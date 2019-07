Historia

Apollo-miehet palasivat

Tukialus Hornet, 24.7.1969 (UPI)

Apollo 11

Vanhoilla raitiovaunuilla usein täpäriä tilanteita

Vanhanaikaiset

Avomeripurjehdus- kilpa Helsinki–Kotka aloitti meripäivät

Kotka, 24.7. (L)

Kotkan

Rolling Stones ykkösenä Lontoossa

Lontoon

:n kolme astronauttia palasivat torstaina tulipallona loistaneella aluksellaan takaisin maa-planeetalle ihmisen ensimmäiseltä kuumatkalta.Neil Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins leiskahtivat aluksessaan Tyyneen mereen Suomen aikaa klo 18.50. He palasivat lennolta, jolla Armstrong ja Aldrin olivat tehneet historiaa astumalla ensimmäisinä ihmisinä vieraalle taivaankappaleelle.Laskeutumisen jälkeen astronautit vietiin helikopterilla tukialus Hornetin kannella olevaan karanteenivaunuun, jossa he viipyvät kaksi ja puoli päivää.Presidentti Richard Nixon oli tukialus Hornetilla ottamassa vastaan amerikkalaisia avaruussankareita, mutta Nixon ei voi puristaa kolmikon kättä vielä 18 vuorokauteen. Astronautit joutuivat karanteeniin siltä varalta, että he olisivat tuoneet kuusta mukanaan jotain vieraita bakteereja. – – Apollo 11 laskeutui ylösalaisin noin 17,5 kilometrin päähän tukialus Hornetista. Katsojat aluksen kannella ja televisiovastaanottimien ääressä näkivät vain väläyksen tulipallosta korkealla taivaalla.Viisitoista minuuttia ennen saapumista maan ilmakehään astronautit irroittivat avaruusaluksen huolto-osan, mikä jätettiin tuhoutumaan maan ilmakehään., verkkaisesti liikkeelle lähtevät ja hitaasti jarruttavat raitiovaunut ajetaan talleista joka päivä helpottamaan Helsingin liikenneruuhkaa. Niiden aikataulut on laadittu samanlaisiksi kuin kaikkein uusimpienkin kaupungin raitiovaunujen.Jarrutuksen vuoksi täpäriin tilanteisiin kertoi joutuneensa eräs kuljettaja ajaessaan vanhaa vaunua. Suurin haitta hänen mielestään on pyörien lukkiutuminen äkkijarrutuksissa.Nykyisin Helsingissä liikennöi 277 raitiovaunua. Vanhimmat perävaunut ovat 20-luvun lopulta. Muutama moottorivaunu on heti viime sotien jälkeiseltä ajalta ja vanhimmat kaksiakseliset viimeistään 50-luvulta. Uudet neliakseliset on tilattu v. 1957.Aikataulut laaditaan siten, että enemmän ajoaikaa on varattu niille vaunuille, joissa on perävaunu mukana. Vanhoja vaunuja käytetään yleensä vain ruuhka-aikoina. – – Vanhat vaunut pysyvät mukana ruuhkaliikenteen aikatauluissa joten kuten, jos pääsevät liikkumaan muulta liikenteeltä, oli raitiovaununkuljettajan mielipide.Ruuhka-aikana eivät edes uudet vaunut pysty liikkumaan suurimmalla säädetyllä nopeudella, 50 km tunnissa. Vanhojen suurimmaksi nopeudeksi on säädetty 35 km tunnissa, jota ne eivät kuitenkaan kuljettajan kertoman mukaan saavuta.meripäivien lähtöpaukku ammuttiin torstaina Helsingissä. Täältä lähtivät matkaan avomeripurjehduskilpailun Kotka–Helsinki osanottajat. Varaslähdöllä alkoi sensijaan pyöriä meripäivien ohjelma Kotkassa.Vaikka meripäivien avajaiset ovatkin vasta perjantaina, alkoi vähemmän merellinen ilonpito jo torstai-iltana keskustorille pystytetyssä huvipuistossa ja muuallakin juhlaliputetussa kaupungissa.pop-listan kärjessä sitkeästi pysytellyt Elvis alkaa hiljalleen pudota. Tilalle ovat kiivenneet Rolling Stonesit uusimmalla levyllään Honky Tonk Woman. Listan pisimmän loikan ylöspäin on tehnyt Billy Preston ja Thats the Way God Planned It.HS