Jyväskylä, 17.8.1969 (Heikki Parkkonen ja Martti Heikkinen)

”Maaseudun sähköistys vaatisi 6 milj. mk kahdeksana vuotena”

Savonlinna, 17. 8. (KJV)

Sotaveteraanit marssitetaan Helsinkiin 7. 9.

Mannerheimintie odottanut asfalttia jo vuosikaudet

Mellakat uhkaavat P-Irlannin taloutta

Belfast, 17. 8. (Reuter)

Pohjois-Irlannin

Mellakkalaki vei mellakkaan Hiroshimassa

Hiroshima, 17.8. (Reuter)

Poliisit

Mikkolan ja Anssi Järven voittoa 19. Jyväskylän Suurajoissa ei mikään muu pari pystynyt enää uhkaamaan rallin toisena yönä.Lähes koko kilpailun ajan kärkipaikkaa pitäneet Mikkola ja Järvi kirjattiin sunnuntaina virallisesti ajojen voittajiksi yli viiden minuutin erolla Simo Lampiseen.Seuraavat sijat valtasivat Risto Virtapuro, Timo Mäkinen ja Risto Einto.Vaikka Mikkola joutui toisen yön lenkillä turvaamaan vain vaurioituneen autonsa kestävyyden, hän antoi tasapäisen vastuksen takaa kirineelle Simo Lampiselle.Ajetuista 38 pikataipaleesta meni voittaneen parin nimiin 22 osuutta.Perille Jyväskylään selvisi 119 kilpailun aloittaneesta ainoastaan 45 paria.kuumuus alkaa ilmeisesti jo kyllästyttää pääkaupunkilaisia.Hikoiluttava sunnuntai ei houkutellut uimarannoille enää läheskään samanlaisia kävijämääriä kuin viikko, pari sitten.Suurimman romahduksen koki Munkkiniemen suuri uimaranta, jolle pyhäpäivän aikana vaivautui enää kolmisensataa uimaria.Myös Pihlajasaaren, Seurasaaren ja Espoon rannat alkoivat tuntua väljemmiltä.Esimerkiksi Pihlajasaaressa kävi puolitoista tuhatta ihmistä vähemmän kuin edellisenä sunnuntaina.Kauan ei helsinkiläistenkään enää tarvitse ”kärsiä” kuumuudesta, sillä ilmatieteen laitos lupaa sään viilenevän koko maassa viimeistään loppuviikolla.Vielä eilen mitattiin suurimmassa osassa maata yli 20 asteen lämpötiloja.sähköistämisen jatkamiseksi tulisi valtion tulo- ja menoarvioon ottaa ensi vuodesta alkaen kahdeksaksi vuodeksi eteenpäin vuosittain 6 milj. markan määräraha.Vain tällöin sähköverkon laajentaminen voi tapahtua rasittamatta kohtuuttomasti sähkön uusia tai nykyisiä tarvitsijoita, totesivat kuuden maakunnallisen sähkölaitoksen edustajat teollisuusministeri Väinö Leskiselle Savonlinnassa jätetyssä muistiossa.– –Tällä hetkellä koko maamme sähköistysaste on 93 prosenttia, mutta nyt puheena olevien ja 4/5 uudistussähköistystä edustavien yhtiöiden alueella prosenttiluku on 71,8.valmistautuvat nyt marssiin ja joukkokokoukseen, joka pidetään 7. syyskuuta Helsingissä.Tämän ilmoitti Suomen sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja, varatuomari Aarne Kesänen puhuessaan Lemillä sunnuntaina.”Sotaveteraanit tulevat näyttämään voimansa. Heidän tinkimätön vaatimuksensa on, että veteraanien eläkeikäraja nykyisen eduskunnan aikana on alennettava 55 vuoteen.”Kesänen sanoi veteraanien mitan olevan täysi: ”He ovat odottaneet jo riittävän kauan kansaneläkeikärajan alentamista. Heidän esityksensä ei ole kohtuuton, koska he vaativat vain niiden eläkeikärajan alentamista, jotka haluavat jo tässä iässä siirtyä eläkkeelle.”vuosikausia vireillä olleet Helsingin Mannerheimintien asfaltoimissuunnitelmat ovat kilpistyneet siihen, ettei tien liikennejärjestelykysymyksiä ole saatu lopullisesti selvitetyksi.Tietä varten on aikojen kuluessa laadittu puolikymmentä ehdotusta, ja viimeisin niistä on päässyt niin pitkälle, että siltä puuttuu vain kaupunginhallituksen hyväksyminen.Tähän suunnitelmaan kuuluu myös liikenneväylän asfaltoiminen kokonaisuudessaan.veriset ja tuhoisat uskonnolliset mellakat ovat saaneet maan talouden melkein romahtamaan.Tällä hetkellä on mahdoton arvioida maakunnan kärsimiä aineellisia vahinkoja, mutta niiden arvioidaan nousevan miljooniin puntiin.Kymmenet tehtaat, joissa on tuhansia ihmisiä töissä, ovat joutuneet bensiinipullohyökkäysten kohteiksi.Satoja liikkeitä, autokorjaamoja, julkisia rakennuksia ja koteja on poltettu.Kaupallinen elämä Belfastissa on melkein pysähdyksissä.Lähes puolet tästä Englannin kahdeksanneksi suurimmasta kaupungista on uskonnollisten taistelujen tantereena.Englantilaisten joukkojen väliintulo on ilmeisesti kuitenkin estänyt vielä suuremmat tuhot ja verenvuodatuksen tässä sodankäynnissä, jossa katolinen vähemmistö on jäänyt pahasti alakynteen.käyttivät kyynelkaasua ja vesitykkejä päälleen hyökänneitä 30 opiskelijaa vastaan, jotka heittivät Molotovin cocktaileja ja kiviä Hiroshiman yliopiston päärakennuksen katolta sunnuntaina.Syynä mellakkaan oli uuden ja lujan kampusmellakoiden estämiseksi tähdätyn lain voimaantulo.