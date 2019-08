Historia

Hotelli Hesperian alkupaukku pamahti

HS 7.8.1969

Suomalaisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravirata jää uuden messualueen alle

Pasilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prinssi Charles puhui Walesin juhlissa

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zsa Zsa Gaborille vankeustuomio

Näyttelijätär

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kummia käsityksiä maanviljelijöistä

Länsi-Saksassa

voimin rakennettavaa suurhotellia varten räjäytettiin keskiviikkona kello 14.15 peruskalliosta ensimmäinen 400 kuution osa Helsingissä. Hotelli Hesperian on tarkoitus valmistua vuoden 1971 kesällä.– – Suunnitelmien mukaan tulee hotelli-Hesperiaan 265 matkustajahuonetta, ravintola kabinetteineen, grilliravintola, yöravintola, kafeteria ja liike- ja toimistotiloja.Hotellin tontin pinta-alaksi on varattu 7000 neliömetriä Mannerheimintieltä ns. puhtaanapitolaitoksen tontin Messuhallin puoleiselta osalta.Kotimaisen suurhotellin osakkaina ovat HOK, SOK, Pohja-yhtymä ja Pohjoismaiden Yhdyspankki. Osakepääomaa Hotellikiinteistö Oy:llä on käytettävänään 2,4 miljoonaa markkaa. Hotellin koko kustannusarvio on 20 miljoonaa markkaa.messunäyttelyalueen laajuudeksi on Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta määrännyt 11 hehtaaria. Tämän lisäksi aiotaan varata varsinaisen näyttelyalueen ja suunnitellun moottoritien pohjoispuolelta pysäköintitilaa. Suunnitelma lohkaisee toteutuessaan mm. melkoisen palan Käpylän raviradasta. – – Näyttelykenttä ja sen itäpuolelle rakennettava katu lohkaisevat Käpylän raviradasta niin suuren viipaleen, että radalle jouduttaisiin ilmeisesti etsimään paikkaa jostakin muualta.Suomen Messut tulkitsee nyt tehdyn ratkaisun merkittäväksi askeleeksi messualueen suunnittelussa ja toivoo, että alueen rajat voitaisiin lopullisesti määrätä ja asemakaava tälle alueelle vahvistaa.Vaikka varsinainen näyttelytila nyt onkin supistunut 11 hehtaariin, kompensoi supistumista moottoritien pohjoispuolelle varattu pysäköintialue.vuotuinen kansallinen kulttuurijuhla on parhaillaan meneillään Waleslssa. Englannin kieli on kampanjan aikana kokonaan lamassa – jopa kuningatar Elisabethin pojalta. Englanninkielinen kirjallisuus, runous ja englantilaiset laulut eivät ole sallittuja viikon kestävillä Walesin runo- ja musiikkijuhlilla.Walesin kieltä opiskeleva prinssi Charles sai tilaisuuden osoittaa kielitaitoaan puhuessaan runo- ja musiikkijuhlilla keskiviikkona.Prinssi Charles ei ollut ensimmäinen runo- ja musiikkijuhlien kuninkaallinen puhuja, sillä kuningatar Elisabet esiintyi juhlissa vuonna 1946. Mutta kuningatar ei ole koskaan yrittänyt oppia walesia, vaan piti puheensa englanniksi lisäten siihen joitakin walesilaisiä sanontoja.Zsa Zsa Gabor tuomittiin kahdeksi kuukaudeksi vankilaan ja 5.000 pesetan (n. 300 mk) sakkoon ”virkavallan edustajien vastustamisesta”.Välikohtaus sattui viime marraskuussa, kun unkarilaissyntyinen filmimaailman diiva, 47, kutsuttiin poliisin toimesta pois lentoon valmistautuvasta koneesta Palman lentokentällä.Hotelli, missä näyttelijätär oli asunut, ilmoitti hänen lähteneen ilman huomattavan hotellilaskun maksamista.Väitteiden mukaan Zsa Zsa löi poliisia käsilaukullaan ennen koneesta poistumista. Hänet vapautettiin 100.000 pesetan (n. 6.960 mk) takuusummaa vastaan, kun hotellilasku oli selvitetty.Miss Gabor voi valittaa tuomiosta viiden päivän sisällä. (UPI, Frankfurtissa, on koululaisilta tiedusteltu kiertokyselyssä, mitä he tietävät maanviljelijöistä. Tiedot osoittautuivat aika kummallisiksi.Vastaajina olivat eri koulutyyppien kahdeksannen kouluvuoden oppilaat. Heillä näyttää olevan lähinnä neljänlaisia näkemyksiä: maanviljelijät viettävät tervettä elämää lähellä luontoa; maanviljelijät ovat eristäytyneitä, mikä johtuu heidän työstään ja vähäisistä tuloistaan; maanviljelijäksi tullaan helposti, koska ammatti ei vaadi paljon tietoa; maanviljelijä on vähän säälittävä taloudellisten ongelmiensa vuoksi – minkä laisten, sitä ei kukaan tarkemmin määritellyt.Tutkimuksen mukaan väärät käsitykset näyttävät olevan yleisiä kalkissa kansankerroksissa. Opetusohjelmassa pyritään vastedes vaikuttamaan oikeiden tietojen yleistämiseen. (DaD)HS