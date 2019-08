Historia

Kalajoen Tuomipakat turistien suosiossa

HS 11.8.1969

Kalajoen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

19-vuotias syytteeseen Sharon Taten murhasta

Bel Air, Kalifornia, 10.8. (Reuter)

Poliisit

Karanteeni ohi: Astronauteilla tartuntavaara

Houston, 10. 8. (UPI)

Kuunvalloittaja-astronautit

Pohjanmaan laitumet palaneet ruskeiksi

Oulu 10. 8. (JP)

Pohjanmaa

Surullista

Me

Potilaitten kuolema ei vie uskoa Intian noitatohtoreihin

Intiassa

Hiekkasärkät tunnetaan Pohjanmaalla juhannusjuhlistaan, mutta myös matkailijoiden keskuudessa särkät saavat vuosi vuodelta lisää suosiota.Viehättävät näkymät, merta, hiekkaa ja aurinkoa, sekä hyvä palvelutaso luovat puitteet, joissa matkailija viihtyy.Hiekkasärkät – kansan suussa Tuomipakat – ovat olleet Kalajoen matkailukeskuksena ja kolmenkymmenen vuoden ajan.Ensimmäinen yksityisten perustama hotelli rakennettiin jo ennen sotia.Sama rakennus toimii edelleen matkailun palveluksessa uusittuna Sotainvalidien hoitamana.Suomen Matkailuliitto rakensi särkille uuden hotellin 1962.Samana vuonna Kalajoen kunta aloitti työt leirintäalueen saamiseksi. Nykyisellään leirintäalue voi palvella vaativaakin matkailijaa varusteittensa ja palvelutasonsa puolesta.Alueella on mm. sauna, ravintola, 11 lomamökkiä sekä tänä kesänä valmistunut rivitalo, jossa on 10 täydellisesti varustettua loma-asuntoa.Sähkö, kaasu, suihkut, WC:t, pesukone jne. ovat alueelle majoittuvien käytettävissä.Suotuisa leirintäkesä on nostanut leirintäalueella yöpyneiden määrän ennätyslukemiin.Viime kesänä särkillä yöpyi 31 815 henkeä.Tämä määrä ylitettiin tänä kesänä jo heinäkuun 27. päivänä; tällä hetkellä lähestytään 40 000 rajaa.yrittivät sunnuntaina selvittää elokuvaohjaaja Roman Polanskin vaimon, näyttelijätär Sharon Taten ja neljän muun henkilön murhaa hollywoodilaisessa loistohuvilassa.27-vuotias Sharon Tate, joka oli raskaana kahdeksannella kuukaudella, löydettiin raa'asti puukotettuna riippumassa eräästä kotinsa kattohirrestä.Hänellä oli yllään vain bikinit, ja hänen kaulassaan oli köysi, jonka toinen pää oli sidottu hänen entisen sulhasensa, 26-vuotiaan Jay Sebringin ruumiiseen.Eräs poliisi luonnehti murhia ”järjestelmälliseksi rituaaliteoksi”.Rakennuksen puutarhasta löydettiin murhattuna kaksi Sharon Taten vierasta, 37-vuotias Voytek Frykowski ja 26-vuotias Abigail Folger.Viides uhri, toistaiseksi tunnistamaton noin 20-vuotias mies, löydettiin auton etuistuimelta pihasta. Hän oli ilmeisesti yrittänyt paeta paikalta.Poliisi pidätti lauantai-iltana 19-vuotiaan William Garretson -nimisen nuorukaisen, jonka sanottiin asuneen talossa.Kuulustelun jälkeen häntä syytettiin viidestä murhasta.Kaikilla uhreilla oli runsaasti puukonpistoja ruumiissaan, mutta poliisi kieltäytyi sanomasta, oliko heidät ensin ammuttu vai aiheuttivatko puukotukset kuoleman.pääsevät varhain maanantaiaamuna pois 21 päivää kestäneestä karanteenista, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.Astronauttien päälääkäri tri Charles A. Berry varoitti kuitenkin, että Apollo-11-astronauteilla Neil Armstrongilla, Michael Collinsilla ja Edwin Aldrinilla on edessään uusi vaara – maan mikrobit.Berry sanoi, että astronautit ovat olleet suojattuina maan mikrobeilta niin pitkän ajan, että ”mahdollisuudet... ovat hyvin suuret” – he voivat sairastua pian karanteenista pääsyn jälkeen.Virallisesti heidän 21 päivän karanteeninsa, josta sovittiin ennen kuulentoa, päättyy maanantaina klo 8 – tasan 540 tunnin kuluttua siitä, kun Armstrong ja Aldrin kiipesivät kuun pinnalla laskeutumisaluksen sisään ja sulkivat luukun.Berry sanoi kuitenkin pyytävänsä aikaisempaa vapautusta noin kello 4 Suomen aikaan.”Jokainen astronauteista on innokas pääsemään pois”, sanoi Berry.kärsii ennätysmäisestä kuivuudesta.Kahden kesäkuukauden sademäärät ovat olleet yhteensä vain pari-kolmekymmentä millimetriä.Keski-Pohjanmaan saviperäisillä pelloilla vilja on monin paikoin kuivunut tai tuleentunut liian aikaisin jyvien jäädessä pieniksi.Eniten kärsii karja, sillä laitumet ovat palaneet ruskeiksi. Paikoitellen karjaa on jouduttu ottamaan jo sisäruokintaan.Kesän sateet ovat olleet kuuroja, jotka eivät juuri ole rutikuivia peltoja ehtineet kostuttaa.Viime päivinä on paikoitellen saatu muutaman millimetrin sade ukkoskuuroista, mutta yleistilanne alkaa olla hälyyttävä, mikäli kuiva kausi jatkuu.vanhimman polven edustajat olemme olleet niin iloisia ja tyytyväisiä lyhyestä naismuodista, jota monen vuoden aikana ovat käyttäneet sekä nuoret, keski-ikäiset, että vanhatkin.Siitähän on ollut niin paljon säästöä, kun ajattelee miten vähän kangasta on käytetty naisten hameisiin.Vuosia sitten naiset jättivät pois käytöstä paidat ja mikä säästö siitäkin on ollut, kun niitä on jo kauan käytetty pukuina jopa ilta- ja juhlakäytössäkin.Mutta nyt ilmoitetaan Pariisista, että syksystä lähtien nuorten muotiin kuuluu pitkä hame.Surullista.79-vuotias mummoelää yli 2.500 erilaista käärmelajia ja niistä 160:n purema on myrkyllinen.Hallituksen arvioiden mukaan maassa kuolee noin 20.000 ihmistä vuosittain käärmeenpuremaan.Useimmiten kuoleman aiheuttajana on silmälasikäärme.Kansan keskuudessa on lukematon määrä käärmeenpuremia koskevia legendoja ja uskomuksia, mitä viranomaiset pitävät pääasiallisena syynä käärmeenpuremien aiheuttamien kuolemantapausten suureen lukumäärään.Eräs kuuluisimmista noitatohtoreista on 90-vuotias Wali Mohammed, jonka lääkemääräykset ovat varsin omintakeisia.Kun sanansaattaja saapuu hengästyneenä hänen ovelleen kirjoitettu avunpyyntö mukanaan, Wali tavallisesti – lapun luettuaan – iskee sanansaattajaa voimakkaasti poskelle.”Tiedän varmasti, että käärmeenpureman uhri paranee korvapuustin voimasta. Iskuni ei milloinkaan epäonnistu”, Wali vakuuttaa.Siitä huolimatta, että useimmat Walin potilaista kuolevat miltei välittömästi käärmeen puremaan, syrjäisten seutujen asukkaat kääntyvät hänen puoleensa luottavaisina.HS