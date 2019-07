Historia

Motoristi-näyttelijätär välttää iltaruuhkat

HS 31.7.1969

Neuvosto-letkajenkka viihdytti Kappelissa

Kalinka

Ra-retkikunta tapasi Thantin

YK, New York, 30. 7. (UPI)

Norjalaisen

Tri Wiik noutanee kuukiven syyskuussa

Ainoana

Lauantaisulkeminen lähinnä kaupungeissa

Postivirkamiesten

Raamattuja Suomesta salaa Neuvostoliittoon

Neuvostoliiton

Yli tuhat hehtaaria tulessa Pohjanmaalla

Metsäpalot

Hiirilavantautiin sairastuneita lähes 70 Vaasan läänissä

”Hiirilavantautiin

ja letkajenkka sekä Sibeliuksen ja Rimski-Korsakovin sävelet kajahtelivat sulassa sovussa Esplanadi-kappelin lavalla Helsingissä keskiviikkona, kun Neuvostoliiton laivasto-osaston soittokunta esiintyi helsinkiläisille vierailunsa toisena päivänä.Juhlaliputettuja laivastovierailun aluksia esiteltiin yleisölle päivällä parin tunnin ajan.Keskiviikon vierailupäivän aluksi neuvostovieraat laskivat seppeleen presidentti Paasikiven haudalle.Miehet tutustuivat aamulla myös eräisiin tuotantolaitoksiin.Uimastadionilla järjestettiin vesipallo-ottelu, jossa vieraiden vastapelurina oli helsinkiläisten seurojen yhteisjoukkue.Laivasto-osaston miehistöön kuuluu noin 1000 upseeria, aliupseeria, kadettia ja miestä.Mukana saapunut 70-henkinen sotilassoittokunta piti Kappelissa päivällä ulkoilmakonsertin.Paahtavasta helteestä huolimatta oli paikalla lähes tuhatlukuinen yleisö.tutkimusmatkailijan ja hänen kaislaveneensä kuusi miehistön jäsentä selostivat keskiviikkona Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille Thantille yritystään ylittää Atlantti alkeellisella aluksellaan.Heyerdahlin ja hänen matkakumppaniensa oli määrä olla Norjan YK-lähetystön vt. päällikön Per Ravnen lounasvieraina.Heyerdahlin retkikunta saa perjantaina vertauskuvalliset ”kaupunginavaimet” New Yorkin pormestarilta John Lindsaylta.Purjehdusmatka Ra-nimisellä kaislaveneellä alkoi Marokosta toukokuun 26:ntena ja keskeytyi ennenaikaisesti noin 770 km päässä Barbadosista.Ennen Barbadosista lähtöään Heyerdahl sanoi, että vaikka matka keskeytyi, se oli ”onnistunut”.Heyerdahl saapui miehistöineen Barbadosin saarelle viikko sitten Shenandoah-nimisellä aluksella haikalojen estettyä heitä korjaamasta myrskyjen runtelemaa kaislavenettään.Heyerdahl sanoi Kennedyn lentokentällä, että retkikunta olisi voinut jatkaa matkaa, mutta he eivät halunneet ottaa riskiä, että he menettäisivät yhden tai kaksi miestä.pohjoismaisena tiedemiehenä lähtee tri Birger Wiik alustavien arvioiden mukaan syyskuun lopussa Houstoniin noutamaan hänelle määrättyä kuunäytettä.Näytteet jaetaan 150:lle tiedemiehelle ja tiedemiesryhmälle ympäri maailmaa.Tiedemiehet kokoontuvat ensi tammikuussa Houstonissa pidettävään kongressiin, jossa tarkastellaan tutkimusten tuloksia.Todennäköisesti syyskuun loppuun ajoittuva näytteen noutomatka kestänee vain muutaman päivän, joiden aikana selostetaan tutkijoiden esikokeissa saamia tuloksia sekä neuvotellaan käsillä olevan aineiston tutkimuksesta, kertoi tohtori Wiik.Varsinainen suurempi kongressi on tammikuussa, jolloin kuunäytetutkimusten tulokset julkistetaan.Kongressissa on ilmeisesti noin 150 työryhmää mukana.Tutkimusten tulokset kootaan kirjaksi, joka on myöhemmin yleisönkin ostettavissa.siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon tuntuu lähinnä kaupungeissa.Niissä postikonttoreiden haaraosastoista pidetään lauantaisin suljettuina noin 74 prosenttia.Maaseudulla lähes kaikki postit ovat lauantaisin avoinna.– –Osa postitoimipaikoista joudutaan lauantaisin pitämään kiinni, koska posti- ja lennätinhallitus ei kykene osoittamaan varoja lisähenkilökunnan palkkaamiseen kaikkien postitoimipaikkojen pitämiseksi auki viisipäiväisestä työviikosta huolimatta.tulliviranomaiset ovat huolissaan maahan Suomesta salakuljetetuista uskonnollisista painotuotteista.Neuvostoliittoon on salakuljetettu ja yritetty salakuljettaa venäjänkielisiä painoksia raamatusta, uudesta testamentista, Johanneksen evankeliumista ja Valoa idässä -nimisestä julkaisusta.Tähän saakka on Neuvostoliitossa suhtauduttu kirjallisuuden salakuljettajiin siten, että kirjallisuus on takavarikoitu ja kyseinen henkilö palautettu rajalta takaisin.Tullihallituksen suojelupoliisin toimeksiannosta lähettämässä selostuksessa todetaan, ettei tällaisen kirjallisuuden vienti Suomesta ole rangaistava teko.Suomen viranomaiset eivät kuitenkaan pidä tällaista kirjavientiä suotavana, koska tiedetään neuvostoviranomaisten suhtautuminen asiaan ja tiedostetaan tällaisen toiminnan mahdollinen haitallinen vaikutus maiden välisiin suhteisiin.riehuivat keskiviikkona eri puolilla Suomea tuhoten yhteensä yli 1000 hehtaaria metsää.Pahimmat palot syttyivät Pohjanmaalla.Rantsilan kymmenettä päivää kestänyt suo- ja metsäpalo uhkasi lisäksi jälleen kerran ryöstäytyä sammuttajien ulottumattomiin.Suurimmat Pohjanmaalla riehuneet palot sattuivat Haapajärven ja Kärsämäen kuntien rajalla, Simossa, Pyhäsalmella, Toholammilla ja Perhossa.Useat samanaikaiset suurpalohälytykset saivat Pohjanmaan palokunnat lähes paniikkimaiseen tilaan.on Vaasan läänissä sairastunut lähes 70 ihmistä”, kertoi epidemiologi Rauno Tammilehto lääkintöhallituksesta.”Terveydenhoitoviranomaisten työskentelyä on vaikeuttanut se, että alueen kaikki asukkaat eivät ole noudattaneet tartunnan ehkäisemiseksi annettuja määräyksiä”, Tammilehto sanoi.Lämmin aika aiheuttaa helposti taudin leviämistä, ja Tammilehdon mukaan maito- ja lihatuotteita olisi tarkkailtava erityisen huolellisesti.Tautitapauksia on Vaasan läänin ulkopuolella tavattu mm. Simpeleellä ja Helsingissä.HS