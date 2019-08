Historia

Suomen suurin uimala avattiin yleisölle Hyvinkään nummella

HS 1.8.1969

Hyvinkään

Vanhan palvelijan viimeinen matka

”Lähtö

Yhdysvaltain elokuvateatterit vapaan television puolella

Yhdysvaltain

Metsäpaloaalto leviää kuivaan Etelä-Suomeen

Räjähdysmäisesti

Jatketusta yllytyksestä 16 kk vankeutta – kahdelle sakot

Oikeudenkäyntiä

Kekkonen käveli 24 kilometriä

Moskova, 31. 7. (STT)

Noin

”Elämä maan alla suunnilleen samanlaista kuin muuallakin”

Kipu

kuivien nummien keskelle on kohonnut Suomen suurin maauimala-uimahalli, joka kokonaan avataan perjantaina yleisölle.Innokkaat uimarit, joita heinäkuun alussa avatun maauimalan puolella on helteisimpinä päivinä käynyt hyvän joukon neljättä tuhatta, antavat varauksettoman tunnustuksen "Hyvinkään Sveitsin" uimalalle.Hallin suunnittelija, arkkitehti Raimo S. O. Valjakka pitää luomustaan Euroopan komeimpana.Meksikon olympiakisojen yhteydessä pidetyssä urheilutilojen arkkitehtuurinäyttelyssä Valjakka sai Hyvinkään uimalasuunnitelmasta diplomin.Perjantaina avattiin myös halli, yleinen sauna ja tilaussauna yleisölle.Halli maksoi 4,7 milj. markkaa.Koko uimalan alue on 4,5 hehtaaria.Altaita on yhteensä 1.800 neliömetriä ja nurmikenttää noin 1,5 hehtaaria.Sörnäisten laiturista numero viisi klo 13.40. Kurssi päällikön määräysten mukaan", oli viimeinen merkintä, jonka kapteeni Ingmar Fredriksson kirjoitti höyrylaiva Ariadnen kansimuistikirjaan aluksen aloittaessa viimeisen matkansa kohti Katajanokalla sijaitsevaa romuttamoa.Suunnitelmista Ariadnen säilyttämiseksi ravintolalaivana oli luovuttava, koska alus ei täyttänyt Suomessa ravintolataloille asetettavia vaatimuksia.Romuttamispäätöstä edeltänyt viimeinen tarjous tuli Japanista asti.Japanilaisen ostajan tarkoituksena oli viedä Ariadne ravintolalaivaksi Tokioon, mutta suunnitelma raukesi kuljetusvaikeuksien vuoksi.Vuonna 1914 Göteborgissa rakennettu Ariadne on niitä harvoja laivoja, joilla on ollut kunnia kantaa kannellaan sekä Venäjän viimeistä tsaaria Nikolai II:sta että Neuvostoliiton myöhempiä vallanpitäjiä Hrushtshevia ja Brezhneviä.elokuvateatterit, jotka aikaisemmin taistelivat kiivaasti televisiota vastaan, ovat nyt tehneet täyskäännöksen.Elokuvateatterien omistajat ovat nyt aloittaneet ristiretken koko maassa "vapaan television pelastamiseksi".Monissa teattereissa esitetään lyhyitä mainospätkiä, joissa varoitetaan, että maksullinen televisio on tunkeutumassa katselijoiden koteihin karkoittaakseen vapaan television.Aikaisemmin ne väittivät vapaan television aiheuttavan saman kohtalon elokuville.Vapaalla televisiolla tarkoitetaan Yhdysvalloissa normaalia televisiotoimintaa, sillä siellä ei vaadita televisiovastaanottimen haltijalta mitään lupamaksuja ja televisiotoiminta rahoitetaan kokonaan mainostulojen avulla.– –Monet yhtiöt ovat patentoineet maksulliseen televisiokatseluun käytettäviä laitteita.Hartfordissa lähetti televisioasema erikoissignaalia, joka muuttui kuvaksi ja ääneksi vasta, kun asiakas asetti muovikortin vastaanottimessaan olevaan laitteeseen.Muovikortti toimi samalla sekä dekoderina että laskutuskuittina, joka palautettiin joka kuukausi yhtiölle.alkaneen metsäpalon johdosta annettiin suurpalohälytys Nummen kunnan Varttilan kylässä torstai-iltana klo 19.Useiden satojen ihmisten ponnistelut tuottivat kuitenkin tuloksen ja palo saatiin hillityksi noin klo 21.30.Sammutustyössä käytettiin moottorisahoja, kirveitä ja kuokkia.Palossa tuhoutui laaja alue hyväkasvuista metsää.Metsäpaloaallon leviämistä Etelä-Suomeen kuvastaa se, että torstain aikana syttyi metsäpalo myös Karkkilan ympäristössä ja Nummen naapuripitäjässä Pusulassa, missä kuusi tuntia aikaisemmin oli leiriytyneenä sotakorkeakoulun harjoitukseen osallistuvan prikaatin esikunta.Palo onnistuttiin tukahduttamaan nopeasti ja tuhoutunut alue jäi yhdeksi hehtaariksi.aseista kieltäytymään yllyttäneitä vastaan jatkettiin torstaina Helsingin raastuvanoikeudessa.Yhdelle syytetylle langetettiin vankeustuomio ja kahdelle sakot.Neljän osalta jutun käsittelyä lykättiin.Yhtä syytettyä ei ollut kesäloman vuoksi saatu haastetuksi.24 kilometriä pitkän patikkaretken Kaukasus-vuoristossa teki presidentti Urho Kekkonen torstaina.Nousu yli Kaukasuksen alkoi jo klo 4.30 aamulla ja päättyi klo 14.30.Seurueen herätys Kaukasuksen rinteellä tapahtui klo 4 kuutamoisena ja viileänä aamuyönä, kertoi presidentin adjutantti, eversti Urpo Levo.Sää oli kaunis koko patikkaretken ajan.Paikalliset viranomaiset olivat vastassa seurueen laskeutuessa vuorilta.Lounaan jälkeen siirryttiin Suhumista pohjoiseen sijaitsevaan Novyi Afoniin, missä seurue yöpyi.hampaan jäljiltä, jonka hän itse poisti pihdeillä, on vihdoin hellittänyt.Hän ei enää kärsi hallusinaatioista.Elämä on alkanut asettua tasaisiin uomiin.Itse asiassa Milutin Veljkovic vakuuttaa, ettei hänellä ole paljoakaan valittamista."Elämä maan alla on suunnilleen samanlaista kuin mikä muu tahansa. Siihen tottuu", Veljkovic sanoi puhelinhaastattelussa tasan kuukausi sen jälkeen, kun hän oli sulkeutunut maanalaiseen luolaan aikoen tehdä maailmanennätyksen maan alla pysyttelemisessä."Nousen joka aamu kello 6 ja 7 välillä ja menen vuoteeseen noin klo 23", hän kertoi."Minä syön hyvin, nukun paremmin ja liikuskelen koko lailla. Ei mitään ongelmia."Veljkovic on 35-vuotias belgradilainen sähkömies ja luolatutkimuksen harrastaja, speleologi.