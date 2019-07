Historia

Vientilukemat alhaisia, rapuruttoa kaikkialla

HS 19.7.1969

Tiesittekö

Säätietoja avaruudesta

Apollo 11:n

Suomen olot hävisivät Ruotsille ja USA:lle

Suomi

Kiista käy EM-Ateenan ympärillä

Tukholma, 18.7. (UPI)

Kreikan

Radio ja televisio

Lauantaina

, että huonona rapuvuonna on parasta pyydystää koirasrapuja, sillä se ei vähennä rapujen määrää niin kuin naaraiden pyydystys?Tiedättekö, että ruoppaaminen ja vesien saastuminen ovat yhtäläisiä vihollisia yhä suositummaksi tulleille ravuille kuin vaarallisen sienen aiheuttama rapurutto?Tiedättekö, että Yhdysvalloista on tuotu kokeiltavaksi täplärapuja, jotka ovat yhtä maukkaita kuin kotimaiset, vähän isompia, mutta tuntuvat kestävän lähes joka vesistössä vallitsevan rapurutonkin?Tiedättekö, että suomalaiset eivät ole tajunneet ravun todellista myyntiarvoa ja että vientilukemat ovat laskeneet hälyttävästi? Kun v. 1900 Suomesta vietiin 15,5 miljoonaa rapua, määrä on nyt 300.000 – 400.000.komentajasta Neil Armstrongista on nopeasti tulossa erinomainen säätieteilijä. Hän kertoi torstaina avaruuskeskukselle, että sade pian lakkaisi. Hän ilmoitti myöskin Italian ja Kreikan säätilat.”Hei, Jim”, sanoi Armstrong astronautti Jim Lovellille, joka vastaanotti sanomia maassa, ”näkymät ovat hienot. Ne eivät ole tästä maailmasta.Voin nähdä kaikki Välimeren saaret. Hieman sumua Italian pohjoisosissa, joitakin cumuluksia Kreikan yläpuolella.””Brittein saaret ovat paljon vihreämmät kuin Espanjan saaret ja niemimaa, jotka ovat ruskean-vihreitä”, jatkoi Armstrong.jäi kolmannelle sijalle, kun gallup-kyselyn vastaajat saivat arvostella eri maiden paremmuutta kolmen seikan, sivistystason, toimeentulon ja työväestön aseman suhteen.Parhaimpina maina pidettiin Ruotsia ja Yhdysvaltoja.Toistamalla sama kysymyssarja muutamia kertoja suomalaisille vastaajille etsittiin maata, joka kussakin suhteessa edustaa korkeinta tasoa. Samalla tuli näkyville oma sijoittumisemme tässä asteikossa.Vastaajia oli lähes tuhat eri puolilta maata ja eri piireistä, niin että niistä muodostui eräänlainen ”pienois-Suomi”.Kysymykset olivat:”Missä maassa luullaksenne väestön sivistystaso on korkein?””Missä maassa luullaksenne väestöllä on paras toimeentulo?””Entä missä maassa luullaksenne työväestön asema on paras?”sotilashallitusta vastustava ”Tukholman komitea” yrittää saada yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut peruutetuiksi Ateenassa järjestämällä samaan aikaan Tukholmassa suuret kansainväliset kilpailut, joihin Euroopan maiden urheiluliitot saavat kutsun lähettää edustajiaan. – –Huolimatta eräiden maiden vastustavista hankkeista uskoo Kansainvälisen Urheiluliiton (IAAF:n) puheenjohtaja Exeterin markiisi, että Ateenaan syksyksi suunnitellut yleisurheilun EM-kisat tullaan viemään läpi ohjelman mukaisesti.Viitaten ns. Tukholman komitean lähettämiin kirjeisiin, joissa Kreikan sotilashallitusta vastustava komitea kutsuu Euroopan maita samaan aikaan suurin kisoihin Tukholmaan, totesi Exeterin markiisi:”On selvää, että mitään suuria kilpailuja ei voida järjestää ilman IAAF:n lupaa, ja liitto on jo myöntänyt luvan Ateenan kisojen järjestämiselle.””Nämä ovat yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut eikä meillä ole emmekä halua olla missään tekemisissä politiikan kanssa”, hän lisäsi.klo 19.00 alkaa Mainos-TV:ssä uusi sarjafilmi nimeltä ”Zorro”.Tämä kirjoista, elokuvista ja sarjakuvista tuttu naamioitu mies – kaksoiselämää viettävä Kalifornian Robin Hood – käy piirtämässä miekkansa kärjellä kuuluisan merkkinsä sinne, missä viekkaat konnat ovat vaarassa voittaa.Zorro taistelee väsymättä hyvän ja oikean puolesta.Ensimmäisessä osassa palaa 1800-luvun puolivälissä nuori Don Diego de la Vega Espanjasta opiskelemaan kotiinsa Kaliforniaan ja huomaa kotiseutunsa huokailevan sotilaskomentajan rautaisen komennon alla. Hän keksii omat keinonsa asioiden saattamiseksi oikeudenmukaisiksi.Zorron osassa näemme Guy Williamsin sekä muissa osissa mm. Britt Lomondin, Henry Galvinin ja Myrna Faheyn.HS