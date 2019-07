Historia

Harriet Eriksson toinen Miss Universum-kisoissa

HS 21.7.1969

Lasku oli täysosuma

Houston, 20.7. (UPI)

Kennedy syytteeseen paosta kolaripaikalta

Edgartown, Massachusetts, 20.7. (Reuter)

Merckx juhlinnan kohteena ympäriajon loppuosuuksilla

Pariisi 20.7. (AFP– Reuter)

Pauli Nevalan keihäs lensi kaikkien aikojen neljänneksi

Teuva, 20.7.

Hangossa sunnuntaina noin 10.000 vierasta

Hanko, 20.7. (Jukka Martinkari)

Suomi, 22-vuotias Harriet Eriksson sijoittui toiseksi Miss Universum-kilpailuissa Miamissa lauantai-iltana.Miss Universumin kruunun sai 19-vuotias filippiinitär Gloria Diaz. Kolmanneksi kilpailuissa sijoittui Australian Joan Barret ja seuraavina olivat Israelin Chava Levy ja Japanin Kikuyo OshukaMiss Universum, Gloria Diaz on ammatiltaan opiskelija. Miss Diaz puhuu filippiinin lisäksi englantia ja espanjaa. Hän on ensimmäinen filippiiniläinen, joka on voittanut Miss Universumin tittelin.Palkinnoksi Miss Diaz saa 10.000 dollaria rahana, 10.000 dollaria henkilökohtaisesti esiintymissopimuksesta sekä 7.500 dollarin arvoisen minkkiturkin. Lisäksi Miss Universumin palkintoihin kuuluu täydellinen puvusto sekä suuri määrä kosmeettisia aineita.astronautit Neil Armstrong ja Edwin Aldrin laskeutuivat sunnuntai-iltana ensimmäisinä maasta tulleina pioneereina kuun pinnalle Kotka-aluksessaan. – –Ollessaan 914 metrin korkeudessa Kotka sai lopullisen määräyksen laskeutua.Valvontakeskus kysyi lukemia. Minuuttia ennen kosketusta kuuhun Kotka oli 600 metrin korkeudella.Laskeutumisoperaatio kesti tässä viimeisessä vaiheessa kaikkiaan noin 13 minuuttia. Juuri ennen laskeutumista kuun pinnalle Kotka ilmoitti: ”Pölyä nousee jonkin verran.”Ensimmäiset ihmiset laskeutuivat kuuhun kello 22.18 Suomen aikaa. Kotkan jarruraketit sammutettiin ja valmistautuminen seuraavan päivän kuukävelyyn alkoi.Michael Collins ilmoitti puolestaan valvontakeskukselle: ”Kuulin kaiken. Fantastista.””Meillä on kiirettä vähäksi aikaa”, sanoi Armstrong ensimmäisiksi sanoikseen kuun pinnalla. ”Oikein hieno laskeutuminen”, jatkoi Aldrin.poliisi ilmoitti sunnuntaina, että senaattori Edward Kennedy asetetaan maanantaina syytteeseen onnettomuuspaikalta poistumisesta.Kennedy ajoi autoa, joka varhain lauantaiaamuna syöksyi sillalta pieneen lammikkoon Massachusettsin osavaltiossa. Autossa ollut edesmenneen Robert Kennedyn entinen sihteeri Mary Jo Kopechne kuoli onnettomuudessa.Kopechen ruumiin tutkinut lääkäri määritteli kuolinsyyksi hukkumisonnettomuuden. Kopechne oli 23-vuotias.”Olen tyytyväinen siihen, että Kennedy ei laiminlyönyt ilmoittautumista, mutta aikamäärät pakottavat vetämään sen johtopäätöksen että kysymyksessä oli onnettomuuspaikalta poistuminen”, sanoi Edgartownin poliisipäällikkö Dominic Arena.Kennedy ilmoittautui vasta kahdeksan tuntia onnettomuuden jälkeen, Arena totesi. Kennedy puolestaan sanoi selvityksessään, että hän oli shokkitilassa auton sillalta syöksymisen jälkeen.Kennedy sanoi lisäksi, ettei hän voi edes kunnolla muistaa miten hän pääsi pois autosta, joka vajosi 2,4 metriä syvään veteen. Silta on 3,3 metriä leveä. Ennen siltaa tiessä on jyrkkä mutka.Mary Jo Kopechne on ollut edesmenneen Robert Kennedyn entinen New Yorkin sihteeri.Eddy Merckxistä tuli sunnuntaina Ranskan ympäripyöräilyn sankari. Hän osoittautui melko ylivoimaiseksi tällä 4100 kilometrin mittaisella taipaleella.Ensimmäisenä pyöräilijänä tämän 56 kertaa järjestetyn ajon historiassa hän yleisvoittonsa lisäksi tuli ”vuoristokuninkaaksi” ja voitti pisteajon.24-vuotias Merckx on kuin Cassius Clay, joka tuntee oman arvonsa.Hän on maailman parhaiten palkattu pyöräilijä, jonka vuositulot liikkuvat 800 000 markan vaiheilla.Sunnuntaina oli ensin maantieajo ja sitten illan suussa 36,8 kilometrin mittainen aika-ajo Vincennesin Velodromilla. Siinä Merckx jälleen näytti kykynsä voittamalla ylivoimaisesti. Hänen aikansa 47.38,4 merkitsee keskinopeutta 46,347 km/t.intoutui paiskaamaan oman seuransa Teuvan Rivakan piirikunnallisissa kilpailuissa keihäänsä kaikkien aikojen neljänneksi parhaaseen tulokseen 91.40.Nevalan huippuheitto syntyi neljännellä yrittämällä. Kokonaisuudessaan Nevalan sarja on parhaimpia mitä maailmassa koskaan on heitetty.Heikoin heitto, ensimmäinen, kantoi 80.78 ja toiseksi heikoimmaksi jäi viides – 83.56. Kaikki muut kantoivat yli 86 metriä: kolmas oli 86.50, toinen 86.52, neljäs ennätysheitto 91.40 ja kuudes 87.64.Nevalan tulos kelpaa tilastotulokseksi, mutta piirikunnallisissa kilpailuissa tehdyt noteeraukset eivät kelpaa SE- eivätkä MM-tilastoihin.regatan toinen päivä poisti lämpimällä aurinkoisuudellaan kaikki ne epäedulliset vaikutelmat, joita rauhattomasti liikehtinyt nuoriso oli edellisen iltapäivän ja illan aikana aiheuttanut kesäkaupungin kaduilla.Kaikkialla näkyi sunnuntaina onnellisia, hymyileviä ihmisiä, jotka olivat juhlistamassa Hangon kesän suurta hetkeä.Vieraita Hankoon arveltiin sunnuntaina saapuneen noin 10.000. – –Kaupunki oli myös onnistunut pitämään järjestyksen sekä itse kaupungissa että myös leirintäalueella koko lauantaipäivän ja sunnuntain välisen yön.Yksi camping- alueen vartijoista kertoi, että etukäteen pelättiin myöhäisiltaa ja yötä.Illalla suoritettu tehokas partiointi oli kuitenkin aikaansaanut toivotun vaikutuksen – poliisit ja järjestysmiehet poistivat alueelta armotta kaikki humalaiset ja kaikki havaitut keskiolut- tai viinipullot takavarikoitiin.HS