Autoradiopuheluita voi tilata jo ensi syksynä Etelä-Suomen alueella

Savonlinna, 5.8.1969 (KJV)

Hätäistunto Belfastissa mellakoista

Belfast, 5. 8. (Reuter)

Minne menet, pankkipalvelu, eli rahaton viikonloppu

Ruotsilta apua apartheidin uhreille

YK, 5. 8. (AJ)

Yhdistyneet

ja lennätinlaitos rakentaa autoradiopuhelinverkon, jonka tarkoituksena on peittää koko maan tärkeimmät tiesuunnat ja asutuskeskukset aina Oulun korkeudelle saakka. Suunnitelmien mukaan -viiden vuoden aikana rakennettavaan verkkoon voi liittyä lähes 10.000 tilaajaa.Tuoreimmat kokemuksensa radiopuhelinliikenteestä Posti- ja lennätinlaitos on saanut kolmatta kesää toimivasta Saimaan radiosta, joka on välittänyt n. 20.000 puhelua purjehduskautta kohti.hallitus piti taas tiistaina erikoisistunnon sisällissodan uhan häilyessä maan yllä.Pääministeri James Chichester-Clark on toistaiseksi välttänyt brittiläisten joukkojen kutsumisen hillitsemään uskontoryhmien välisiä mellakoita, jotka ovat olleet kolmena yönä pahimmat viime lokakuun jälkeen.Chichester-Clarkin hallitus saattaa kuitenkin joutua kieltämään perinteelliset uskonnolliset paraatit, jotka ova kiihottaneet Ulsterin protestanttien ja katolisten mieliä. Poliisi pelkäsi, että ”polttopullosota” puhkeaa jälleen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Nämä mellakat ovat saaneet ajoittain kadut liekehtimään varsinkin pääkaupungissa Belfastissa ja Londonderryssa.Sekä katoliset että protestanttiset järjestöt ovat ilmoittaneet järjestävänsä lähipäivinä perinteellisiä marsseja.Lontoon ja Belfastin hallitukset ovat sitä mieltä, että brittisotilaita tulisi käyttää vain viimeisenä keinona. Maanantai-iltana Ulsterin hallitus päätti olla kutsumatta sotilaita.alkuun asti helsinkiläisillä on ollut edes yksi pankki, jossa on voinut hoitaa satunnaiset ja yllättävät raha-asiansa lauantaisin. Asematunnelin osuuskassan konttori on pelastanut allekirjoittaneen monta kertaa kiperästä tilanteesta. Elokuun 1. päivästä alkaen tunneli-osuuskassakin pidetään lauantaisin suljettuna.Kyllä Helsingin kokoisessa kaupungissa kuitenkin pitäisi olla edes yksi paikka, jossa lauantaisinkin voi nostaa rahaa. Nyt toteutettu ratkaisu on pankeilta perin huonoa PR-toimintaa!Olisiko niin, että muut pankit ovat pelkästä kateudesta saaneet aikaan tunnelipankin lauantaitoiminnan lopettamisen? Kovin vaikeaa asiaa on muutenkin ymmärtää. Miksi Suur-Helsingin Osuuskassa sulkisi konttorin, joka lauantaisin kuhisee ihmisiä?huomasin tässä viime lauantaina, että tunnelissa oleva osuuskassa oli kiinni. Viikonloppu oli tulossa ja olin ilman rahaa, koska perjantaina en ollut ehtinyt käydä pankissa. Mitähän nyt pitäisi tehdä, ajattelin itsekseni. Kaikki pankit olivat kiinni, eikä tuttaviltakaan voinut lähteä lainaamaan, koska kaikki olivat maalla. Ei voinut muuta kuin jättää kalkki hienot suunnitelmat ja yrittää elää kaupungissa vajaalla kahdella markalla pari päivää.kansakunnat ilmoitti, että Ruotsi on antanut pääsihteeri Thantin kautta avustuksina noin 200000 markkaa Yhdysvaltojen Etelä-Afrikan luottorahastoon, jonka varat käytetään Etelä-Afrikan rotulainsäädännön uhrien ja Etelä-Afrikan pakolaisten auttamiseen.HS