Poutakauden loppuminen uhkaa teatterikesää

Tampere, 14. 8. 1969 (AKK)

Teatterikesän

Avaruusmiehet nyt juhlinnan kohteina

Los Angeles, 14. 8. (AP)

Presidentti

Ensimmäiset voikortit kunnille tänään

Ensimmäinen

Nuorliberaalit: Naisjärjestöt lopetettava

Erillisiä

Temppelikirkkoa viimeistellään

Temppeliaukion

Iloinen polkupyöräretki voi päättyä lapsen itkuun

Pyöräily

Lista käyttää valtaa väärin

Radion

tapahtumia on sekä sisällä että ulkona.Viikkoja kestänyt poutakausi uhkaa loppua juuri silloin, kun teatterikesä alkaa.Taivas oli koko torstain synkässä pilvipeitossa kirkastuakseen kuitenkin iltaa kohti.Eniten sateesta, jos sellainen sattuu, kärsii Romeon ja Julian ulkoilmaesitys.Samoin Pyynikin kesäteatterin Omena putoaa kärsii sateesta, ja tuskinpa ihmiset jaksavat seurata katuteatterin esityksiäkään sateessa, niin hyvin kuin sade katuteatterin teemaan sopisikin, sanoi teatterikesän ohjelmapäällikkö Erkki Wessman tiistaina.Richard Nixonin keskiviikkoiltana tarjoamiin päivällisiin huipentui kolmen Apollo 11 -avaruusmiehen, Neil Armstrongin, Edwin Aldrinin ja Michael Collinsin juhlinta.Tätä ennen olivat avaruusmiehet voitonparaatilla Houstonin avaruuskeskuksesta New Yorkiin, Chicagoon ja lopulta Kaliforniaan.Matka tehtiin presidentti Nixonin koneella.Los Angelesin lentokentällä oli avaruusmiehiä vastaanottamassa 2000 henkeä.Lentokentältä miehet kuljetettiin ylelliseen Century Plaza -hotelliin, jonka valtavassa hallissa päivällinen syötiin.Koko USA:n ”kuohukerma” oli kokoontunut gaalaillallisille, joita varten oli hotellin halli koristeltu ”maan värein”, oranssilla ja kullalla.Tämän väriseltä maapallo näet näyttää avaruudesta.erä alennusvoikortteja lähtee kuntiin tänään.Kunnat ovat lähettäneet maataloushallitukseen luettelot noin 440.000 alennusvoin saajasta.Alennusmyyntikausi alkaa 1. syyskuuta ja kestää joulukuun loppuun.Toimistopäällikkö Keijo Sipilä maataloushallituksesta sanoi, että sosiaalivoin saajien määrästä ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa, koska kuntien lähettämät luettelot ovat osittain päällekkäisiä.Sama perhe saattaa mm. saada sekä perhelisää että erityislapsilisää, tällöin nimi on luetteloissa kahteen kertaan.Kaikista kunnista ei ole saatu luetteloita.Tämän vuoksi on osittain turvauduttu arvioihin.Työttömiä varten on kuntiin lähetettävä ylimääräisiä kortteja, koska heidän määränsä on tällä hetkellä pieni, mutta lisääntynee syksyn mittaan, Sipilä sanoi.Sosiaalialennusvoikortteja painetaan noin 1,9 miljoonaa kappaletta ja ne lähetetään kunnille sitä mukaa, kun niitä valmistuu painosta.poliittisia naisjärjestöjä ei enää tarvita pohjoismaissa, sanotaan Pohjolan liberaalisen ja radikaalisen nuorisoliiton (NLRU) julkilausumassa.Naisten pitäisi päinvastoin pyrkiä vaikuttamaan normaalien kanavien kautta ja toimia puolueissa.Sukupuoliroolikeskustelu ja yhteiskunnan asenteiden muutokset ovat valmistaneet tietä naisjärjestöjen purkamiseen.Naisjärjestöjen purkamisella pakoitetaan naiset puoluetyöhön, mistä vuorostaan seuraa, että nainen hyväksytään ihmisenä, eikä ainoastaan naisena, NLRU toteaa.Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla hyväksytyksi ihmisenä riippumatta siitä, onko hän nuori vai vanha, nainen vai mies, katsoo NLRU.“bunkkerikirkko” Töölössä Helsingissä on viittä vaille valmis.Kirkko vihitään 28. syyskuuta, mutta Taivallahden seurakunnan kirkkoherranvirasto on jo muuttanut sen tiloihin.Noin neljä miljoonaa markkaa maksavan kirkon louhintatyöt aloitettiin 29. helmikuuta viime vuonna.Kirkkosali on kallioon louhittu kuoppa, ja sen seinät ovat hiomatonta kiveä.Salin pinta-ala on noin 1.000 neliömetriä ja siihen tulee istuimet 700 hengelle.Kirkkosalin katto on korkeimmalta kohdaltaan 13 metrin päässä lattiasta.Aikaisemmissa luonnoksissa ollut kellotorni on jätetty pois.Kirkkoherranviraston ja teknisten tilojen alla on väestösuoja, jota tullaan käyttämään seurakunnan toimintaan.kokee renessanssiaan; sen on huomattu olevan terveellistä ja hauskaa.Koko perhe voi lähteä yhdessä liikkeelle, jos pienemmät lapset istuvat vanhempiensa kyydissä.Mutta iloisin mielin alettu retki voi päättyä murheellisesti.Suojalaitteet puuttuvat ja pelkällä tavaratelineellä istuvan lapsen jalka jää pyörän pinnojen väliin.Lapsi ei muista eikä jaksakaan koko matkan aikaa pitää jalkojaan riittävän etäällä pyörivästä rattaasta.”Alkukesällä Auroran sairaalan poliklinikalle tuotiin päivässä 2–3 pientä potilasta, joiden jalka oli jäänyt polkupyörän pinnojen väliin.Nykyisin tapauksia on keskimäärin yksi päivässä”, kertoi tohtori Esko Heikkilä Auroran sairaalan lasten kirurgisesta osastoryhmästä.Kaikkien vammat eivät onneksi vaadi sairaalahoitoa.musiikkiohjelma Lista käyttää tamperelaisen Suomen Vapaaradioveljeskunta ry:n mielestä vaikutusvaltaansa väärin.Yhdistys kertoo lähettäneensä Oy Yleisradio Ab:n ohjelmaneuvostolle asiasta julkilausuman.Sen mukaan Lista-ohjelma on yksipuolinen, ja suurella vaikutusvallallaan se pakottaa levytuottajat tekemään kaupallisiksi aiotut levyt Listaa silmällä pitäen yksipuolisiksi.Vapaaradioveljeskunnan mukaan Listalla on 2,5 miljoonaa kuuntelijaa.Lista on säilytettävä, koska se on kuunneltu, mutta sitä on muutettava, sanotaan julkilausumassa.Yhdistyksen mielestä mm. puhelimenomistajan yksinoikeus Listan valitsemisessa tulisi poistaa.HS