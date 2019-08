Historia

Suosikit selvittivät tiensä jatkoon

HS 13.8.1969

Tenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apollo-miehet mieltyivät kuun painovoimaan

Houston, 12. 8. (UPI)

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joukkomurhasta epäilty vapaaksi

Los Angeles, 12. 8. (Los Angeles Times)

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun sademäärät normaalia pienempiä

Kesäkuun

Atomineuvottelijat ehkä kuukauden Moskovassa

Kuukauden

Protestantit juhlivat voittoa kivisateessa

Londonderry, 12. 8. (UPI)

Roomalaiskatoliset

Voittaminen ei ole tärkeintä piipunpolttajien kilvassa

Kotikaupungin

Suomen mestaruuskilpailuissa oli tiistaina selvä välipäivä.Yhtään ainutta yllätystä ei noteerattu.Kaikki ennakkosuosikit selvittivät tiensä helposti jatkoon.Kilpailuissa ollaan nyt edetty siihen vaiheeseen, että keskiviikkona pelataan sekä miesten että naisten nelinpelien loppuottelut sekä molempien sarjojen kaksinpelien semifinaaliottelut.kuussa kävellyt ihminen, Apollo-11:n komentaja Neil Armstrong sanoi tiistaina tunteneensa olonsa paremmaksi kuun vähäisessä painovoimapiirissä kuin painottomassa tilassa tai maassa.Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins kuvailivat matkaansa ensi kerran julkisuudessa tiistaina.Lehdistötilaisuuden yhteydessä he esittelivät eräitä vaikuttavimpia kuussa ottamistaan kuvista.”Joukko asiantuntijoita ennusti ennen lentoa, että kuussa työskentelevillä ihmisillä olisi vastassaan koko joukko vaikeuksia. Asian laita ei kuitenkaan ollut näin” Armstrong vakuutti.Kuun painovoima on vain kuudesosa maan vastaavasta ja Armstrong sekä Aldrin loikkivat ja hyppelivät vaikeuksitta kuun pinnalla heinäkuun 20. päivänä.vapautti maanantaina nuorukaisen, jota epäiltiin elokuvaohjaaja Roman Polanskin puolison, näyttelijä Sharon Taten ja neljän muun murhasta.Poliisi sanoi, ettei ole olemassa todisteita, joiden perusteella 19-vuotias William Garretson voitaisiin yhdistää murhaan.Nuori talonmies pidätettiin Sharon Taten asunnolta varhain perjantaiaamuna. Häntä kuulusteltiin moneen kertaan, hänelle tehtiin valheenpaljastuskoe ja hänet vapautettiin lopullisesti maanantai-iltapäivällä.Kun Garretson pääsi pois poliisin suojista, uutismiehet ympäröivät hänet.Hän ei kuitenkaan suostunut puhumaan mitään.Hänet johdatettiin pois samalla, kun hänen asianajajansa kertoi lehtimiehille:– Garretson oleskeli huoneessaan kuunnellen stereolevysoitinta, kun joukkomurha tapahtui.– Hän toivotti hyvää yötä 18-vuotiaalle ystävälleen Steven Parentille myöhään perjantai-iltana ja meni sitten asuntoonsa.Parent oli yksi niistä viidestä, jotka murhattiin seuraavana aamuna.– Hän ei tiennyt murhasta mitään ennen kuin poliisi saapui hänen asunnolleen seuraavana päivänä.”Garretsonin pidättämiseksi ei ole riittäviä todisteita. Häntä ei ole mitään syytä epäillä”, sanoi poliisitarkastaja Harold Yarnell.sademäärä oli koko maassa huomattavasti normaalia pienempi.Eniten (yli 75 prosenttia normaalista) satoi Etelä-Pohjanmaan ja Peräpohjolan itäosissa, kun taas Saaristomerellä ei saatu sadetta ollenkaan.Länsi-Suomessa oli yleisesti kolmen viikon poutakausi ennen kuukauden viimeistä päivää.Lounais-Suomessa mitattiin usealla asemalla alle kahden millimetrin kuukausisateita eikä muutamilla asemilla satanut lainkaan.Tällaista sattuu jollakin asemalla enintään kerran sadassa vuodessa.Muualla Etelä-Suomessa kuukauden kahden viimeisen päivän sateet estivät kuivuusennätyksen syntymisen.Kesäkuun korkein lämpötila, 29,5 astetta mitattiin Salossa ja alin lämpötila, –2,4 astetta Tohmajärvellä.Mietoisissa saatiin 29,0 ja Kemissä 29,4 astetta kesäkuun lämpötilan ylimmiksi arvoiksi.yhtämittaisiin neuvotteluihin ovat varautuneet suomalaiset atomiasiantuntijat, jotka keskiviikkona aloittavat Moskovassa neuvottelut atomivoimalan tilaamiseksi Suomeen.Tarvittaessa suomalaiset neuvottelijat ovat valmiit sopimaan kaikista atomivoimalaa koskevista yksityiskohdista syyskuun alussa allekirjoitettavaa lopullista tilaussopimusta varten.Keskusteluissa on mukana myös Suomen atomiteollisuuden edustajia.väkijoukot heittelivät kivillä ja rautatangoilla protestanttien marssijoita uskonnollisten levottomuuksien puhjettua tiistaina uudelleen.Ainakin kuusi henkilöä joutui turvautumaan ensiapuun tapahtumapaikalla saatuaan haavoja ja ruhjevammoja.Naiset kirkuivat ja sivustakatsojat juoksivat turvaan kun katoliset heittelivät heidän kaupunginosassaan marssivia protestantteja, jotka juhlivat 280 vuotta sitten katolisesta kuninkaasta Jaakko II:sta saamaansa voittoa.”Tämä on alkua”, sanoi muuan poliisi kumartuessaan panssaroidun jeeppinsä taakse suojaan.”Jos he aloittavat päivänvalossa, he jatkavat kaiken yötä.”Pohjois-Irlannin viranomaisten lisäksi Ulsteriin sijoitetut 5.000. englantilaista sotilasta olivat jatkuvasti hälytystilassa veristen levottomuuksien varalta.suosikki Nelson Hall voitti piipunpolton maailmanmestaruuden Washingtonissa pidetyssä kilpailussa.Hän onnistui pitämään 97 gramman tupakka-annoksen palavana 86 minuuttia 3 sekuntia voittaen 54 muuta kilpailijaa.Hall, 53-vuotias opettaja, löi kilvassa kaikkiaan 54 piippumiestä.Hänen oli selvästikin vaikea hillitä hymyään, kun pahimmalta kilpailijalta, 56-vuotiaalta Paul Spanilalta loppui tupakka.”Salaisuus on siinä, että täyttää piippunsa juuri oikein ja että imaisut ovat oikeanpituisia”, selitti Hall voitettuaan.Kilpailuteltan ympärille oli kertynyt parisataa katsojaa, jotka osoittivat myrskyisää suosiotaan varsinkin ulkomaalaisille kilpaveikoille näiden jouduttua keskeyttämään.– –Niiden, jotka eivät polta piippua, on ehkä vaikea ymmärtää miksi piippumiehiä kaikkialta maailmasta matkusti Washingtoniin kilpailemaan.Ainakaan heitä ei voinut houkutella palkinto, joka oli vain sata dollaria ja joukko piipputarvikkeita.Ehkä he olivat samaa mieltä kuin järjestäjät, jotka tervetuliaispuheessaan totesivat: ”Herrasmiehillä eri puolilta maailmaa on näin erinomainen tilaisuus solmia ystävyyssuhteita ja viettää aikaansa mitä nautittavimmalla tavalla”.HS