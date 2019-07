Historia

Ruoan tuoksuja ulkokeittiöstä

HS 24.7.1969

Ulkoilmagrillausta

Apollon paluumatka jatkuu vaikeuksitta

Houston, 23. 7. (UPI)

Amerikkalainen

Millainen naama?

Avaruusaika

”Sivistystaudit” uhkaavat tulevia sukupolvia

Eräs

”Kaislaveneen matka todisti väitteeni”

Bridgetown, Barbados, 23. 7. (AP)

Norjalainen

Schüller-yllyttäjät tänään raastupaan

”Tänään

Kolmisensataa suomalaista saapumatta lomalta työhön Boråsissa Ruotsissa

Kolmisensataa

Naisten hygieniasta

Arvata

pidetään kalliina ruoanlaittotapana.Kuitenkin grillauksesta selviää yksinkertaisin ja halvoin välinein, eikä aterian aineidenkaan tarvitse olla tavallista arkiruokaa kummempia, esim. aluksi tavallinen jauheliha sopii grilliruokiin.Tamperelainen kondiittorimestari Juhani Linkosuo on kokeillut ulkoilmaruoanlaittoa jo useiden vuosien ajan.Hän toteaa yksinkertaisen verkkogrillin olevan uskomattoman käyttökelpoisen.– –Kondiittorimestari Linkosuo kiinnittää myös huomiota grillauksessa tarvittavien hiilten hintoihin.Hän toteaa rautakaupasta saatavan tavallisen puuhiilen sopivan hyvin grillaukseen ja tarjoavan samalla halvimman ratkaisun.Linkosuon tekemän hintavertailun mukaan puuhiiltä saa 58,5 pennin kilohinnalla kun kalleimmat grillihiilet maksavat jopa 1,80 markkaa kilolta.Samoin on laita sytytysnesteiden, tavallinen taloussprii on edullisin tähän tarkoitukseen.kuuretkikunta vietti keskiviikkona rauhallisen päivän Apollo 11 -avaruusaluksessaan, jonka on määrä laskeutua torstaina Tyyneen valtamereen.Astronautit Neil Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins joutuvat kuitenkin olemaan kolme viikkoa eristettyinä paluunsa jälkeen, jotta vältettäisiin mahdollinen kuubakteerien aiheuttama tartunta.Apollo 11 laskeutuu Tyyneen valtamereen ennakkosuunnitelmien mukaan kello 18.49 Suomen aikaa torstaina.Astronautteja vastassa Tyynellä valtamerellä ovat mm. presidentti Nixon ja Yhdysvaltojen ulkoministeri William Rogers.Pelastusalus Hornetilla on kaikki valmista astronauttien vastaanottamiseksi.on alkanut, mutta Suomen kansakouluissa opetetaan yhä, että kuu on joko ”pyöreä varjostettu naama” tai ”vasempaan katsova, varjotettu sivukuva”.Niinpä avaruuslennot sitten ovatkin suomalaisille niin yliluonnollisia ihmeitä, että avaruusalusten pelastusveneitä löydetään jopa Kalajoella.Kansa- ja oppikoulun tehtävänä ei tietenkään ole kasvattaa sen paremmin avaruuslentäjiä kuin tähtitieteilijöitäkään.Kuu-ukon naamasta puhuminen osoittaa kuitenkin, ettei koulu anna oppilailleen edes luonnollista alkeistietoutta maailmasta jossa elämme.Oppikirjat ovat auttamattomasti vanhentuneita eikä opetusohjelmassa tunnu olevan tilaa tieteen ja tekniikan kehitystä koskevan tuoreen yleistietouden antamiselle.maailmankuulu tiedemies sanoi äskettäin, että tekniikka on ylittänyt ihmisten sopeutumiskyvyn ja uhkaa siten koko ihmiskunnan tulevaisuutta.Rockefeller-yliopiston professori Rene Dubos puhui Bostonissa pidetyssä maailmanterveyskokouksessa, joka oli järjestyksessään kahdeskymmenestoinen.Viitaten lukuihin, jotka osoittavat, että ihmisen elämänkaari 35 ikävuoden jälkeen on huomattavasti pienentynyt Yhdysvaltain suurkaupungeissa viimeisten viiden vuoden aikana, prof. Dubos varoitti ihmiskuntaa ”sivistystaudeista”, jotka uhkaavat tulevia sukupolvia.”Mitä enemmän väestö joutuu tekemisiin nykyaikaisen tekniikan kanssa, sitä enemmän se on altis tietyille kroonillisille ja rappeutumissairauksille, joita juuri tästä syystä nimitetään sivistyssairauksiksi”, sanoi hän.”On varmaa, että ihmisten ilmeinen biologinen, sosiaalinen ja kulturellinen kyky sopeutua uusiin tai epäsuotuisiin olosuhteisiin uhkaa monissa tapauksissa paradoksaalisesti heidän omaa hyvinvointiaan ja jopa koko ihmiskunnan tulevaisuutta”, varoitti Dubos.tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl sanoi keskiviikkona epäonnistuneen yrityksensä purjehtia Afrikasta Uuteen maailmaan kaislaveneellä osoittaneen kuitenkin kaikesta huolimatta, että egyptiläiset ovat voineet tehdä matkan tuhansia vuosia ennen Kolumbusta.Heyerdahl ja hänen kuusimiehinen miehistönsä saapuivat Barbadosiin pelastusalus Shenandoahilla kolme päivää sen jälkeen, kun he olivat hylänneet vaurioituneen kaisla-aluksensa 965 kilometrin päässä päämäärästä.”Uskon meidän todistaneen väitteemme”, 55-vuotias antropologi sanoi.”Purjehdimme 4 345 kilometriä ennenkuin hylkäsimme aluksemme ja lyhyin välimatka Atlantin poikki Afrikasta Amerikkaan on 2 575 kilometriä. Lisäksi kenelläkään meistä ei ollut aikaisempaa kokemusta kaisla-aluksella purjehtimisesta.”Helsingissä alkava aseistakieltäytyneitä yllyttäneiden oikeudenkäyntisarja on sodan jälkeisen oikeushistorian suuri tapahtuma”, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Olavi Heinonen.Hän vertaa sitä yleislakkotapahtumiin, joiden yhteydessä kuitenkin säädettiin armahduslaki ennen varsinaista oikeudenkäyntiä.Torstain istunnossa raastuvanoikeuden 15. osastolla on kahdeksan syytettyä, joista kesäajan vuoksi yhtä ei ollut keskiviikkoon mennessä tavoitettu.suomalaista koneompelijatarta on jäänyt tulematta loman jälkeen töihin Algotsin tehtaalle Boråsiin Ruotsiin.Ammattitaitoisista teollisuusompelijoista on kova puute sekä Suomessa että Ruotsissa.Algotsilla pidetään todennäköisenä, että työntekijät ovat vain halunneet pidentää kesälomaansa Suomessa viikolla tai parilla ja palaavat kyllä aikanaan työpaikkaansa.Suomen tekstiiliteollisuus ei tiennyt asiasta vielä mitään.Uusia työntekijöitä ei tällä hetkellä juuri oteta, koska tehtaat ovat lomien takia kiinni.sopii, että naisten ja miesten moitiskellessa toisiaan hikisyydestä, papiljoteista ym. kirjoittajat purkavat henkilökohtaisia ikäviä kokemuksiaan ja yleistävät ne.Sen sijaan ei voitane uskoa, että sama syy olisi ollut takana tuonnottain tamperelaisessa lehdessä esitetyssä jutussa, jossa mm. mainittiin: ”Monet äidit lyövät laimin odotusaikana oman hygieniansa hoidon.”Enää ei vallitse luonnollinen ”kilpailu” miehestä, heillä on jo ”oma” mies. Tämä lienee osasyynä huolimattomuuteen.Haastateltu oli sentään johtava kouluhammaslääkäri.Ehkäpä vallan tieteellisesti on huomattu, että neitoset vain miestä jahdatessaan pesevät itseään ja onnistuessaan saamaan saaliinsa vaipuvat aitoon olotilaan, epähygieniaan.Mitähän odottava äiti arvelisi, jos istuessaan hammaslääkärin tuolissa voisi arvata lääkärin mittelevän hänen paisunutta vatsaansa, suonikohjujansa ja vuotavia ikeniään ajatuksissaan punniten, paljonko likaisempi mikin kohta on verrattuna aikaan ennen miehen saantia?Suu puhtaaksiHS