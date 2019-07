Historia

Kesäinen Helsinki kaipaa liikkuvaa teatteria

HS 30.7.1969

Kahdeksikon,

Rautateille kuusi uutta kahvilavaunua

Rautatiehallitus

Pidennetyllä aukioloajalla varovainen alku

Perjantaina

Eunukit vastustavat perhesuunnittelua

Intian

”linjojen musicalin” laulut laulettiin viikon vaihtuessa viimeisen kerran Vallilan mäellä. Helsingin Kesäteatterin yleisömäärä oli tänä kautena edelliskesää pienempi, mutta kuitenkin tyydyttävä.Tyydyttävää parempaan tulokseen Helsingin Kesäteatteri nykyoloissa tuskin pääseekään.Kaupungin tukema kesäteatteritoiminta olisi Helsingissä syytä järjestää uudelleen, arvelee Helsingin Kesäteatterin johtaja Matti Aro. Toiminnan laajentaminen, eri puolille kaupunkia liikuteltavat ryhmät ja ilmaisnäytännöt ovat hänen mielestään harkitsemisen arvoisia tavoitteita. – –Kuten tunnettua, kaupunki on jo jonkin aikaa suunnitellut kesäteatterin rakentamista Mustikkamaalle. Sen toteutumisen ajankohta riippuu kaupungin muista suunnitelmista.Mutta tuleva Mustikkamaan kesäteatterikaan tuskin yksin riittää enää nykyisellään täyttämään kesäisen Helsingin teatterintarvetta, Aro arvelee. Se voisi olla keskuspiste, josta käsin kesäteatterin liikkuvia ryhmiä voitaisiin lähettää eri pisteisiin laajalla säteellä Helsingistä.rakennuttaa kuusi uutta teräsrakenteista kahvilavaunua vuoden 1970 aikana. Tällä hetkellä Valtion rautateillä on käytössä kuusi ravintolavaunua, joten uusien vaunujen ansiosta junatarjoilun tasoa voidaan kohottaa tuntuvasti.Uusien vaunujen suunnittelu ei ole vielä yksityiskohdiltaan valmis, mutta peruskysymykset on jo ratkaistu. Vaunun keskelle sijoitetaan keittiötilat, jotka jakavat ravintolavaunun kahteen osastoon, itsepalvelupuoleen sekä varsinaiseen ravintolaosastoon. Ravintolaosastossa on 30 istumapaikkaa ja toisessa osastossa 23.Valmet Oy on rautatiehallituksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella suunnitellut uuden kansainväliset mitat täyttävän ravintolavaunutyypin, jonka rakentamista koskevat tarjouspyynnöt on lähetetty eräille suomalaisille toiminimille. Ensimmäiset vaunut saadaan liikenteeseen heti 1970 luvun alussa.Rautateillämme on käytettävissään tällä hetkellä kuusi ravintolavaunua ja 26 kahvilaosastolla varustettua henkilövaunua. Tarjoilupaikkoja on ravintola ja kahvila vaunuissa noin 1.000. Uudet vaunut tuovat hieman yli 300 lisäpaikkaa., elokuun ensimmäisenä päivänä astuu voimaan uusi laki, joka sallii liikkeiden myyntiajan pidentämisen arki-iltaisin kello 20 saakka.Suurta muutosta ei tule kuitenkaan tapahtumaan, sillä useimmat pienet liikkeet eivät aio siirtyä pitkiin iltoihin. Suuret tavaratalot ja valintamyymälät sen sijaan pidentävät auki oloaan, useimmat yhtenä päivänä viikossa.Suosituimmat päivät ovat perjantai tai maanantai.Syynä varovaiseen alkuun on epäedullinen ajankohta, sillä kesälomien vuoksi muutenkin hiljaisempi myynti ei kaipaa lisäaikoja. Elokuussa aiotaan kuitenkin tehdä kokeiluja puolin ja toisin, jotta nähtäisiin iltaostojen määrä ja niiden kannattavuus.Uttar Pradeshi-osavaltion eunukit ovat aloittaneet kampanjan perhesuunnittelua vastaan.Eunukit ansaitsevat elantonsa laulamalla ja tanssimalla häissä ja taloissa, joissa on vastasyntyneitä lapsia.Ainakin kahdella alueella, Masaulissa ja Kanaujissa ovat eunukit laulaneet lauluja, joissa vastustetaan sterilisointia. Viranomaiset jopa valittavat, että eunukit tekevät perhesuunnitteluasiantuntijoille vaikeaksi suorittaa neuvontatyötään eräillä alueilla.Eunukkien johtaja Dilban Khwaja sanoi, että perhesuunnittelun lisääntyminen pienentää heidän ansioitaan. ”Emme voi hyväksyä sitä. Tulolähteenämme ovat laulu ja tanssi, joita esitämme poikalasten syntymisen kunniaksi. Olemme aloittaneet kampanjan perhesuunnittelua vastaan suojellaksemme olemassaoloamme” sanoi hän. (UPI )HS