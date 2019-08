Historia

Turun käsityöläismuseo suosittu filmauspaikka

HS 8.8.1969

Turun

Uimaranta houkuttelee monia – uiminen vain harvoja

Helteellä

Keskiolutta saa ostaa kaupan ollessa auki

Lain

Mainontaa parannettava ja sen tasoa valvottava

Lappeenranta, 7. 8. (EK)

Mainonnan

”Merihakaan” asuntoja yli 4.000 ihmiselle

Mahdollisesti

Tampereen Teatterikesä on koko kansan suvijuhla

Tampere, 7. 8. (Aimo Kauppinen)

Kaikkiaan

käsityöläismuseon ahtailla ja vanhoilla kujilla on koko kesäkauden ajan ollut ennätysmäisen vilkasta.Torstainakin kaksi eri ja toisistaan tietämätöntä filmiryhmää ikuisti vanhaa turkulaista miljöötä.Kansainvälinen elokuvaryhmä, joka työskentelee Turussa viiden päivän ajan, tekee 1 min. 15 sek. pituista mainospalaa turkulaisista nuorista suuren virvoitusjuomayhtiön laskuun.Samaan aikaan Suomen Television filmiryhmä odotteli portilla vuoroaan filmatakseen erästä lapsinäytelmää.Mainospalan tekijät – päätuottajana hollantilainen J. J. ter Linden – ovat tehneet samanlaisia nuorisokuvauksia mm. Roomassa, Barcelonassa, Lontoossa, Amsterdamissa ja Tukholmassa ja nyt on Suomen nuorison vuoro.Kuvauspaikaksi on valittu Turku sen edustalla olevan saariston ansiosta.Kuvauksia varten on palkattu töihin 20 turkulaista nuorta – 10 poikaa ja 10 tyttöä.täyttyvät Helsingin uimarannat lähes viimeistä sijaa myöten, vaikka vedet eivät olekaan missään erityisen puhtaita.Yleisten uimarantojen mukavuudet eivät läheskään aina ole nekään aikansa tasalla, varsinkin käymälöiden suhteen on monissa paikoissa paljonkin toivomisen varaa.Mutta ihmiset eivät valita, muuta kuin korkeintaan hiljaa itsekseen; he nauttivat jokaisen hellepäivän mukanaan tuomista iloista, auringosta, tuulesta, hiekasta ja jopa joskus uimisestakin.– –Rouva Ulla Koskinen oli kolmatta kertaa Seurasaaressa uimassa. Ensimmäinen kerta oli ollut hänelle järkytys.”En pidä tästä paikasta, mutta koska joka paikkaan muualle on niin pitkä matka, niin tännekin tulee joskus tultua. En missään tapauksessa voisi olla ilman uimapukua täällä. Tämä alastomuus on epämiellyttävää. Oikea pornopaikka”, totesi rouva Koskinen.– –Arja Lahtonen ja Muke Koski, kumpikin opiskelijoita, kertoivat käyvänsä Hietarannassa vain aurinkoa ottamassa ja ihmisiä katselemassa.Uiminen likaisessa vedessä ei miellytä.Hietarannassa on ainoastaan se hyvä puoli, että se on niin lähellä, totesi neiti Koski.Neiti Lahtosella ei puolestaan ollut mitään valittamista paikan suhteen.”Likainen vesi ei minua häiritse, koska en muutenkaan missään tapauksessa uisi. Merivesi on liian kylmää”, sanoi neiti Lahtonen.mukaan saavat vähittäismyyntikaupat myydä myös keskiolutta lain sallimien aukioloaikojen puitteissa.Helsingin keskustan myymälöistä on moni janoinen saanut lähteä tyhjän kassin kanssa kotiin kello 18.00 jälkeen.Syynä on ollut osin kauppiaiden tietämättömyys ja toisaalta poliisin ennakkoluuloisuus.Ostajan oikeus on saada haluamansa, ja kauppaa käyvän velvollisuus on myydä.Lain mukaan keskioluttakin pitää voida ostaa siinä missä maitoakin.Helsingin Asematunnelissa oikeus päättyy kello 18.00.Maisteri Kauko Kaiju Alkosta totesi, että he ovat ilmoittaneet kauppiasjärjestöille lain sallivan keskioluen kaupan myymälöiden auki ollessa.Laki sallii myymälöiden jatkavan aukioloaikaansa arkisin kello 20.00:een ja lauantaisin kello 18.00:aan.Ainoan poikkeuksen Helsingin alueella muodostavat asematunnelissa sijaitsevat myymälät, joille Alkon hallintoneuvosto ei ole myöntänyt lupaa myydä keskiolutta kello 18.00 jälkeen.Kielto pohjautuu poliisin taholta annettuun lausuntoon, jonka mukaan asematunneli on ”häiriöaltis paikka”.Asemapoliisista kuitenkin todettiin, että keskioluen ei ole mitenkään havaittu vaikuttaneen tunnelin yleiseen järjestykseen.verottamista tai mainosmenojen vähennysoikeuden poistamista esitti kuluttajaneuvoston varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Olavi Väyrynen esitelmöidessään kuluttajan valistuksesta lehtitiedon seminaarissa Lappeenrannan kesäyliopistossa torstaina.Samoin hän esitti, että mainos-tv:n toimintaa olisi hillittävä tai lopetettava kokonaan.Tätä hän ei kuitenkaan nykyoloissa pitänyt realistisena mahdollisuutena.”Kuluttajapoliitikot eivät Suomessa ole asettuneet kielteiselle kannalle koko mainontaan nähden. Mainonnan valvonta ja sen tason parantaminen meillä on kuitenkin erittäin tärkeää, koska kuluttajakunta on meillä valistumatonta, koska mainonnan suhteellinen osuus maassamme on maailman huippuluokkaa ja koska meillä toimii Mainos-TV, jollaista ei esimerkiksi läntisissä naapurimaissamme ole sallittu.””Mainontaa ei enää saisi suhteellisesti lisätä, vaan päinvastoin sitä olisi vähennettävä sekä sen sisäistä että ulkopuolista valvontaa tulisi tehostaa ja sen tasoa olisi parannettava. Toisaalta pitäisi mainonnan vastapainoksi suuresti enentää kuluttajanvalistusta, erityisesti kuluttajakasvatusta, jotta kansalaiset saataisiin omaksumaan kriittisen asenteen mainontaan nähden”.jo ensi vuonna alkaa Helsingin Asuntokeskuskunta Haka rakentaa ”Merihakaa”, nykyaikaista asuntoaluetta Wärtsilältä ostamalleen tontille Helsingissä.Yhdyskunta valmistuu noin viidessä vuodessa, ja asuntoja suunnitellaan 4.000 – 5.000 ihmiselle.Alueelle on kaavailtu jopa 20-kerroksisia pilvenpiirtäjiä.”Rakentaminen aloitetaan ehkä vuoden 1970 loppupuolella. Alueelle alunperin laaditulla arkkitehti Kråkströmin suunnitelmalla ja lopullisella toteutuksella ei tule olemaan paljon yhteistä. Tutkimme kyllä korkeata rakennustapaa, ja paikalle saattaa nousta pilvenpiirtäjiä, mikäli pääsemme kaupungin kanssa yhteisymmärrykseen. Kråkströmin suunnitelma oli laadittu toimistorakennuksia silmällä pitäen, joten meidän on lähdettävä suunnitelmissamme aivan alusta”, kertoo dipl.ins. Olavi Laine Hakasta.70 tapahtumaa viiden päivän aikana on tarjolla Tampereen ensimmäisessä Teatterikesässä 15–19. 8.Mukana ovat jokseenkin kaikki tamperelaiset teatteriyksiköt ammattiteattereista amatöörinäyttämöihin.Ohjelmaa on päivittäin kello 10–23.Ohjelman suorittajia on eri tilaisuuksissa yli 300 ja henkilökuntaa yhteensä lähes 400.Tampereen Teatterikesän talousarvio on 150 000 markkaa.Teatterikesän ennakkoon kohutuimpia tapahtumia on amerikkalaisen hippimusicalin ”Hair/Hiukset” suomalainen kantaesitys.Ensimmäinen suomalaisversio ”Hiuksista” on tamperelaisen amatööriteatterin, Pop-teatterin tulkinta.”Hiukset” ohjaa Reijo Paukku.HS