Historia

Ukkola säilytti selätystahtinsa

Lapua, 13. 7. 1969

Olympiavoittaja

Kahvin ostaminen oli vuosisadan alussa tuhlausta

”Vuosisadan

Prinssi Charlesin tyttöystäväksi huhutaan chiletärtä

Prinssi

Lontoo odottaa Kekkosta

Lontoon

Lauri Koskelan muistopainit jatkuivat Lapuan Urheiluhallissa sunnuntaina kovatasoisina ja värikkäinä. Painit kestivät myöhään yöhön, jolloin vasta kihariksi menneet sarjat saatiin ratkotuiksi.Itä-Saksan parhaimmisto järjesti kisoille kansainvälistä hohtoa ja tasaisia yhteenottoja suomalaishuippujen ja Puolan parhaiden kanssa.52-kiloisissa osoittautui Pertti Ukkola äärettömän kovakuntoiseksi ja ripeäksi taistelijaksi. Hän valtasi sarjansa voiton selättämällä kaikki vastustajansa.57-kiloisissa Jürgen Penquitt voitti kaikki kumppaninsa ja vei kovan sarjan voiton Itä-Saksaan. Jussi Vesterinen otteli Puolan Mihalicin kanssa ratkaisemattoman ja pääsi toiseksi. Mihalic jäi kolmanneksi.alussa elettiin maaseudulla vielä hyvin paljon omavaraistaloudessa. Se ilmeni erityisesti kauppaliikkeen toiminnassa", muistelee köyliöläinen Saima Huhtinen, jonka isä piti kauppapuotia noina aikoina.Kaupasta ostettiin vain sitä, mitä ei omasta taloudesta saatu; suolaa, vähän kahvia ja sokeria, vehnäjauhoja ja siirappia. Tärkeä artikkeli oli suola, sillä sitä tarvittiin kotona teurastettujen eläinten lihojen ja heinien suolaamiseen.Kahvin, ostamisessa oli emännillä vaikeuksia, kun isännät pitivät siihen meneviä tahoja tuhlauksena. Mutta naiset keksivät omat keinonsa.Kun miehet menivät metsään, lähetettiin Sofia-niminen yksineläjä naisten asialle kauppaan. Hän toi puotiin emäntien aitoista noutamia pieniä jyväpusseja, jotka sitten vaihtoi kahviksi. Sofia kertoili kaupassa tuomistaan, purkaessaan, keneltä mikin pussi on. Mutta aina oli myös niitä jyväeriä, joiden lähettäjää ei saanut ilmaista, ”kun ne on pappan tietämättä otettu”.Charles nähdään nykyään tanssimassa kauniin chileläisen sinisukan kanssa, jolla on takanaan yksi särkynyt romanssi. Hän on Lucia Santa-Cruz, 25-vuotias, hoikka ja siniharmaasilmäinen kaunotar, joka luetaan Lontoon parhaiten pukeutuviin naisiin ja joka on suorittanut kaksi loppututkintoa yliopistossa.Lucia oli kihloissa erään hollantilaisen diplomaatin pojan kanssa, mutta kihlaus purkautui kolme vuotta sitten. Tänä kesänä Lucia on ponnahtanut lehtien palstoille. Ensin hän tanssi koko illan 20-vuotiaan prinssi Charlesin kanssa Northumberlandin herttuan kutsuilla.Sitten Lucia kutsuttiin Charlesin ja prinsessa Annen vieraaksi huvipursi Britannnialle.Läheiset ystävät kieltävät kuitenkin kaikki avioliittohuhut. Lucia on lähes viisi vuotta vanhempi kuin Charles ja roomalaiskatolinen. Lain mukaan Charlesin pitää valita puolisokseen protestantti.kuuluisa Pall Mall – Buckinghamin palatsiin johtava valtakatu – oli sunnuntaina juhlallisesti liputettu vastaanottamaan presidentti Urho Kekkosta tiistaina alkavalle viralliselle valtiovierailulle.Presidentti Kekkonen saapuu tätä valtaväylää pitkin huomenna puolenpäivän jälkeen juhlallisesti kuninkaallisessa vaunusaattueessa Buckinghamin palatsiin. Mukana ovat mm. kuningatar Elisabet ja Edinbourghin herttua.Sunnuntaina liehuivat jo Englannin ja Suomen liput presidentin tuloväylän varrella.Ensimmäisen vierailupäivän, tiistain, ohjelmaan kuuluu seppeleen lasku Tuntemattoman sotilaan haudalle Westminster Abbeyssa, Lontoon kaupungin johdon tervehdykset St. Jamesin palatsissa sekä kuningattaren ja Edinbourghin herttuan tarjoama juhlaillallinen Buckinghamin palatsissa.HS