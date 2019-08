Historia

kranaattilaatikot ilmeisesti ainakin 50:stä, nousivat Tammelan Suujärven pintaan maanantaina iltapäivällä. Sukeltajain mukaan ammuslaatikoita on järven pohjassa paikoin röykkiöittäin.Poliisin pyynnöstä tullaan koko järvi tutkimaan tarkoin sillä myös itse 120 mm:n kranaatinheittimiä epäillään olevan upotettuna.Mistä autolasteittain raskaiden aseiden ammuksia järveen on tullut ja ketkä ovat vastuussa niiden kätkemisestä, on edelleen suuri kysymysmerkki.Laatikoissa ja ammusten sytyttimissä olevien sarjanumeroiden mukaan niiden valmistusvuosi on 1944, mutta se ei vielä paljasta upotusaikaa. Puolustusvoimilla on yhä käytössään tältä ajalta peräisin olevaa a-tarvikkeistoa.Miltään varikolta ei kuitenkaan tiedetä hävinneen näin suuria eriä, joten ilmeisesti hukuttaminen on tapahtunut jatkosodan aikana tai heti sen päättyessä syksyllä 1944. Toistaiseksi ei kuulusteluja ole määrätty aloitettavaksi.On erittäin todennäköistä – ja sen myös poliisi- ja sotilasviranomaiset myöntävät – että kätkö kuuluu asekätköntäjuttuun sen eräänä paljastumattomana osana.Mahdollisesti ammuslaatikot ovat olleet aluksi säilössä kuivalla maalla ja ne on myöhemmin yritetty hävittää hukuttamalla. – –”Krh-ammusten löytö liittyy ilman muuta sodan jälkeen paljastuneeseen asekätkentäjuttuun”, kertoi kansanedustaja Kaino Haapanen (Skdl) Humppilasta. Haapanen kuului aikanaan juttua tutkineeseen elimeen Kenttämieheen ja toimi myöhemmin myös Valpossa ja Suopossa.”Lounais-Hämeeseen asekätkijät olivat tallettaneet kiväärikaliberisia aseita tavallisesti noin 40–100 miestä varten jokaiseen kuntaan. Tammela ja Forssa oli valittu raskaiden aseiden piilopaikaksi.Raskaan kranaatinheittimen ammuksia ja panssarinyrkkejä löytyi jo silloin runsaasti, mutta näitä nyt tavattuja ammuksia jäi puuttumaan 40–50 laatikkoa eli juuri se määrä, joka nyt kuuluu löytyneen.”4,4 prosenttista maitoa aletaan myydä Helsingin maidonhuoltoalueella mahdollisesti jo syyskuun alusta, kerrotaan Valiosta. Tavallisen maidon rasvapitoisuus on 3,9.Hintajaosto hyväksyi maanantaina rasvaisen maidon hinnan kuusi penniä korkeammaksi kuin vastaavasti toimitetun vakiomaidon hinnan eli kesällä 89 penniä litralta ja talvella 90 penniä litralta.Rasvainen maito toimitetaan markkinoille koemielessä, eikä menekin oleteta olevan ainakaan aluksi kovin suuri.Valiosta kerrotaan, että päätös rasvaisen maidon toimittamisesta kuluttajille tehtiin jo ennen kuin voivuorta oli. Toisaalta todetaan rasvaisen maidon liittyvän voivuoren vähentämiskampanjaan.Sharon Taten ja kolmen muun ihmisen murhasta epäillyn punapäisen hippien metsästys on levinnyt läntiseen Kanadaan.Epäilty on nimeltään Thomas Steven Harrigan, 23-vuotias nuorukainen, jonka Los Angelesin poliisi tuntee huumausaineiden käyttäjänä.Poliisi etsi myös kolmea muuta hippienuorta, joiden uskotaan olevan Harriganin seurassa jossakin Kanadassa.Kanadan poliisi on keskittänyt etsinnät Albertan maakunnassa olevan Edmontonin kaupungin ympäristöön. Tiettävästi Harrigan oli ollut mukana juhlissa, joissa veriteko tapahtui.uskonnolliset ja maalliset johtajat tapasivat maanantai-iltana Stormontin linnassa yrittäen epätoivoisesti löytää ratkaisua, joka lopettaisi raivoisaksi taisteluksi kääntyneen kansalaisoikeus- ja uskonriidan.Maanantai oli kuuden yhteenotoissa surmansa saaneen irlantilaisen hautajaispäivä. Kuusi uhria, heistä kaksi vielä nuorukaisia, siunattiin päivän kuluessa Belfastin eri haustausmailla viimeiseen lepoon. Uhreista neljä oli katolista ja kaksi protestanttia., koska nuoriso haluaa nähdä minut”, kertoi 1930-luvun tähti Mae West selittäessään briteille, miksi hän vielä 77-vuotiaana palaa filmiin. Tähteä, joka on tehnyt elokuvan viimeksi vuonna 1943, haastateltiin Englannin televisiolle Hollywoodissa.Kolme päivää aikaisemmin 20th Century Fox-yhtiö oli ilmoittanut, että Mae West esiintyy yhtiön elokuvassa ”Myra Breckinridge”. Se kertoo miehestä, josta usein leikkauksin tehtiin kaunis nainen ja joka sittemmin muuttui taas mieheksi.Pääosaa esittää Hollywoodin nykyaikainen sexisymboli Raquel Welch. Mae Westillä taas on vaikutusvaltaisen Hollywoodin agentin rooli.on keksitty lapsen sängyn kosteusmittari, joka ilmaisee vuodevaatteiden kastumisen ennen kuin lapsi ehtii herätä itkemään kylmän kosteuden vaikutuksesta.Laite on savukerasian kokoinen ja se lähettää äänimerkkejä heti, kun lapsi on laskenut alleen.Sanomalehti Trudin mukaan laite on erityisen hyödyllinen talvisaikana äitien viedessä lapsensa ulos kovassa pakkasessa.