Maon uinnin vuosijuhla Kiinassa

Lontoo, 17.7. (UPI)

Kiina

Paperia pöytään

Mukavin

Jätteiden hävittäminen on ongelma kesämökillä

Jätteiden

pohjoisraja ei enää seuraa Helsingin kaupungin hallinnollisia rajoja. Kaustisen kansainvälinen musiikkijuhla on eräs osoitus siitä, totesi Vaasan läänin maaherra Martti Viitanen avatessaan torstaina Kaustisen toiset kansainväliset musiikkijuhlat.Ensimmäisenä juhlapäivänä avattiin myös tohtori Erkki Ala-Könnin kokoama kansanmusiikkinäyttely. Esillä on toista sataa soitinta, vanhoja sävelmiä, sekä soittoperinteeseen liittyviä valokuvia.Avajaispäivän ohjelmassa oli myös paneelikeskustelu kansanmusiikin merkityksestä. Keskustelijoina olivat dosentti Erkki Ala-Könni, maisteri Pekka Gronow, musiikinopettaja Aaro Kentala, toimittaja Timo Panula, muusikko Martti Pokela ja opettaja Eino Tulikari.Keskustelussa todettiin, että kansanmusiikilla ei ole arvoaan vastaavaa asemaa musiikissamme. Aseman parantamisesta keskustelijat olivat erimielisiä. Osa heistä piti kansanmusiikin säilyttämistä aitona ja muuttumattomana kaikkein tärkeimpänä. Osa kannatti muutosta Unkarin kansanmusiikin kehitys esikuvana.järjesti torstaina massiivisen uintijuhlan puoluejohtaja Mao Tsetungin kolme vuotta sitten tapahtuneen kuuluisan Jangtse-joen uinnin muistoksi.Pekingistä lähetetyssä radiotiedotuksessa uutistoimisto Uusi Kiina sanoi: ”Työläiset, talonpojat, sotilaat ja punakaartilaiset pitivät juhlakokouksia ja uivat sankoin joukoin virroissa ja järvissä ja meren rannalla kautta Kiinan.” Kolme vuotta sitten Mao Tsetungin ilmoitettiin uineen useita kilometrejä Jangtse-joella.”Punaiset liput liehuivat järvillä ihmisten uidessa muodostelmissa puhemies Maon suurikokoisten kuvien jäljessä”, sanoi uutistoimisto.”Shanghaissa kansanarmeijan sotilaat ja vallankumoukselliset juhlivat tilaisuutta uimalla Jangtsessa.”tapa pestä kesällä astiat on polttaa ne iltanuotiolla. Tämän ovat emännät havainneet: paperiastioiden kysyntä on tänä kesänä huimasti noussut.Jos paperilautasten ja -mukien lisäksi ostaa vielä kuitukangasliinan ja muoviset ruokailuvälineet, selviytyy astiainpesusta tosiaan käden kastumatta.Markkinoille tullessaan kertakäyttöastiat olivat vielä niin kalliita, etteivät läheskään kaikki kerta kaikkiaan voineet heittää niitä roskiin yhden käytön jälkeen, kuten tarkoitus on.”Ne kestävät kaksi tai kolmekin pesua”, ihasteltiin. Ajan ja vaivan säästö jäi saavuttamatta.Monet teollisuuslaitosten ruokalat ja muut joukkomuonittajat ovat laskeneet, että paperiastioiden käyttö tulee halvemmaksi kuin tavallisten astioiden ja ovat siirtyneet kokonaan kertakäyttöisten kannalle. Hintaa tietenkin alentaa se, että suurkäyttäjät voivat ostaa suuria eriä. – –Kesämökeille ja retkille kertakäyttöastiat kuitenkin on hyväksytty. Tavallisia astioita on vaikea saada puhtaaksi ilman lämmintä vettä, jota mökillä yleensä ei ole.Paperiastiat ovat hygieenisiä, helppoja kuljettaa ja hävittää ja niitä käyttämällä voi suojella kotirantaa astianpesuaineiden vaikutukselta. Astioiden pesu rannassa voi olla mukavaa, mutta tulos ei ole hyvä astioiden sen enempää kuin rantavedenkään puhtauden kannalta.hävittäminen kesämökillä tuottaa loman, viettäjille monia hankaluuksia. Tyynenä kesäpäivänä tunkiolta leviävä tuoksu ei juuri rannallaloikojan mieltä ylennä.Yleisillä rannoilla ovat auringonottajien kiusana ikuiset lasinsirpaleet ja huolimattomien rannallakävijöiden jättämät roskat. – –Kunnilla ei jätehuoltojärjestelmää ole yleensä järjestetty, joten roskat jäävät kesämökkiläisen omatoimisesti hävitettäviksi.Suurimman ongelman muodostavat yleensä erilaiset pakkaukset, koska suuri osa kulutushyödykkeistä on kertakäyttöpakkauksissa ja mökillä vielä käytetään runsaasti säilykkeitä ja valmiita ruokia.Likaviemärien puuttuminen taas aiheuttaa, että ruoastakin jää enemmän jätteitä kuin kaupunkioloissa.”Kesämökillä on parasta tehdä kunnon komposti, jossa on mahdollista hävittää kaikki orgaaniset jätteet. Kesämökillä haravoidaan ja siistitään aluetta, joten komposti on joka tapauksessa tarpeellinen.”Loput roskat kuten pelti, lasi ja muovi ovat vaikeammin hävitettäviä. Ne haudataan joko syvään kuoppaan maahan tai tuodaan jätesäkissä kaupunkiin hävitettäväksi.Muovin hävittäminen on hankalaa. Se häviää kompostissa hyvin hitaasti ja huonosti. Muovi tulisi haudata joko syvään kuoppaan ruokamultakerroksen alle tai polttaa. Metallitölkit sensijaan ruostuvat ja katoavat muutamassa vuodessa.HS