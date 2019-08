Historia

Suomi kuudentena Admirals Cupissa

HS 9.8.1969

Vahvimmat

Jackie Onassis huonostipukeutuvien listalla

Jälleen

Suomen ensimmäinen kerrosterassitalo harjakorkeudessa

Suomen

Gagarin-äänilevy

Moskovassa

Tyttönormaalilyseo saa poikia syksyllä

Tyttönormaalilyseon

suomalaisvaltit, Michael Bernerin Runn, Pekka Herlinin Lygaia ja Åke Lindqvistin Gabriella kilpailevat parhaillaan Englannissa Admiral’s Cupista.Kisan kolmannessa purjehduksessa oli Runn 11., Lygaia 20. ja Gabriella 27. Suomen joukkue on kolmen purjehduksen jälkeen kuudentena yhdentoista maan joukkuekilvassa. – –Syksyn suuri merikilpa, Suomenlahden avomeripurjehdus starttasi perjantaina Harmajan edustalta yhdeksän meriristeilijän levittäytyessä valkoiseksi helminauhaksi, joka suuntasi kulkunsa kohti Helsingin kasuunimajakkaa.Reitti kulkee Harmajalta ensin Helsingin ja sieltä edelleen Sipoon kasuunille Kalbådagrundiin. Täältä veneet jatkavat poikittain Porkkalan majakalle ja purjehtivat sen jälkeen yli Suomenlahden Viron rannikon edustalle olevalle Tallinnan matalalle, joka kierretään.on koittanut se aika, jota me kaikki odotamme vahingoniloisina: amerikkalainen pukusuunnittelija Robert Blackwell on julkaissut listansa maaliman huonoimmin pukeutuvista naisista.Suunnittelijan mielestä vuoden pukeutumismunaus on ollut rouva Jacqueline Onassiksen hääpuku.”Hän teki kaikkensa näyttääkseen seitsentoista vuotiaalta, mikä oli hyvin epähienoa, koska hän oli menossa naimisiin kaksi kertaa itseään vanhemman henkilön kanssa. Jacqueline vaikutti ennemminkin Onassiksen tyttäreltä kuin vaimolta”, hän kommentoi entistä Yhdysvaltojen ensimmäistä naista, joka on tähän asti vuosikausia sijoittunut maailman parhaiten pukeutuneiden joukkoon.Entä kuinka Jackien olisi sitten Blackwellin mielestä pitänyt pukeutua hääpäivänään?Jos hänellä olisi ollut yhtään kunnioitusta tulevaa miestään kohtaan, olisi hän kantanut esimerkiksi hyyinleikattua kävelypukua ja näyttänyt naiselta eikä lapselta.Luonnollisesti myös Elizabeth Taylor sai osansa risuista. ”Hänestä on tullut ylipainoinen, hän pusertaa itsensä aina johonkin, mikä on liian tiukkaa ja näyttää näin nakkimakkaralta. Elisabeth on ollut yksi maailman kauneimmista naisista ja hän on tuhonnut itsensä”, arvelee Blackwell.ensimmäisen kerrostalotyyppisen terassitalon harjannostajaistilaisuus pidettiin perjantaina Ulappasaarentiellä Helsingin Vuosaaressa.Viime kevättalvesta lähtien rakenteilla olleen talon on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, kerrottiin Asuntosäästäjät ry:stä.Nyt rakenteilla olevaan terassitaloon tulee yhteensä 48 asuntoa, joiden yhteenlaskettu asuinpinta-ala on 2256 neliömetriä. Rakennuksen kuutiotilavuus on 9600 kuutiometriä ja yhteenlaskettu kerrosala 2850 neliötä.Rakennuttajana on Asuntosäästäjät ry. ja pääurakoitsijana toimii Otto Wuorio Oy. Pääsuunnittelu on arkkitehtuuritoimisto Touko Nerosen.Terassitalossa pyritään saamaan kerrostalohuoneistoon parveke, joka vastaisi pientalohuoneistojen atriumpihaa ja soveltuisi totuttua kerrostaloparveketta paremmin lasten leikkeihin ja moniin ulkotilan tarpeisiin.on laskettu kauppaan satatuhantisena kappaleena valmistunut äänilevy, johon on tallennettu ääninauhoituksia Juri Gagarinin harjoituksista, avaruuslennolta sekä hänen pitämiään julkisia puheita.muuttamisesta yhteisoppilaitokseksi annettiin perjantaina asetus. Koulu muutetaan ensi syyskuun alusta asteittain kahdeksanluokkaiseksi poikia ja tyttöjä varten tarkoitetuksi linjajakoiseksi kaksoisyhteislyseoksi.Sen uudeksi nimeksi tulee Helsingin yhteisnormaalilyseo.HS