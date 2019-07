Historia

”Lentävien” tietaival vastaa vuosittain kymmentä kuumatkaa

HS 23.7.1969

Juan Carlos astuu Francon seuraajaksi

Madrid, 22. 7. (Reuter)

EEC:n huiput pohtimaan ovien avausta Englannille

Bryssel, 22. 7. (AP)

Neiti Ajan suosio taas kasvanut

poliisin tiepartiot ajavat vuosittain yli kahdeksan miljoonaa kilometriä. Tämä matka on pitempi kuin kymmenen edestakaista kuumatkaa.Ajoneuvot kuluttavat vuosittain toista miljoonaa litraa polttoainetta. Tällä bensiinimäärällä risteillään maamme kaikki yleiset tiet läpi 116 kertaa vuodessa.Matkansa varrella liikkuvat toimivat liikenteen valvojina ja ohjaajina sekä avustavat paikallisia poliiseja, koska ne muodostavat maamme poliisikunnan liikkuvan reservin. – –Liikkuvan toimiupseeri Eero Saraste: ”Nykyinen partiomäärä on kuin pisara meressä. Jos tilanne meistä riippuisi, ei kaksinkertainen miesmäärä olisi liikaa, jos samalla autokantaa vastaavasti lisättäisiin.” – –Yleisö risti meidät heti alussa ”lentäviksi” kertoo Saraste. Nimitys sai alkunsa siitä, että tuolloin pirtusodan vuosina liikkuva komennuskunta vuodesta 1933 lähtien suoritti tehtävänsä kaksijakoisena. Kesän painopiste oli sisämaassa tavallisen poliisin apuna. Huvi- ja järjestysvalvonta nopeina ratsioina kuului silloin ohjelmaan. Syksyisin sitten lentävät palasivat vuoroveden tavoin rannikolle pirtusotaa käymään.parlamentti hyväksyi tiistaina generalissimus Francisco Francon ehdotuksesta Bourbonin prinssin Juan Carlosin Francon seuraajaksi ja maan tulevaksi kuninkaaksi. Juan Carlos sai uuden arvonimen Espanjan prinssi. Hän vannoo virkavalansa mahdollisesti keskiviikkona.yhteismarkkinain (EEC) ulkoministerit päättivät tiistaina ryhtyä valmistelemaan järjestön syksyllä pidettävää huippukokousta, jossa Englannin pitkään viivästynyt EEC-jäsenyys otettaisiin uudelleen tutkittavaksi.Länsi-Saksan, Italian ja Benelux-maiden edustajat asettuivat kannattamaan Ranskan ulkoministerin Maurice Schumannin ehdotusta kuutosmaiden huippukokouksen kutsumisesta käsittelemään EEC:n tavoitteita ja seitsemän vuotta vanhaa ongelmaa Englannin jäsenyydestä – – Ranskan kanta on edelleen, että maatalousongelma on ratkaistava ennen Englannin liittymistä EEC:hen.on veikkausvihjenumeroiden ohella lisännyt suosiotaan Helsingin ja sen ympäristön palvelupuhelimia käyttävien keskuudessa. Tammi–kesäkuussa saivat Neiti Aika ja hänen ruotsinkielinen sisarensa Fröken Ur kaikkiaan 4.551 400 oikean ajan tiedustelua eli runsaat 5 prosenttia vastaavaa viimevuotista enemmän.Veikkausvihjeitä kuunneltiin 41.504 kertaa. Lisäystä viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon tuli 4,4 prosenttia.Soitot uutispalvelunumeroihin sen sijaan laskivat jyrkästi, sillä nyt ei sattunut Martin Luther Kingin ja Robert Kennedyn murhiin verrattavia traagisia tapahtumia.Helsingin puhelinyhdistyksestä kerrotaan, että kuuden ensimmäisen kuukauden soittomäärä uutispalveluun oli nyt 241.811 eli runsaat 41 prosenttia vastaavaa viimevuotista vähemmän.Veikkausuutisia kuunneltiin hieman vähemmän nyt kuin vuosi sitten. Tänä vuonna soittoluku oli 367.443.HS