Historia

Kinnunen lähtee Stuttgartiin Jalassa ei ole luunmurtumia

HS 29.7.1969

Toiveikkaana

Kreikan sotilashallitus tiukentaa filmisensuuria

Kaikkien

76 prosenttia maan postitoimistoista kiinni lauantaisin

Helsingin

Andersenin kirje löytyi Norjassa

Tanskalaisen

TV ennen kaikkea

Rakkaus

ja voittoon vakaasti uskoen lähtee ME-mies Jorma Kinnunen tiistaiaamuna kohti Stuttgartin Eurooppa–USA-ottelua. Viime viikon lopulla uudelleen loukkaantunut jalka tutkittiin maanantaina Helsingissä ja tohtori Risto Elovainio antoi ”lähtöluvan”, koska mitään luunmurtumia ei löytynyt. Illalla jalka teipattiin.”Puheet poisjäännistä Stuttgartista ovat pelkkää pötyä”, sanoi Jorma Kinnunen itse maanantaina.Kinnusen piti osallistua sunnuntaina Eero Lehtosen muistokilpailuihin Mikkelissä, mutta viime hetkellä saivat järjestäjät sähkeen mukaantulon peruuntumisesta. – – ”Lauantaina paasin tuskin nilkuttamaan, sillä kipu oli todella kova. Siksi lähetin peruutussähkeen Mikkeliin.Stuttgartin keihäänheiton Kinnunen arveli muodostuvan hänen ja Pauli Nevalan väliseksi kilvaksi, jossa ei muilla ole sanomista. ”ME-heiton jälkeen minun pahimmat vastustajani ovat Pauli Nevala ja metrimitta. Enpä usko, että sananvuoroa jää Stuttgartissakaan muille. Kun me Paulin kanssa tähtäämme 90 metrin lukemia, jää loppuporukka yrittämään 80 metrin rajaa”. – – Jorma Kinnusen henkinen kunto on hänen omien sanojensa mukaan mainio keväisen jalkavamman uusiutuminen ei ole kyennyt mieltä madaltamaan. ”Ei yksi kipeä jalka tällaista miestä synkäksi saa”, kuten ME-mies itse asian luonnehti.kreikkalaisten tai ulkomaisten elokuvien, jotka tullaan esittämään Kreikassa pidettävillä elokuvafestivaaleilla, täytyy olla sopusoinnussa kreikkalaisten uskonnollisten vakaumusten ja perinteiden sekä Kreikan yleisen järjestyksen ja kansallisen turvallisuuden kanssa.Tämä käy ilmi Kreikan sotilashallituksen viime viikonloppuna julkaisemasta asetuksesta, jonka mukaan jokainen kreikkalainen tai ulkomainen elokuva on alistettava ennakkosensuurin tarkastukseen ennen sen esittämistä elokuvajuhlilla Kreikassa.Samoin jokaiselle kreikkalaiselle elokuvalle on suoritettava sensuuritarkastus ennen sen vientiä ulkomaisille elokuvajuhlille. Sensuuri antaa elokuvan julkistamiselle suostumuksensa, jos filmi on taiteellisesti ja teknisesti täysipainoinen ja sopusoinnussa Kreikan kansan uskonnon, perinteiden ja sen kulttuurin kanssa.Kansainvälinen elokuvafestivaali pidetään vuosittain Salonikissa Pohjois-Kreikassa, jonka väestön virallinen uskonto on kreikkalaiskatolinen.Sotilashallituksen elokuvan alalla tapahtuvasta kontrollin tiukentamisesta ilmoitettiin hallitusta tukevassa ateenalaisessa päivälehdessä Nea Politeia.ja Tampereen postitoimipaikoista pidetään osa kiinni lauantaisin elokuun alusta lähtien.Järjestely johtuu postivirkamiesten siirtymisestä 5-päiväiseen työviikkoon. Vastaavasti aiotaan aukioloaikoja muina päivinä pidentää. – –Helsingin keskustan alueella pidetään lauantaisin avoinna vain kaksi postitoimipaikkaa. Helsinki 10 (pääposti) ja Helsinki 15 Sepänkadulla.satukirjallaan Hans Christian Andersenin alkuperäinen kirje on löydetty Norjasta Elverumin kirjastosta. Kirjailija pyytää kirjeessään erästä ystäväänsä varaamaan kaksi lippua vuoden 1862 karnevaaleihin.Kirjeen lisäksi löydettiin vuodelta 1844 peräisin oleva vihkonen, jossa oli Andersenin satuja.jää jälkeen televisiosta ainakin yhdessä englantilaisessa koulussa.Eräässä Hennesfordin oppikoulussa suoritettu tutkimus osoitti, että oppilaat käyttivät keskimäärin 19 tuntia viikossa television katseluun ja vain kahdeksan ja puoli tuntia seurusteluun toisen sukupuolen edustajien kanssa. (UPI)