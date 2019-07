Historia

Tunnelma tiivistyy, esitysten luku kasvaa

Savonlinna, 16.7.1969 (OEK)

Tunnelma

Täydellinen nousu Cape Kennedystä

Houston, 16. 7. (Reuter)

Apollo-astronauttien

Helsingissä seurataan kuumatkaa

Apollo 11:n

Hallitus purki viljelijöiden vehnävuoren

Hallitus

Ruotsalaisten osuus pieneni Suurajoissa

Yhteensä

ja kulttuuritilaisuuksien luku Savonlinnan kymmenpäiväisillä kulttuuripäivillä alkaa tiivistyä. On väitetty, että Savonlinnan oopperajuhlilla olisi eri tilaisuuksien luvussa jopa ylitarjontaa. Ehkä näinkin voidaan väittää, jos käsitetään, että jokaisen Savonlinnaan tulevan on käytävä jokaisessa täällä järjestettävässä kulttuuritilaisuudessa. Mutta sehän ei ole tarkoitus. – –Mitä tulee erikoisesti suuriin konsertteihin ja oopperaesityksiin, on tähänastisten kokemusten mukaan todettava, että ne ovat edellisten kesien mukaisesti olleet useimmiten loppuunmyytyjä. – –Amerikkalainen Wahburn Choraliers -kuoro johtajansa William Lydellin johdolla antoi kirkkokonsertin tuomiokirkossa klo 18 runsaalle kuulijakunnalle ja samaan aikaan musiikkileirin A-orketerin jousiryhmä konsertoi Leif Segerstamin johdolla seminaarin juhlasalissa.kahdeksan päivän matka alkoi täsmällisesti ja suunnitelmien mukaan avaruushistorian kenties onnistuneimman lähtölaskennan päättyessä kello 15.32 Suomen aikaa ja jättimäisen Saturnus 5-kantoraketin alkaessa kohota kohti avaruutta.Saturnus 5-raketti vei Apollo 11-aluksen väliaikaiselle maata kiertävälle radalle täsmälleen 190.7 kilometrin korkeuteen yhdentoista minuutin kuluttua lähdöstä.Apollo-astronautit Neil Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins olivat aloittaneet historiallisen matkansa kuuhun. – –Suurin yleisöjoukko, mikä koskaan on kokoontunut seuraamaan avaruusaluksen lähtöä – viranomaisten arvioiden mukaan yli miljoona ihmistä – täytti rannat, leirintäalueet, pysäköintipaikat ja moottoritiet Cape Kennedyn ympäristössä keskiviikkona ennen Apollo-11:n laukaisua.lentoa seurataan Suomessa tiiviisti Yleisradion Laajasalon mittausasemalla Helsingissä. Amerikan ääni releoi kuumatkan vaiheet Washingtonista ympäri maailman.Amerikkalaisella yhtiöllä on reportterinsa Cape-Kennedyssä ja Houstonissa. Heidän selostustensa lisäksi ohjelmissa kuullaan mm. suoraan Apolloilla tulevia lähetyksiä.Erityisen tarkoin välitetään lennon kohokohdat. Yhtäjaksoinen suunniteltua kuussakäyntiä selostava lähetys alkaa sunnuntaina klo 19.30 ja päättyy maanantaina klo 24 Suomen aikaa.päätti iltakoulussaan järjestää valtion viljavarastolle 20 miljoonan markan luoton, jolla ostetaan viljelijöiltä viimevuotinen sato, noin 30 miljoonaa kiloa vehnää. Vehnää myydään turkiseläinten rehuksi ”siltä osin kun nahat viedään maasta myyntihetkellä vallitsevaan kansainväliseen hintaan”. – –Alkosta kerrottiin, että viljan käyttöä tuskin voidaan enää lisätä alkoholin valmistuksessa, koska ”sulfiittiväkiviinakin täytyy johonkin sijoittaa”. Alko käyttää vuodessa noin 15.000 tonnia viljaa josta vientivodkan valmistukseen käytettävän ulkomaisen vehnän osuus on noin 4.000 tonnia.131 ralliparia varmisti määräaikaan mennessä osanottonsa tämän kesän Jyväskylän Suurajoihin.Ulkomaisia pareja tulee mukaan 18, joista suurimman ryhmän muodostavat itäsaksalaiset kahdeksalla autolla. Ruotsalaisia on vain neljä paria. Viimeisenä ilmoittautumispäivänä saapui myös Timo Mäkisen varmistus – ajokkina Saab V-4.