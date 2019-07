Historia

Meripäivien Kotkassa satama­kustannukset huolen aiheena

Kotka, 25. 7. 1969 (L)

Meren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuumiehet ennätysterveitä

USS Hornet, 25. 7. (AP)

Kuusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjoisen heinäkato pahin miesmuistiin

Heinänkorjuutyöt

”Loputtoman työteliäs, vaatimaton ja sitkeä kansa”

Moskovalaiset

Thantin erohuhut leviävät edelleen

New York, 25. 7. (AFP)

Huhut

Alennusvoita saa 152 000 eläkeläistä

Sosiaalialennusvoista

Wajda ja naiset

”Mies

TWA anoi jo lentolupaa kuuhun

New York, 25. 7. (New York Times)

Trans

ja merenkulkijoiden juhla, kahdeksannet Kotkan meripäivät avattiin perjantaina.Osa kaupunkilaisista ja myös monet kauempaakin saapuneet olivat tosin aloittaneet meripäivien vieton jo päivää aikaisemmin.Huolimatta koiravahdin aikaan tapahtuneesta nukkumaan menosta jaksoivat todennäköisesti hekin olla mukana perjantain juhlallisuuksissa, sillä kaupunki oli kaiken päivää kuin muurahaispesä.Erityisesti tuntuivat Kotkan meripäivät löytäneen lukuisat ulkomaiset turistit.Päivän ohjelma alkoi aamulla, jolloin viehättävät meripäivätytöt ja kaupungin virallinen edustajisto olivat itäsatamassa toivottamassa tervetulleiksi laivastovieraat, oman laivastolippueemme ja puolalaisen purjekoululaivan, kolmimastokuunari Iskran.Sibelius-puistossa pidetyssä meripäivien ja merimiesten kulttuuripäivien avajaistilaisuudessa pitämässään tervehdyspuheessa kaupunginjohtaja Veikko Kokkola mainitsi, että Kotkan meripäivät ei enää ole irrallinen tapaus, vaan niistä on muodostunut perinne, joka tunnetaan maamme rajojen ulkopuolellakin.Puheessaan Kotkan satamakysymyksestä hän totesi, että Suomen viime vuosikymmenien suurin satamauudistus on aloitettu Hietasen saareen.”Se on kuitenkin yksinomaan meidän kustannettavaksi liian suuri menoerä.”palanneet, mutta maailmasta eristetyt Apollo 11:n astronautit todettiin perjantaina parempikuntoisemmiksi kuin aikaisemmilta avaruuslennoilta palanneet astronautit.Tutkittuaan Neil Armstrongia, Edwin Aldrinia ja Michael Collinsia 11 tunnin ajan tohtori William Carpentier ilmoitti, ettei hän havainnut merkkiäkään mahdollisesta kuusaasteesta.Carpentier ilmoitti, että Apollo 11:n astronauttien sydämissä ja verisuonissa oli vähemmän rasituksen merkkejä kuin aikaisemmilla Apollo-astronauteilla.Armstrongin korvassa on pienehkö tulehdus, mutta lääkäri ei pitänyt sitä huolestuttavana. Hän piti mahdollisena, että kysymyksessä on lennon aikana kerääntyneen nesteen vuoto.Miehet ovat seuraavan kolmen viikon ajan äärimmäisen tarkan lääkärivalvonnan alaisina siltä varalta, että he ovat tuoneet kuusta mukanaan joitakin tuntemattomia ja vaarallisia bakteereita.Kukaan ei itse asiassa edes tiedä, onko kuussa bakteereita.alkavat olla päätöksessä koko maassa.Korjattu sato on tänä kesänä normaalia pienempi, mutta verraten hyvälaatuinen.Pohjois-Suomen karjalliset tilat ovat vaikeuksissa, sillä heinää tuli talven hometuhojen ja kesän kuivuuden seurauksena vähemmän kuin miesmuistiin.Tuorerehua ei saada ollenkaan ja monella tilalla vähennetään todennäköisesti karjaa.”Jos kaikki rehu on ostettava, se tietää viljelijöille suuria kustannuksia ja voi johtaa karjan vähenemiseen”, kertoo maanviljelijä Veikko Sirviö Rovaniemen maalaiskunnan Leipeeltä.lehdet ovat arvosteluissaan ylistäneet Edvin Laineen elokuvaa Täällä Pohjantähden alla, joka edusti Suomea Moskovan kaksiviikkoisilla elokuvajuhlilla.Pohjantähteä käsittelevissä artikkeleissa on laajalti pohdittu elokuvan taustaa ja selostettu sen tapahtumien kehittelyä.Neuvostoliiton kulttuuriministeriön lehdessä Sovetskaja Kulturassa kirjoittaa T. Mihailova: ”Elokuvan ohjaaja kehittelee kertomusta kiirehtimättä ja erittäin rauhallisen tuntuisesti. Mutta elokuvassa on myös kohtia, joita ei voi katsella liikutusta tuntematta.”Esimerkkinä mainitaan Anttoon häätämiskohtaus: ”Tästä episodisarjasta piirtyy vähitellen pääasia – kansan luonne. Loputtoman työteliään, vaatimattoman ja sitkeän kansan luonne.”YK:n pääsihteeri Thantin mahdollisesta eroamisesta leviävät edelleen huolimatta siitä, että ne on virallisesti kumottu.YK:ssa olevat diplomaattilähteet sanoivat, että Thantin seuraaja valitaan jostakin Euroopan puolueettomasta maasta, ja seuraajaehdokkaana on mainittu myös Suomen YK:n suurlähettiläs Max Jakobson.pääsee osalliseksi 152 000 kansaneläkkeensaajaa, jotka saavat syys–joulukuun aikana ostaa voita kolmella markalla alennettuun hintaan, kerrottiin kansaneläkelaitoksesta perjantaina.Osto-oikeus on niillä kansaneläkkeensaajilla, jotka saavat tukilisää.Muut kansaneläkkeensaajat – joita on noin 440 000 – eivät valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kuulu sosiaalialennusvoin saajiin.on ainoa todellinen olento, joka elää maailmassa”, sanoi puolalaisen elokuvan johtaviin ohjaajiin kuuluva Andrezj Wajda Helsingissä pitämässään lehdistötilaisuudessa perjantaina ja sai aikaan kiihkeän keskustelun naisen roolista.Wajda saapui Suomeen ollakseen läsnä perjantaina aloitetulla Wajda-viikolla, jolla esitetään viikon aikana kaikkiaan kahdeksan Wajdan ohjaamaa elokuvaa.Wajda jatkoi keskustelua: ”Nainen ei saa elämälleen tyydytystä luovassa työssä, vaan löytää todellisen onnen miehen ohjaamana”, sanoi Wajda, joka ei kuitenkaan tunnustautunut naisvihaajaksi.Väittely juonsi juurensa Wajdan uusimmasta elokuvasta Kärpästen pyydystäjät, jota ei vielä ole nähty Suomessa.Se tarkastelee voimakkaasti naisen pyrkimyksiä hallita miestä.World Airlines (TWA) otti johdon Pan American World Airways (Pan Am) yhtiöstä kilpailussa ensimmäisen kaupallisen kuulentoyhtiön asemasta.TWA ilmoitti torstaina lähettäneensä ilmailuhallitukselle anomuksen luvasta lentää ”ihmisiä, tavaraa ja postia Yhdysvaltain ja kuun välillä”.Vaatimuksensa tueksi lentoyhtiö muistutti osuudestaan avaruustutkimuksesta ja siitä, että se on toimittanut Avaruus- ja ilmailuhallitukselle Nasalle huomattavasti laitteita Houstonin avaruuskeskukseen.HS