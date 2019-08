Historia

Perheittäin kauppaan illalla

HS 2.8.1969

Meriloistevärit jo käytössä Suomessa

TWA ei saanut kuulentolupaa

Laulamisen ME syntyi Ruotsissa

jatkuva virta ja liikkeenharjoittajien tyytyväisyys näkyivät perjantai-iltana, kun liikkeet olivat ensimmäistä kertaa auki klo 20:een illalla. Viikonlopusta huolimatta riitti liikkeisiin asiakkaita ja muita uteliaita. Yleensä vain suurimmat liikkeet olivat uskaltautuneet pidentää aukioloaikaansa klo 20:een.Liikkeenharjoittajien taholta todettiin tyytyväisyydellä asiakkaiden suuri määrä, joka ylitti ennakko-odotukset. Varovaisimmat puhuivat uutuudenviehätyksestä, mutta yleensä uskottiin ilta-asiakkaiden määrän pysyvän suurena jatkossakin.Yleensä ovat liikkeet auki iltaisin ainoastaan jonakin viikonpäivänä, vain pari liikettä on pidentänyt kaikkien päivien aukioloaikoja.Niinkuin oli odotettukin, oli asiakkaiden joukossa huomattava määrä pariskuntia ja kokonaisia perheitä, joilla näin iltaisin tuntui olevan enemmän aikaa yhteisiin ostosmatkoihin.Asioivat pariskunnat totesivat tyytyväisinä iltaostosten mahdollisuuden. Nyt voivat molemmat aviopuolisot olla mukana ostosten valinnoissa, varsinkin suuremmissa.Iltaisin on myös enemmän aikaa valita eri tavaroiden välillä, eikä tarvitse suorittaa ostoksia hätiköiden ruokatunnilla. Sensijaan valiteltiin myyjättärien vähyyttä, joka aiheuttaa turhaa odotusta.turvaamiseksi ovat merenkulkuhallitus ja Neste Oy ottaneet ensimmäisenä maassamme käyttöön meriloistevärit.Meriloistevärit näkyvät heikonkin näkyvyyden vallitessa, sillä ne ovat fluoresoivia päiväloistevärejä. Värien pienet valoainehiukkaset omaavat kyvyn imeä itseensä valoa ja muuttaa säteilyenergia toiselle, pitemmälle aaltopituudelle sekä säteillä se uudelleen näkyvänä valona.Tämän ominaisuutensa ansiosta nämä värit voivat lisätä turvallisuutta meriliikenteessä. Rannikkovesillä liikennöivä m/t Airismaa maalattiin kesäkuun lopulla meriloistevärillä.Merenkulkuhallitus puolestaan maalauttaa Helsingin majakan punaisella meriloistevärillä. Värit on kehitetty Länsi-Saksassa erikoisesti meriliikenteessä käytettäviksi.lentoyhtiön, Trans World Airlinesin (TWA) lentolupaanomus kuuhun on hylätty, ilmoitti Yhdysvaltojen ilmailuhallitus.Siviili-llmailuhallituksen puheen johtaja John Crooker sanoi, että hallituksen politiikkana ei ole ollut myöntää lentolupia reiteille, joilla kaupallisen kuljetusliikenteen katsotaan olevan ennenaikaista.pop-tähti Larry Dean teki torstaina Uumajassa laulamisen uuden maailmanennätyksen: hän lauloi yhdeksän tuntia keskeyttämättä.Entinen ennätys oli ruotsalaisen naisyhtyeen Snogerös­tyttöjen nimissä. He lauloivat yhtäjaksoisesti kahdeksan ja puoli tuntia.”Minulla ei ollut koko aikana mitään vaikeuksia, vaikka lääkäri oli varoittanut minua vioittamasta kurkkuani ja äänihuuliani”, ennätysmies sanoi urakkansa jälkeen. (UPI)HS