Historia

Teatterikesä valtasi Tampereen

Tampere, 14.8.1969 (AKK)

Tuhannet

Pihlajasaaresta monipuolinen virkistysalue

Pihlajasaaren

Mahtava juhla Ranskan suuruuden rakentajalle

Pariisi, 15.8. (Lauri Karén)

Hienovaraisessa

Polttoaine kalliimpaa turisteille Kuusamossa

Kuusamo, 15.8. (Leila Pentinpuro)

Turisti

Hannu Mikkola Suurajojen kärjessä

Jyväskylä, 15.8. (Heikki Parkkonen ja Martti Heikkinen)

Jyväskylän

Anastettuja ajoneuvoja

Helsingistä

tamperelaiset seurasivat Tampereen ensimmäisen teatterikesän avajaiskulkueen matkaa kaupungin halki perjantaina. Pari korttelia pitkän joukon edessä puhalteli tahtia TTY:n soittokunta.Väriä ja ääntä kulkueeseen toivat esiintymisasuiset näyttelijät. He tekivät numeroa näytelmistä, joissa he esiintyvät teatterikesän aikana.Avajaiskulkueessa oli väkeä vähemmän kuin ennakkoon oli laskettu, sillä näytelmien viimeiset harjoitukset jatkuivat koko avajaispäivän.Torstain synkeä pilvipeitekin oli poissa ja sää mitä sopivin ”koko kansan suvijuhlalle” ja sellainen Tampereen ensimmäisestä teatterikesästä näyttää todella muodostuvan, sillä avajaisjuhlaan mennessä lippuja eri tilaisuuksiin oli ostettu ennakkoon jo yli kymmenentuhatta.ulkoilualueelle rakennetaan kansainväliset mittasuhteet täyttävä virkistysalue.Ravintolan, minne varataan tilat myös tanssimisesta kiinnostuneille, lisäksi rakennetaan yksityiselle veneliikenteelle 180 uutta venepaikkaa. Vuoroveneliikenne saa uusien venepaikkojen lisäksi myös lisää vuoroveneitä.Saareen rakennettavien rakennusten ja pelikenttien lisäksi lapsille on luvassa eläintarha.Kalastuksesta kiinnostuneille itäisen saaren erääseen lahdenpoukamaan rakennetaan kalalammikko.Saaren luonnonkauneus säilyy uusista suunnitelmista huolimatta, sillä kaikki uudet rakennukset on keskitetty yhtenäiselle alueelle.Sähköistys- ja laiturinrakentamistyöt päästäneen aloittamaan jo ensi vuoden alussa ja niiden on laskettu valmistuvan kymmenen vuoden kuluessa.vihjeellisyydessään tuskin havaittavat Napoleonin ja de Gaullen kohtaloiden rinnastukset värittivät kiintoisasti suurta puhetta, jonka presidentti Georges Pompidou piti Ajacciossa Ranskan yhä jumaloiman keisarin syntymän 200-vuotisjuhlissa perjantaina.Yli satatuhatta ihmistä oli kokoontunut Korsikan pääkaupunkiin hehkuvalta helteeltä vain niukkaa varjoa tarjoavien Välimeren palmujen reunustamille aukioille ja bulevardeille loisteliaisiin juhlaseremonioihin, joista osa välitettiin myös Ranskan rajojen ulkopuolelle suorina televisiolähetyksinä.”Ehkä joskus sallitaan unelmoida suuresta eurooppalaisesta perheestä”, sanoi Pompidou kenraali de Gaulle-aukiolla pitämässään puolen tunnin pituisessa puheessa siteeraten Napoleonin St. Helenan saarella lausumia sanoja.”Tämä koostuma tulee ennemmin tai myöhemmin asioiden pakosta; sysäys on annettu, enkä usko, että minun kukistumiseni jälkeen Euroopassa mikään muu suuri tasapaino olisi mahdollinen kuin suurten kansojen yhteenliittymä ja konfederaatio.”maksaa kaikilla kuusamolaisilla huoltoasemilla autonsa polttoaineesta 3–5,5 penniä korkeamman hinnan litralta kuin paikkakuntalaiset.Seitsemällä kirkonkylän kahdeksasta huoltoasemasta häneltä peritään lisäksi hinta, joka ylittää eri polttoaineitten kohdalla 0,07–1,5 pennillä sosiaaliministeriön vahvistaman paikkakunnan pistehinnan.Kirjavuus on seurausta vuoden verran jatkuneesta omalaatuisesta hintasodasta, jonka ansiosta kuusamolaiset autoilijat saavat vuosittain noin 300.000 markan suuruisen lahjan öljy-yhtiöiltä ja paikallisilta huoltoasemilta.Alennuksista kustantavat öljy-yhtiöt 2–3 penniä litralta ja huoltoaseman myyntipalkkio kapenee noin yhdellä pennillä.Kaikilla kuusamolaisilla huoltoasemilla on kaksi hintataulukkoa ja henkilökunta määrittelee asiakkaan laadun sekä häneltä perittävän hinnan perin erilaisin perustein.Toisilla huoltoasemilla riittää alennetun hinnan perusteeksi Oulun läänin rekisteritunnus, toiset vaativat lisäksi tutunnäköiset kasvot tai sopimuksen vakinaisena asiakkaana pysymisestä. – –Seurauksena tästä saattaa olla, että esimerkiksi oululainen autoilija saa aamupäivällä polttoainetta alennettuun hintaan, mutta työvuoron vaihduttua häneltä peritään samalla huoltoasemalla 3–5,5 pennin turistilisä.suurajosta syntyi alusta lähtien äärimmäisen tiukka ja tasaväkinen kilpailu, jossa erot miesten välillä lasketaan kärjessä vain muutamina sekunteina.Viime vuoden voittaja Hannu Mikkola johti kilpailua kuuden erikoiskokeen jälkeen. Mutta vain 7 sekunnin päässä syöksyi pikataipaleelta toiselle Hans Laine. Toinen Porsche-ajaja Leo Kinnunen oli Ehikin erikoiskokeen jälkeen kolmantena 25 sekuntia silloin Mikkolasta jääneenä.vuoden 1969 aikana anastetut ja edelleen kateissa olevat autot:Citroen DS henkilöauto BLU-32, teräksenharmaa, vuosimalli 1963, anastettu 15.8.1969,Citroen ID henkilöauto TI-267, vaaleanharmaa, vuosimalli 1960, anastettu 16–20.5.1969,Datsun 1300 henkilöauto BSR-68, vaaleansininen, vuosimalli 1966, anastettu 21–24.2.1969.Fargo kuorma-auto ZFN-12, punainen, vuosimalli 1965, anastettu maalis–huhtikuun aikana 1969,Toyota Corona henkilöauto AJ-208, valkoinen, vuosimalli 1966, anastettu 13–14.8.1969,Toyota Crown pakettiauto AD-877, punainen, vuosimalli 1969, anastettu 27.7.1969,Trabant henkilöauto BV-313, valkosininen, vuosimalli 1964, anastettu 22.7.1969,UAZ-merkkinen avolavapakettiauto ZL-789, ohjaamo valkoinen, vuosimalli 1966, anastettu 9–10.8 1969,Wartburg henkilöauto BFP-74, valkoharmaa, vuosimalli 1964, anastettu 13.6.1969.HS