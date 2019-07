Historia

Kadut autioina, rannat ja ulkoilu­alueet täynnä

HS 28.7.1969

Helteinen

Unikeonpäivän kunniaksi lensi talonmies mereen

Naantali, 27. 7. (Ma)

Kaupungin

”Kotkan meripäivät ovat juoppojuhlia”

Kotka, 27. 7. (L)

Pääasiassa

Joikuja ja kansantanhuja esperantokongressin vieraille

Kansainvälisen

Polttomoottorin vaihtoehto

Kalifornian

Tarkkailija kuoli Suezin taistelussa

Kairo, 27. 7. (Reuter)

Ruotsalainen

Mike Nichols ei pidä omista filmeistään

Kahdella

Naisten hygieniasta ja vähän miestenkin

Eiköhän

heinäkuun viikonloppu karkotti helsinkiläiset lähes tyystin kaupunkikuvasta, mutta ilman aurinkoa eivät jääneet nekään, jotka joutuivat olemaan koko ajan pääkaupungissa.Uimarannat, Suomenlinna, Seurasaari, Korkeasaari, leirintäalueet ja Linnanmäki olivat jälleen kaikkien suosimat kohteet, ja niissä saatiinkin yleisöennätyksiä hipovia kävijälukemia.Helle hääti kaduilta kaikki, joilla ei ollut välttämätöntä pakkoa kulkea pehmenneellä asfaltilla.Ne, jotka eivät jaksaneet uimarannoille tai ulkoilualueille asti virkistäytymään, poikkesivat kesäravintoloihin tai ainakin puiden varjoon puistoihin ja rantamille.Hietarannassa lekotteli yli 6.000, Pihlajasaaressa noin 4.500 ihmistä.Uimastadion olisi tuskin välttänyt kävijäennätystään, mutta uinnin Suomen mestaruuskilpailujen vuoksi se suljettiin jo kello 15.Sitä ennen ehti altaissa pistäytyä jo kolmisentuhatta ihmistä.Kumpulan maauimalassa oli yli 4.000 kävijää.talonmies Jaakko Väätänen heitettiin komeasti mereen Unikeonpäivän kunniaksi aurinkoisessa Naantalissa, jossa 80-vuotista Unikeonpäivän perinnettä oli vaalimassa aamuvarhaisesta lähtien useita tuhansia kaupunkilaisia ja vieraita.Tuskin koskaan aikaisemmin on Naantalin Unikeonpäivä ulkonaisesti onnistunut näin erinomaisella tavalla.Naantalin kuuluisa aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, ja jo kello kuuden aikaan ”iskuryhmän” lähtiessä Kalevanniemeen leirintäalueelle liikkui kaupungilla tuhansia ihmisiä.Monet nuoremmat olivat liikkeellä yöpukimissa – tämäkin kuuluu vanhoihin tapoihin – ja eräs isä kantoi sylissään nukkuvaa parivuotiasta pikkutytärtään, joka näytti onnellisen tietämättömältä päivän suuresta merkityksestä.Unikeon mereen heitto tapahtui tasan kello seitsemän.Sitten pääsi värikäs kulkue lähtemään kaupunkikierrokselle satamasta.markkinahuveja oli sisällytetty Kotkan kahdeksansien meripäivien viimeisen päivän osalle.Meripäivillä käyneiden määrää on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa se nousi kymmeniin tuhansiin.Ja tuhansiin nousi vierailijamäärä, joka tutustui kaupunkiin mereltä käsin erilaisilla vesikulkuneuvoilla.Satama oli meripäivien ehdoton suosikki.Tuskin koskaan on Kotkan kaupunki kokenut sellaista rauhattomuutta kansanjuhliensa aikana kuin sunnuntain vastaisena yönä.Juoppojuhliksi määritteli meripäivät Kotkan poliisi.Häiriöiden aiheuttajina eivät kuitenkaan olleet merimiehet, vaan useimmiten alaikäiset meripäivävieraat.Aamuvarhainen kulkija havaitsi, että majoituspaikat olivat täynnä, koska useita ihmisiä nukkui sikeimpiä aamu-uniaan mitä erilaisimmissa paikoissa, eräs väsähtänyt jopa kuorma-auton alla.esperantoliiton UEA:n 54. maailmankongressin juhlalliset avajaiset olivat sunnuntaina Helsingissä.Kongressin päämääränä on pyrkiä helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä ja rinnakkaiseloa, totesi juhlapuheessaan professori Ivo Lapenna.Kongressin yhteydessä toimii myös esperantonkielinen kesäyliopisto.Kansainvälinen tunnelma vallitsi sunnuntaiaamuna täydessä B-messuhallissa.Yli 1800 osanottajaa 32 eri maasta oli kokoontunut vuosittaiseen suureen yhteiseen kokoukseen, kansainvälisen esperantoliiton maailmankongressiin, joka on järjestyksessään 54.Tavattiin jälleen toisia esperantisteja vuoden väliajan jälkeen.Dipolissa pidetyn Suomi-illan ohjelmassa oli mm. pianomusiikkia, kansanlauluja, -soitteita ja -tanhuja, joikuja ja Kalevala-aiheisia numeroja.osavaltion senaatti on hyväksynyt lain, joka velvoittaa autojen valmistajat suunnittelemaan vaihtoehdon polttomoottoriajoneuvoille, joiden uskotaan olevan suurelta osalta syyllinen ilman saastumiseen.Autotehtaat saivat suunnittelutyöhön aikaa vuoteen 1975 asti.Laissa ilmoitetaan autojen valmistajille, että elleivät he tuo markkinoille vaihtoehtoa bensiini- tai dieselmoottoriajoneuvoille määräaikaan mennessä, tehtaat joutuvat lopettamaan autojensa myynnin osavaltiossa.Eräät Kalifornian osat kärsivät jo huomattavasti liikenteen aiheuttamasta savusta.Yhdistyneiden Kansakuntien tarkkailija sai surmansa Suezin kanavan lähellä israelilaisten tulituksessa sunnuntaina.Kyseessä on YK-joukkojen ensimmäinen kaatunut sitten Lähi-idän kuuden päivän sodan vuonna 1967.Ruotsalainen majuri Bo Roland Plane sai surmansa kanavan varrella ilma- ja maataistelujen jälleen leimaamana päivänä.Vain kolme viikkoa sitten YK:n pääsihteeri Thant varoitti siitä, että YK:n 90 tarkkailijaa ovat joutuneet ”puolustuskyvyttömiksi kohteiksi ampumaradalla” ja sanoi, että hänen on ehkä harkittava tarkkailijoiden vetämistä pois.ensimmäisellä elokuvallaan ”Kuka pelkää Virginia Woolfia” ja ”Miehuuskoe” maailmanmainetta saavuttanut Mike Nichols viimeistelee parhaillaan uutta työtään, Joseph Hellerin romaaniin pohjautuvaa filmiä ”Catch 22”.Nichols on vilpitön ja älyllisesti asennoituva ihminen, johon hänen oma työnsä ei ole tehnyt vaikutusta.Jotkut ohjaajat hellivät tekemiään elokuvia kuin vaalisivat omia lapsiaan.Näin ei tee Nichols.”Katsoin Virginia Woolfin ollessani Meksikossa kuvaamassa Catch 22:ta”, hän sanoo, ”enkä pitänyt filmissä mistään muusta kuin Elizabeth Taylorin ja Richard Burtonin osasuorituksista. Filmi ikävystytti minut puolikuoliaaksi.”naisen, odottavan äidinkin, hygienia ole useimmiten suoraan verrannollinen hänen aviomiehensä hygieniaan: olipa nainen naimisiin mennessään minkälainen puhtausintoilija tahansa, kyllä likaisuuteen hiuskarvaansa myöten uponnut aviomies saa vaimonsakin vähitellen niin kaikkinielevään apaattisuuden tilaan, että hän saattaa jopa ruveta häpeämään ”liiallista” peseytymistään, ettei vain miesparka saisi komplekseja.Tietääkseni naiset ennen avioitumistaan hoitavat hygieniansa paremmin kuin miehet, eikä se varmasti tapahdu vain miehenpyydystämisen takia, vaan on kai ennen kaikkea luonnekysymys.Miehet saattavat syntymästään saakka olla oikeita liassa kelliviä porsaita.Naista pyydystäessään tosin useimmat heistä häthätää tekevät tuttavuutta veden ja saippuan kanssa, mutta avioon astuttua saa vanha aatami taas täyden vallan, ja niin vaimo huomaa kauhukseen naineensa olennon, joka on vannoutunut veden, saippuan ja hammasharjan vihollinen.