Historia

Talkkunanteko ja -syönti on yksilöllistä taidetta

Renko, heinäkuussa 1969 (Jyrki Maunula)

Kesä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paketoijien lehmiä teurastetaan 12000

Kaikkiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rotuerottelukoulut Nixonin tulilinjalle

Washington, 11. 7. (UPI)

Nixonin

Kosmopoliittinen tyttö tuntee miehenmetsästyksen keinot

Lillian Roxon (P. A. Featrures)

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on talkkunauskoisten suurta aikaa: helle ja jano eivät kiusaa, herkutteluhetki on helppo inspiroida. Onneksi talkkunoita vielä tehdään, monta hyvää maakuntaruokaa on kadonnut suomalaisesta menusta nykypolvien vahingoksi.Talkkunisti on fanaatikko, hänelle ei pidä neuvoa käyttötapaa tai suositella omia reseptejään. Kun pohjoishämäläinen sekoittaa talkkunajauhot pitkään piimään kokkareiseksi annoksesi, livauttaa savolainen jauhot kokkelipiimään ja sekoittaa annoksen huolellisesti. Länsisuomalainen käyttää talkkunajauhoja mieluiten vain puolukoiden tai mustikoiden kanssa pöperönä, uusmaalainen hyväksyy kirnupiimänä lisäksi maidonkin sekoitusaineeksi, itäisimmässä Karjalassa jauhot vatkattiin sulaan rasvaan.Mutta aina muistetaan sentään hyvä tapa: jauhot viimeiseksi. Oikea talkkunisti tuskin käyttää lisämausteina sokeria tai kanelia. Talkkunan vahva savuaromi ja mieto suola riittävät. – –Talkkunanko ei ole sormikopelolla tehtävää työtä. Hyvää talkkunanteontaitajaa kuljetettiin ennen syksyisin talosta toiseen. Salaisuuksia oli paljon.Järvi ei usko poppakonsteihin, mutta myöntää talkkunajauhon valmistuksen monimutkaiseksi ja pitkäaikaista kokemusta vaativaksi. – – Vaikka talkkunaa onkin totuttu pitämään aitohämäläisenä herkkuna (rievän ja palvikinkun kanssa!) todistavat lähetysten osoitteet muunmaakuntalaistenkin heränneen tajuamaan hyvän päälle.peltoja paketoidaan arviolta 90.000 hehtaaria. Yli 12.000 lehmää uhkaa teurastustuomio. Nämä lehmät ovat paketointia anoneiden maanviljelijöiden pelloilla. Varmoja uhreja on jo yli 7000 lehmää. Hakemuksia oli jätetty yli 15.800 ja sopimuksia tehty 7321 määräajan päättyessä kesäkuun lopussa. Suurin osa sopimuksen tehneistä tilanomistajista oli jo lähes eläkeikäisiä. – –Hallituksen tavoitteena pellonvarausjärjestelmää luotaessa oli saada 100000 hehtaaria peltoa pois tuotannosta kahden vuodenaikana. Tavoite saavutettaneen jo ensimmäisenä vuonna 90-prosenttisesti.hallitus on ottanut uuden suunnan koulujen rotusyrjintää vastaan hyökätessään ja vaatinut Arkansasin osavaltiossa valkoisen koulupiirin yhdistämistä neekerien koulupiiriin. Hallitus syytti myös Chicagon kaupungin koululautakuntaa ja Georgian osavaltion kouluhallitusta rotusyrjinnästä.Tämä oli kymmenes koulujen rotusyrjintää vastaan osoitettu toimenpide viikon kuluessa, mikä näyttää johtuvan kielteisestä reaktiosta hallituksen päätökseen, jonka mukaan syrjinnän täydelliselle lopettamiselle annetusta aikamäärästä ei pidetä kiinni. Ennen rajan poistoa piti rotusyrjintä lopettaa kouluissa syyskuuhun mennessä.Helen Gurley Brown saavutti kuuluisuutta kirjallaan ”Seksi ja poikamiestyttö”. Nyt hän julkaisee suurilevikkistä Cosmopolitan-lehteä, jossa myös käsitellään naimattoman naisen ongelmia.Lehden mukaan on jo keksitty nimi uudentyyppiselle amerikattarelle, joka ei suostu vain istumaan kädet ristissä ja odottamaan sitä oikeaa, vaan lähtee itse liikkeelle.Tämä amerikatar on hoikka ja melko hauskannäköinen, ainakin siihen asti, kun hän ottaa pois irtoripsensä ja peruukkinsa. Hän ansaitsee enemmän kuin naiset yleensä tai ainakin yrittää sitä. Hän huvittelee paljon, aina pukeutuneena noihin valtavan leveisiin pitkiin housuihin, joita luultavasti vain hänen kaltaisena naiset pitävät seksikkäänä.Hän ei ole erityisen älykäs, mutta sen sijaan hän on ovela. Hän ei ole hauska eikä edes kovin rakastettava, mutta ehkä hänen itsekeskeiseen olemukseensa hyvinkin totutaan. Onhan hän ja tuhannet hänen kaltaisensa jo alkaneet valloittaa maailmaan.Amerikassa hänelle on jo keksitty nimi – kosmopolittiinen tyttö. Nimi johtuu Helen Gurley Brownin suuresta Cosmopolitan-lehdestä, joka vakuuttaa naimattomille naisille, että he ovat oikeutettuja samaan kuin naimisissa olevat sisaruksensa. – –HS