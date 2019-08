Historia

Pop-musiikkia kadun yleisölle

HS 5.8.1969

Pop-musiikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomaalaisille katutaiteilijoille äkkilähtö Suomesta

Ulkomaalaiset

Nykyaikaa ja antiikkia Helsingin käymälöissä

”Helsingin

Ainakin 60 hukkui heinäkuun aikana

Ainakin

Warholin elokuva takavarikoitiin

Tunnetun

ravisteli Kappelin ikkunoita ja houkutteli nuoria ja vähän vanhempiakin iltakävelijöitä Esplanaadi-puistoon maanantai-iltana.Helsinkiläisyleisö kuunteli hiukan hämillään odottamatonta iloa.Vanhemmat ihmettelivät kukkasadetta ja nuorten ”meteliä”.Kolmen yhtyeen konsertti oli tarkoitettu kadun yleisölle, varsinkin niille, jotka eivät aikaisemmin ole vaivautuneet pop-musiikkia kuuntelemaan.Päivänkakkarat loppuivat heti alussa, mutta soitto ei.Orkesteri vaihtui, kun edellinen ei enää jaksanut.Lainattu tekniikka ei oikein toiminut ja vaati keskeytystä ohjelmaan. Levymusiikki sai yleisön pysymään paikoillaan.”Kukat ovat täyttä asiaa, niiden jakelun ei oikeastaan voi sanoa olevan mikään ele”, kertoi suunnittelusihteeri Heikki Liede.”Tämä on Happening-tilaisuus, etukäteen suunniteltu”.Kaupunki hoiti esiintyjien iloksi New Joyce -ohjelmien esiintymisluvan.Poliisit kiertelivät korttelia.Ainakin tuhannen ihmisen kokoontuminen puistoon tietää lisää työtä, mutta häiriöitä ei syntynyt.Poliisit sanoivat luottavansa nuoriin ja pitävänsä musiikista.– –Pieni poika piteli korviaan isänsä olkapäillä, mutta ei halunnut lähteä pois.Tytöt tanssivat näyttämön kukkamatolla.Noin 30 esiintyjää tarjosi musiikkia kaikille, laulettuna, soitettuna ja siltä väliltä.Pop-musiikin eri suuntauksia esittivät Soul 69, Ernos ja Tasavallan presidentti -niminen yhtye.eivät saa ansaita elantoaan Suomessa kerjäämällä.Viimeksi passitettiin kaksi ranskalaista nuorta Helsingistä viime perjantaina. He olivat piirrelleet jalkakäytävään.Ranskalainen näyttelijä Gilbert Geisweiller sai puolestaan lähteä, koska hän oli soittanut kitaraa kadulla.Geisweiller, 20, oli soittanut kitaraa Helsingin keskustassa, ja ohikulkijat heittivät rahaa hänen kitarapussiinsa.Tapauksen havainnut poliisi vei Geisweillerin kuulusteltavaksi.Ranskalainen suostui poliisin kertoman mukaan lähtemään maasta vapaaehtoisesti, ja takavarikoidut henkilöllisyyspaperit ja kitara ojennettiin hänelle laivasatamassa.Geisweillerilla oli rahat matkalippuun, eikä yhteyttä Ranskan Suomen suurlähetystöön otettu.Ellei nuorukainen olisi suostunut lähtemään, olisi seurauksena ollut virallinen maastakarkoitus.”Tällaista sattuu Helsingissä varsinkin kesäisin melko usein”, kerrottiin poliisin ulkomaalaistoimistosta.”Useimmin joudumme poistamaan Suomesta ranskalaisia ja saksalaisia nuoria. Heidän kotimaissaan kadulla soittamalla ja maalaamalla itsensä elättäminen on sallittua, mutta kaikissa Pohjoismaissa se on kiellettyä.”yleisten käymälöiden tilanne on sekava. Käymälöitä on kaikenlaisia, alkaen 1800-luvun ”peltipömpeleistä” nykyaikaisiin yleisiin käymälöihin.Sekavuutta ei ainoastaan ole käymälävalikoimassa, vaan myös niiden käytössä – huoltoasemien käymälöitä, jotka muodostavat noin puolet yleisistä käymälöistä, ei ole tarpeeksi hyvin merkitty, jotta ulkomaalaiset ja Helsingin ulkopuolelta tulevat tietäisivät, minne mennä päästäkseen hädästään, kertoi puhtaanapitolaitoksen päällikkö, insinööri Heikki Saarento.Kaupungin maksullisia ja maksuttomia käymälöitä sekä huoltoasemien yhteydessä olevia yleisiä käymälöitä on kaikkiaan noin 80.”Kysymykseen, onko Helsingissä tarpeeksi käymälöitä, voi vastata sekä myöntävästi että kieltävästi. Käymälöitä on määrällisesti tarpeeksi, mutta niiden sijainti ei aina ole tarkoituksenmukainen; esim. Kauppatorin alueella on suuri pula käymälätiloista,” sanoi insinööri Saarento.60 ihmistä hukkui heinäkuun aikana maassamme, ilmenee Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kokoamista lehtitiedoista.Surmansa saaneista oli 35 miestä, neljä naista ja 21 alle 20-vuotiasta.Kuluvan vuoden aikana ovat hukkumisonnettomuudet vaatineet 180 uhria.Luku on hieman viimevuotista pienempi, sillä vastaavana aikana hukkui viime vuonna yli 200 ihmistä.underground-ohjaajan Andy Warholin filmi ”Sininen elokuva” on takavarikoitu New Yorkissa.Syyksi sanottiin, että elokuvassa on yhdyntäkohtaus.Poliisi tuli Warholin teatteriin Greenwich Villagessa ja pidätti johtajan ja elokuvakoneenkäyttäjän.Heidät päästettiin vapaalle jalalle, mutta haastettiin oikeuteen syyskuussa. (Reuter)