkin läpikulkupaikaksi.Aikaisemman säännöksen mukaan joutuivat Saimaan kanavan kautta kulkevat urheilualukset sisällyttämään reittiinsä matkan Leningradiin, ennen kuin ne saivat matkustusluvan Saimaan kanavalle.teki 19 valtion aseidenriisuntaneuvotteluissa torstaina ehdotuksen bakterologisten aseiden valmistuksen ja käytön kieltämisestä.Ehdotus ei koske kemiallisia aseita, sillä sellaisten aineiden kiellon valvonta olisi käytännössä mahdotonta niiden rauhanomaisen käytön takia. – –Englannin ehdotuksessa sanotaan, että jokainen sopimuksen osapuoli sitoutuu olemaan missään olosuhteissa käyttämättä vihamielisiin tarkoituksiin mikrobiologisia tai muita biologisia aineita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa (kuoleman tai sairauden) ihmisille, eläimille tai kasveille.Edelleen Englannin ehdotus edellyttää tällaisten aseiden hallussapidon tai valmistamisen kieltämistä sekä sitä, että jokainen sopimuksen osapuoli sitoutuu hävittämään hallussaan olevat tähän tarkoitukseen soveltuvat bakteerit tai muuttamaan ne rauhanomaiseen käyttöön soveltuviksi kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulemisesta.jättiläiseksi” kutsuttu Saimaan Pallon puolustajapelaaja Lalli Partinen siirtyy Helsingin IFK:n riveihin.Hän osallistuu kolme viikkoa kestävälle Helsingin IFK:n Keski-Euroopan turneelle, joka alkaa tämän kuun 20 päivänä.Partisen siirron syynä on uuden työpaikan saaminen Yleisradiosta sekä entisen seuran, Saimaan Pallon putoaminen mestaruussarjasta.Saimaan Pallon johtokunta on myöntänyt eron, mutta se käsittelee Lalli Partiselle annettua karanteenia ensi viikolla pidettävässä johtokunnan kokouksessa.On todennäköistä, että Lalli Partinen saa karanteenin, jonka mukaan hän on edustuskykyinen vasta 1. päivänä helmikuuta 1970.ovat surmanneet 239 ihmistä kuuden viime vuoden aikana Bengalin eteläisissä viidakoissa, ilmeni torstaina julkaistuista virallisista raporteista.Tiikerien uhrit ovat yleensä olleet halonhakkaajia ja hunajan kerääjiä, jotka ovat menneet metsiin keräämään villimehiläisten hunajakennoja.Metsästäjät yrittävät jäljittää ihmissyöjätiikereitä saman aikaisesti kun metsänvartijat partioivat metsissä räjäyttäen raketteja pelästyttääkseen tiikerit pois niiltä alueilta, joilla halonhakkaajat ja hunajankerääjät työskentelevät.HS