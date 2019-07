Historia

Suomalaisen elokuvan kommelluksia maailmalla

HS 15.7.1969

Moraaliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miljoonaa odotetaan Apollon lähtöpaikalle

Cape Kennedy, 14.7. (UPI)

Apollo 11

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli tuhat esiintyjää Kaustisen juhlille

Alun

Naiskoneinsinööriin luotetaan laivoissa

Likapyykkiä

Mitä lääkkeeksi kuorsaamiseen?

Pyytäisin

seikat – niin kuin alunperin oletettiin – eivät olleetkaan syynä Risto Jarvan Ruusujen ajan esittämiskieltoon Triesten tieteiselokuvafestivaaleilla Italiassa.Sensuuri oli joutunut kieltämään elokuvan esittämisen, koska pakollinen anomus filmin esittämisestä julkisesti yleisölle oli unohdettu jättää sensuurille. Elokuvajuhlien lautakunta päätti, että elokuvaa näin ollen voidaan esittää vain festivaalia selostaville lehtimiehille. – –Filminorissa ei vielä maanantaina tiedetty mitään sensuurin päätöksestä. Sieltä kerrottiin juhlien lautakunnan esittäneen pyynnön saada Ruusujen aika festivaalin ohjelmistoon.Filmin kuvaaja Antti Peippo ihmetteli kieltoa: ”Sensuurin päätös ainakin lisää kiinnostusta filmiin ja sehän on vain positiivista.”Ruusujen aika valmistui viime helmikuussa. Se sijoittuu jonnekin tulevaisuuteen, maailmaan, jota hallitsevat epäpoliittiset teknokraatit. Yhteiskunta on järjestetty väestön tarpeiden mukaisesti.Sukupuolisen käyttäytymisen normit on kumottu tässä yhteiskunnassa, mutta vapaa rakkaus ei tyydytäkään ihmistä, vaan ristiriitoja syntyy ja aiheuttaa päähenkilön elämässä jyrkän käänteen.Muutkaan suomalaiset elokuvat eivät ole välttyneet kommelluksilta kansainvälisillä festivaaleilla. Moskovan juhlille ilmoitettiin alun perin kolme suomalaista elokuvaa: Täällä pohjantähden alla, Punahilkka ja Pelurit.Kun filmit Moskovassa eriteltiin sarjoihin, kokoillan elokuviin, lyhytkuviin ja lastenfilmeihin, sijoitettiin Punahilkka nimensä ansiosta automaattisesti lastenkuvien sarjaan.Sikäläinen sensuuri totesi Punahilkan lapsille sopimattomaksi ja elokuva jouduttiin poistamaan ohjelmistosta.-avaruusaluksen tärkeät voimanlähteet käynnistettiin maanantaina ja lähtölaskennan kaksi viimeistä päivää alkoivat suunnitelmien mukaisesti Cape Kennedyssä, jonne virtaa jatkuvasti kuuluisuuksia ja yksityisiä seuraamaan historian ensimmäisen kuulennon lähtöä ensi keskiviikkona.Astronautit Neil Armstrong, Michael Collins ja Edwin Aldrin kävivät läpi vielä viimeisiä harjoituksia koealuksilla. Nykynäkymien mukaan he ovat valmiit lähtemään keskiviikkona kello 15.32 Suomen aikaa historialliselle lennolleen. – –Tuhansia ihmisiä virtaa jatkuvasti Cape Kennedyyn ja sen ympäristöön seuraamaan lähtöä. Maantiet alkavat täyttyä ja bensiini uhkaa loppua alueen asemilta turistitulvan kiihtyessä.Kaikkiaan odotetaan alueelle yli miljoonaa vierasta, kertoo Reuter.Olut uhkaa myös loppua paikallisista ravintoloista huolimatta erikoiskuljetuksista. Autoa on turha yrittää vuokrata koko Floridasta ja hotellit ovat täynnä ainakin sadan kilometrin säteellä lähtöpaikalta.toistatuhatta esiintyjää on Kaustisen toisilla kansainvälisillä kansanmusiikkifestivaaleilla, jotka alkavat torstaina.Eniten on kansanpelimanneja, viulun-, kanteleen- ja kaksirivisen harmonikan soittajia. Soittajien ohella esiintyy kansanlaulajia, tanhuajia, folk-musiikin harrastajia ja kansanrunouden tulkitsijoita.Kotimaasta ovat mukana mm. Ulla Katajavuori, Marjatta ja Martti Pokela, Jussi-kuoro, Hootenanny-trio, Liisa Majapuro sekä Kaustisen ja Keskipohjanmaan monet soittajat ja pelimanniyhtyeet.pois vietäväksi tarjosi suuren tankkilaivan kapteeni koneinsinööri Hanna-Maija Kantolalle, joka ilmeisesti liian hiljaisella äänellä ilmoitti tulleensa suorittamaan laivan koneiston katsastusta.Insinööri Kantola on todella outo lintu ammattikunnassaan, Euroopan ainoa naispuolinen laivakoneistonkatsastaja.Kemin satamissa hän ei enää herätä hämmennystä iltaisinkaan liikkuessaan, mutta vieraissa satamissa ja vierailla aluksilla saattaa aluksi syntyä väärinkäsityksiä.”Asian selvittyä laivoissa kuitenkin suhtaudutaan ammattipätevyyteeni aivan ilmeisellä luottamuksella”, toteaa rouva Kantola.hartaasti neuvoa 65-vuotiaalle miehelleni, sillä hän kuorsaa kovasti öisin.Herään usein siihen yöllä enkä sairaana ollessani saa nukuttua. Pelkään myöskin sen kuuluvan yön hiljaisuudessa naapureidenkin puolelle.Antakaa todella hyvä neuvo tähän ikävään asiaan!Asiasta kärsiväHS