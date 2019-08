Historia

Playboy-miljonääri harkitsee avioliittoa

HS 12.8.1969

Monimiljonääri

Rosemary – Sharon?

Puolalaissyntyisen

”Likaiset” sanat eivät kuulu enää Millerin sanavarastoon

Henry Millerin

Kirjavajärvi kuivataan peltomaaksi Vihdissä

Vihti, 11.8. (Orvo Mäkelä)

Sadan

Lähtölaukaus ammuttiin lasten ja ylioppilaiden terveystalolle

Kivenmurikat

ja ikuisena poikamiehenä pidetty Playboy-lehden julkaisija Hugh Marston Hefner, 43, tapasi vuosi sitten ensimmäisen kerran 19-vuotiaan Barbara Bentonin, kalifornialaisen näyttelijättären.Nyt Hefner on ilmoittanut, että Barbara on hänen ensimmäinen rakkautensa ja että hän saattaa jopa mennä naimisiin tämän kanssa. – –Playboy-miljonääri on ollut kerran naimisissa. Hän solmi avioliiton vuonna 1949 opiskelutoverinsa Mille Williamsin kanssa. Liitto kuitenkin päättyi eroon jo kolmisen vuotta myöhemmin. Tuosta avioliitosta on kaksi lasta, Christie, 16 ja David, 14.”Kannatan avioliittoa”, sanoi Hefner, jota on yleensä pidetty vapaan rakkauden kannattajana.”Toistaiseksi en aio aivan lähitulevaisuudessa mennä naimisiin, mutta ajatus naimisiinmenosta ei suinkaan ole mahdoton”.Roman Polanskin nuoren, parhaillaan lasta odottaneen vaimon, elokuvanäyttelijätär Sharon Taten (ja neljän muun hänen vieraanaan olleen henkilön) kaamea murha pariskunnan Los Angelesin huvilassa lauantaina on herättänyt tavallistakin enemmän pelokasta kauhistusta kaikkien niiden keskuudessa, jotka murhatavan kuvauksesta ”rituaalimurha”, pakostakin johtuvat assosioimaan Polanskin tuoreimman elokuvan, nykyaikaista noituutta kuvaavan ”Rosemaryn painajaisen” kuvioihin ja tunnelmiin.Filmin päähenkilöhän myös odotti lasta, kun hän vähitellen varmistui noitavoimien uhkasta ympärillään.teokset avasivat Yhdysvalloissa oven ”vapaamielisille kirjoille”, mutta kirjailija itse ei ole tyytyväinen tulokseen.Saapuessaan äskettäin Pariisiin kuuluisimman kirjansa Kravun kääntöpiirin filmaukseen hän sanoi:”Taistelu, joka Yhdysvalloissa käytiin Kravun kääntöpiirin puolesta, sai monet kustantajat julkaisemaan kirjoja, joiden ei milloinkaan olisi pitänyt päästä päivänvaloon.Yksikään nuorista amerikkalaisista kirjailijoista, joita olen lukenut, ei osaa käyttää uutta vapautta oikein. He vain survovat likaisia ja törkeitä sanoja peräjälkeen. Kohdalleni ei ole vielä sattunut yhtään nuorta amerikkalaista, jonka teoksissa olisi kirjallista arvoa”.Miller on nyt 77-vuotias ja – rauhallinen. Hänet nähdessään ei voisi uskoa, että hän on sama mies, joka sanoi ensimmäisestä teoksestaan Kravun kääntöpiiristä, että se oli sylkäisy ihmiskunnan kasvoihin.”Kirjoitin sen, kun olin epätoivoinen. Minulla ei ollut rahaa, ei työtä, ei ruokaa eikä kirja tuottanut penniäkään moneen vuoteen”, hän sanoi.”Nelikirjaimiset sanat tulivat luonnostaan, sillä Pariisissa tapaamani henkilöt käyttivät törkeitä ilmauksia puheessaan alituisesti”, hän sanoi. Nyt likaiset sanat eivät enää kuulu hänen sanavarastoonsa.hehtaarin järvi aiotaan suurin kustannuksin muuttaa Vihdissä viljelysmaaksi, vaikka pitäjässä peltoa on paketoitu jo yli 200 hehtaaria.Tähän mennessä hankkeeseen on uponnut valtion varoja nykyarvossa laskettuna noin puoli miljoonaa markkaa.Matalan, soistuneen, Vihdin kirkonkylän liepeillä sijaitsevan Kirjavajärven kuivattamista ryhdyttiin puuhaamaan 1940-luvun lopulla, jolloin oli pulaa elintarvikkeista ja asutustoimintaan tarvittiin maata.Hanke edistyi hitaasti. Lupa kuivattamiseen saatiin vesistötoimikunnalta vuonna 1953. – –Pellonraivaussopimusten tekoa kohtaan tunnetaan kiinnostusta myös jatkossa. Erään 12-hehtaarisen hyväkuntoisen pellon metsittäminen on parhaillaan vireillä.Kirjavajärven kuivatuksen avulla on laskettu uutta peltoalaa saatavan 111 hehtaaria.rapisivat Sibeliuksenkadun varren rakennusparakin katolle vuorineuvos Erkki Partasen ja arkkiatri Arvo Ylpön ampuessa lasten ja opiskelijain terveystalon alkupaukun Helsingissä maanantaina.Ruusulankadun ja Töölönkadun välisille tonteille rakennetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton terveyskeskus ja ylioppilaiden terveystalo.Mannerheim-liiton rakennuttamaan Ruusulankadun puoliskoon valmistuu maamme ensimmäinen potilashotelli lasten huoltajia varten. Hotellikäyttöön on tarkoitus ottaa kolme kerrosta.Kahden hengen hotellihuoneita valmistuu 58 kappaletta. Nämä on tarkoitettu erityisesti maalta tulleiden potilaiden huoltajia varten. – –Terveyskeskukseen on suunniteltu myös nuorisopoliklinikkaa tai hoitopaikkaa nuorille huumausaineiden väärinkäyttäjille.HS