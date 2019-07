Historia

Kun ihminen astui kuuhun

HS 22.7.1969

Ihmisjalka

Ihminen ja avaruus

Yhdysvaltojen

Onnitteluja ja innostusta

Ihmisen

Miljoonat uhrasivat yöunensa Apollolle

Pariisi, 21. 7. (Lauri Karén)

Miljoonat

Pari miljoonaa katsoo Suomen tv:n kuuohjelmia

Kaksi

Luna laskeutui Vaarojen mereen

Manchester, 21.7. (Reuter)

Neuvostoliiton

Televisiokuvia pian Marsista

Houston, 21. 7. (UPI)

Samalla

Kuucocktail

Pariisi, 21. 7. (UPI)

Pariisin

Putoaako kuusta

Budapest, 21. 7. (UPI)

Budapestiläinen

kosketti kuun kamaraa ensimmäisen kerran maanantaiaamuna klo 04.56.20 Suomen aikaa ja jätti arviolta puoli senttiä syvän, 15 senttiä leveän ja 35 senttiä pitkän sik-sak -kuvioisen jäljen, joka säilyy kuussa noin 500 000 vuotta, ellei sitä sotketa.Koska kuussa ei ole ilmakehää, ei siellä ole myöskään tuulta.Avaruudesta tulevat mikrometeoriitit tekevät kuitenkin hitaasti työtään: arviolta puolen miljoonan vuoden kuluttua ne ovat häivyttäneet Neil Armstrongin ja Edwin Aldrinin maanantaiaamuna tekemät jäljet.Kun Armstrong ensimmäisenä ihmisenä asetti jalkansa kuun pinnalle, rekisteröitiin hänen ensimmäisiksi, historiankirjoihin merkittäviksi sanoikseen virallisesti: ”Pieni askel ihmiselle, mutta jättiläisharppaus ihmiskunnalle.”Ensikosketuksen jälkeen Armstrong ja hiukan myöhemmin Aldrin havaitsivat liikkumisen helpoksi, näkymät kauniiksi ja kuun pinnan paikoin puuterimaiseksi, paikoin kovemmaksi.He viipyivät kuun pinnalla kaksi tuntia 15 minuuttia, eikä aika tahtonut riittää kaikkeen mitä he olisivat halunneet tehdä.tähtilipun pystyttäminen kuun kamaralle onnistui täydellisesti. Kun myös monimutkaiset televisioyhteydet kuusta maahan toimivat erinomaisesti, sadat miljoonat ihmiset pääsivät seuraamaan kahden amerikkalaisen astronautin ensimmäisiä askeleita Hiljaisuuden merellä.Näin tästä amerikkalaisten suursaavutuksesta muodostui lähes yleismaailmallinen avaruusshow.Kahden astronautin riemukas kuuhyppely vahvisti ihmisen vuosisataisen unelman täyttymisen.Saavutuksen todellista merkitystä on kuitenkin vaikea punnita.Yhdysvallat pani kuuohjelmansa alulle lähinnä poliittisten arvovaltasyiden ja osittain myös sotilaallisten näkökohtien vuoksi.Jotta matka olisi kaikkien uhrausten arvoinen, sen on tarjottava ihmiskunnalle muutakin kuin vain televisiokuvia tähtilipusta.Eri alojen tiedemiehet odottavatkin paljon avaruusmiesten keräämistä näytteistä. Parhaassa tapauksessa ne antavat arvokkaita tietoja aurinkokunnan rakenteesta ja elämän synnystä.Tulokset selviävät kuitenkin vasta myöhemmin, ja sitä paitsi on todennäköistä, että uusien tietojen lisäksi saadaan myös uusia ongelmia.ensimmäisiä askeleita kuussa katseli maanantaina noin 600 miljoonaa ihmistä, lehdet painoivat jättiläisotsikoita ja maailman johtajat antoivat ylistäviä lausuntoja.Vain Kiinassa, Pohjois-Koreassa ja Pohjois-Vietnamissa vaiettiin Yhdysvaltojen saavutuksesta.Neuvostojohtajat toivottivat onnellista jatkoa kuuseikkailulle. Moskovan radio välitti tiedon Apollo-11:n laskeutumisesta kuuhun kertoen laajasti astronauttien valmisteluista ennen kuukävelyä.Neuvostoliiton kommunistipuolueen pääsihteeri Leonid Brezhnev toivotti menestystä Apollo-lennolle saapuessaan Varsovaan ollakseen läsnä Puolan kommunistihallituksen 25-vuotisjuhlissa.Moskovassa pääministeri Aleksei Kosygin esitti henkilökohtaiset onnentoivotuksensa Apollo-11:n miehistölle tavatessaan Yhdysvaltain entisen varapresidentin Hubert Humphreyn.Kosygin toivoi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton lisäävän avaruusyhteistyötään.ihmiset uhrasivat Ranskassa kokonaisen hiostavan helteisen kesäyönleponsa seuratakseen televisioistaan ja radioistaan inhimillisen sivistyksen tähän asti mielikuvituksellisinta seikkailua.Ne, jotka tänään maanantaina tuntevat raskaiden riippojen painavan silmäluomissaan, eivät hetkeäkään katuneet tätä unohtumatonta yötä, joka muutti Jules Vernen fantastiset kuvitelmat todellisuudeksi.Kaikki kommunikaatiovälineet ja ennen kaikkea väritelevisio ovat ylittäneet itsensä tarjotakseen ranskalaisille eturivin paikan Armstrongin ja Aldrinin epätodellisessa kuubalettiesityksessä.Kotivastaanottimiensa ääressä maan parhaimpien kommentoijien täydentäviä selityksiä saaneet katselijat jakoivat innostuksensa niiden kanssa, jotka viettivät tämän tähtien yön Pariisin St. Tropezin, Deauvillen ja muiden huvittelukeskusten yöklubien asentamien jättiläismäisten kuvakankaiden ja väritelevisiopattereiden edessä sampanjan poreillessa.miljoonaa suomalaista eli melkein puolet Suomen kansasta on seurannut viime päivien kuulennon vaiheita television välityksellä, arvioidaan Yleisradion PTS-tutkimusosastolla.Apollo 11 -lento kuuluu huippuohjelmiin.Näihin lukeutuu mm. Jatkoaika, jota seurasi talvella yli puolet Suomen väestöstä.Aamuvarhaista maanantain lähetystä astronauttien laskeutumisesta kuuhun katsoi ennakkoarvion mukaan 1–1,5 miljoonaa suomalaista.Luna-15 -avaruusalus laskeutui maanantai-iltana kuuhun vain noin 800 kilometrin päähän nousuun parhaillaan valmistautumassa olleesta amerikkalaisesta Kotka-aluksesta.Jodrell Bankin tutkimusaseman tiedemiehet ilmoittivat Lunan laskeutuneen kuuradaltaan noin 500 kilometrin tuntinopeudella ja päätyneen Vaarojen mereen ja yrittävän ehkä noutaa näytteen takaisin maahan ennen Apolloa.kun Apollo-11:n televisiokamerat kertovat ihmiskunnalle kuunäkymistä, kaksi miehittämätöntä avaruusalusta on matkalla tiedottamaan toisenlaisista näkymistä.Jos avaruusviraston ohjelma sujuu loppuun asti suunnitelmien mukaan, Mariner-6 ja Mariner-7 lähettävät heinäkuun 30. päivänä maapallolle televisiokuvia Marsista lähes 100 miljoonan kilometrin päästä.Nasan tiedemiehet uskovat Marinerien paljastavan koko joukon uusia asioita ”punaisesta planeetasta” kuvaussarjassa, joka päättyy elokuun 4. päivänä.amerikkalainen Harryn baari esitteli maanantaina uuden cocktailin kuukävelyn kunniaksi.Kuulaukaukseksi nimetyssä cocktailissa on perusaineina Bourbon-viskiä, Courvoisier-konjakkia ja sitruunamehua.”Se saa taatusti jokaisen liikkeelle”, baarimestari Daniel kommentoi uutuutta.siivooja Ilona Halasz ei suostunut uskomaan, että ihmiset olivat kävelleet kuun pinnalla.”Sanokaa mitä sanotte, en usko sitä. Kuinka ihminen voisi pysyä kuun pinnalla? Hänhän putoaisi heti”, 48-vuotias rouva intti.HS