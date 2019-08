Historia

Syytetyt pyysivät lykkäystä todistaakseen tekonsa jatketuksi

HS 14.8.1969

Aseista

Kiina ja Neuvostoliitto verisesti yhteen rajalla

Moskova, 13.8. (UPI)

Neuvostoliittolaiset

Berliinin muuri on 8-vuotias

Länsi-Berliini, 13.8. (Reuter)

Länsi-Berliinin

Suomalainen syö ”vain” 38 kiloa lihaa vuodessa

Suomalainen

kieltäytymään yllyttäneiden jutun neljännessä erässä keskiviikkona tuli oikeudenkäyntiin jälleen uusi käänne syytettyjen pyydettyä lykkäystä poliisin lisätutkimuksia varten, jotta ”syyttäjä voisi syyttää heitä jatketusta yllytyksestä”. – –Oikeus tuomitsi neljä syytettyä sataan päiväsakkoon ja neljän osalta juttu lykättiin uusien tunnustusten vuoksi.Näyttelijä Eero Melasniemi, 26, jolta haastemies otti oikeuden puheenjohtajan määräyksestä tuolin pois, määrättiin neljäntoista markan suuruiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 1.400 markkaa, toimittaja Pekka Peltola, 28, kahdentoista markan suuruiseen sakkoon eli maksamaan sakkoa 1.200 markkaa, Ylioppilasteatterin johtaja Timo Kallinen, 22, viiden markan suuruiseen sakkoon eli maksamaan sakkoa viisisataa markkaa sekä näyttelijä Sulevi Peltola, 22, kahden markan suuruiseen sakkoon eli maksamaan sakkoa kaksisataa markkaa.Heidän katsottiin syyllistyneen yllytyslistan allekirjoittamiseen erittäin lieventävien asianhaarojen vallitessa.Yhtä lukuunottamatta syytetyt kertoivat oikeudessa, että he olivat myös levittäneet yllytysmonistetta, keränneet listoihin nimiä ja muutenkin jatkuvasti jatkaneet yllytystoimintaansa. Kaikki tuomitut ilmoittivat heti tyytymättömyytensä sakkorangaistukseen.Valt.yo. Erkki Tuomiojan, 23, juttu lykättiin syyttäjän pyynnöstä 24. päivään syyskuuta. – –Tuomioja sanoi hämmästyneensä, kun syyte ei koskenut jatkettua yllyttämistä. ”Ensimmäisen kaupunginviskaalin Paavo Somiskan mielestä kuulun kiihkeimpiin yllyttäjiin ja ns. sisärenkaaseen. Olenhan lausunut mm. Lohjan yhteiskoululla suullisesti saman yllytystekstin, levittänyt listoja ja kerännyt niihin nimiä.””Miksi tuomioistuin hyväksyy esim. Johannes Pakaslahden ja Ilkka Taipaleen omat tunnustukset ja tuomitsee heille vankeutta, mutta ei esim. Arvo Salon ja minun tunnustuksia”, kysyi Tuomioja.ja kiinalaiset joukot kahakoivat keskiviikkona maiden välisellä rajalla Keski-Aasiassa ja molemmat osapuolet ilmoittivat taisteluissa kuolleista ja haavoittuneista.Osapuolet syyttävät toisiaan rajataistelujen aloittamisesta.Neuvostoliittolaiset sanoivat kiinalaisten rajavartioiden ylittäneen maiden välisen rajan 10 kilometriä itään Zhalanshkolysta, joka sijaitsee Kazahstanin neuvostotasavallan Semipalatinskin alueella.Kiinalaiset oli pakotettu perääntymään ja kaksi kiinalaista upseeria oli otettu vangiksi.Kiinalaiset sanoivat puolestaan neuvostojoukkojen käyttäneen panssarivaunuja ja helikoptereita edeten kaksi kilometriä Kiinan Sinkiangin maakunnan alueelle ja ryhtyneen tulittamaan ”syyttä” surmaten ja haavoittaen useita rajavartijoita.ja Länsi-Saksan hallitusten edustajat laskivat seppeleensä Berliinin muurille sen kahdeksantena vuosipäivänä keskiviikkona.Itäsaksalaiset puolestaan muistivat merkkipäivää vetoamalla Euroopan turvallisuuskonferenssin järjestämiseksi.Muuri rakennettiin Itä-Saksasta Länsi-Berliiniin virranneen pakolaisvirran katkaisemiseksi. Noin kaksi miljoonaa itäsaksalaista siirtyi länteen toisen maailmansodan jälkeen vuoteen 1961 mennessä.Muurin rakentamisenkin jälkeen on 127.000 ihmistä paennut Länsi-Berliinin puolelle.Länsi-Berliinin kaupunginvaltuutetut, Bonnin hallituksen yleissaksalaisten asioiden ministeriön ja ammattiliittojen edustajat asettivat kukkalaitteensa ja seppeleensä muistomerkeille, jotka on pystytetty 64 itäsaksalaisen muistolle.Ainakin niin monen tiedetään saaneen surmansa yrittäessään paeta muurin länsipuolelle.kuluttaa 38 kiloa eli puolta vähemmän lihaa vuosittain kuin keskieurooppalainen.Silti Suomi on yksi niitä harvoja maailman maita, joissa on lihateknologian korkeakouluopetusta. Suomalaisessa saunassa on myös luettu Euroopan lihatutkijain kongressin syntysanat.”Euroopan lihatutkijain kongressi on 14-vuotisen toimintansa aikana laajentunut yli Euroopan rajojen.Helsingissä ensi sunnuntaina alkava kokous ottaneekln esille nimenmuutoksen”, arveli Euroopan lihatutkijain kongressin perustaja, professori tohtori Fritz Niinivaara. – –Suomen lihantutkimusta tohtori Niinivaara pitää hyvin korkeatasoisena. Meidän lisäksemme on lihateknologian korkeakouluopetusta Euroopassa vain Puolassa ja alkuvaiheissaan myös Tanskassa.Hän valitteli kuitenkin suomalaisten vähäistä lihankulutusta. ”Se on noin puolet siitä, minkä sen pitäisi olla”.Me kulutamme vuodessa 38 kiloa lihaa, ruotsalainen kuluttaa 60 kiloa, amerikkalainen 90 kiloa. Kärjessä on kuitenkin argentiinalainen, jonka vuosikulutus on yli 100 kiloa.Suomalainen syö myös lihansa enemmän makkaroina kuin muut.HS