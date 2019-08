Historia

Helle otti vastaan Helteen Hämeenlinnassa

Hämeenlinna, 19.8.1969 (JM)

Läkähdyttävä

Presidentin luvalla avioituvien määrä kaksinkertaistunut

Tasavallan

Trotyyliä ja kranaatteja yli odotusten Suujärvessä

Tammela, 19. 8. (JM)

Tammelan

Suomen suurin uimala vihittiin Hyvinkäällä

Hyvinkää, 19. 8. (C)

Vesipinta-alaltaan

Murhailtana ei juhlittu

Los Angeles, 19. 8. (Reuter)

Filmiohjaaja

Käsikirja keinoista elää ilman rahaa

Yksityiskohtaisia

Loch Nessin hirviö sai kilpailijan

Kaksi

helle otti vastaan Hämeenlinnaan kesäkokoustaan viettämään tulleen sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän, myös sen puheenjohtajan, kansanedustaja Veikko Helteen.Asioiden käsittely viivästyi obligatoristen tutustumismatkojen ja monien suuntatiedustelujen ansiosta niin pahoin, että kokousta oli jatkettava vielä myöhään illalla ja mm. puoluesihteeri Kalevi Sorsan katsaus lähestyvästä vaalikamppailusta jäi aikanaan pitämättä.– –Päivän muhkeimman entreen teki kansanedustaja Väinö Leskinen: hän saapui kokouspaikalle vesitasolentokoneella Siilinjärveltä. Lentosatama löytyi Vanajalta hotellin edustalta.presidentin lupaa avioliittoon päästäkseen anovat yhä useammat nuoret. Kymmenen vuoden aikana näiden lupien määrä on koko ajan noussut, jopa kaksinkertaistunut. Vuonna 1959 lukumäärä oli 193, vuonna 1967 432.Syy nuorena naimiseen: morsian raskaana.Jos tyttö on alle 17-vuotias, hänen täytyy saada lupa tasavallan päämieheltä ennen pappilaan menoa. Miehen ikäraja on 18 vuotta. Sen jälkeen päättävät avioliitosta vanhemmat, kunnes avioon aikovat ovat täysi-ikäisiä eli 20-vuotiaita.Varatuomari Rafael Kyti oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta kertoi, että avioliittolupia anovat pojat ja tytöt yleensä yhtä paljon.”Tyttö voi olla yli 17-vuotias, poika ei. Poika hakee lupaa presidentiltä ja syynä on morsiamen raskaus.”Viime maanantain presidentin esittelyssä oli 25 avioanomusta. Kaikki anojat saivat luvan ja kaikissa tapauksissa oli kysymyksessä ns. pakkoavioliitto.kansanpuiston Suujärvestä paljastui tiistaina iltapäivällä paitsi ainakin parinkymmenen aikaisemmin tuntemattoman ammuslaatikon erä, myös useita salaperäisiä tynnyreitä.Ne sisältävät jotain kiinteätä ainetta, jota epäillään hapettuneeksi trotyyliksi. Näytteet vettyneestä jauheesta on lähetetty puolustusvoimain laboratorioon analysoitavaksi.On ilmeistä, että ammusten ja säiliöiden tutkimus- ja nostotyöt tulevat vaatimaan pelkästään Suujärvellä koko tämän viikon.Lisäksi näyttää aiheelliselta tutkia kansanpuiston muita lampia.Saaren kansanpuiston khr-ammuslöytö on aiheuttanut vilkkaan keskustelun, onko mahdollista, että vielä 25 vuotta asekätkennän jälkeen joku osasyyllinen voidaan asettaa siitä tuomioistuimen eteen.Suomen suurin maauimala ja uimahalli vihittiin tiistaina käyttöönsä Hyvinkäällä.Laitoksessa, josta hyvinkääläiset ovat haaveilleet jo viiden vuoden ajan, on jo ennen vihkimistä ehtinyt käydä 86.000 henkilöä. Uimala on tullut maksamaan n. 4,8 milj. markkaa.Vihkiäispuheen piti opetusministeri Johannes Virolainen. Vihkiäisten yhteydessä paljastettiin kuvanveistäjä Terho Sakin suuri Hyöky-veistos.Roman Polanski kielsi tiistaina, että hänen kotonaan olisi ollut juhlia sinä iltana, jolloin hänen vaimonsa, näyttelijätär Sharon Tate ja neljä muuta henkilöä murhattiin.Polanskin mukaan hänen vaimonsa oli täydellisesti lapsensa odotuksen vallassa. Tate olisi saanut ensimmäisen lapsensa elokuun aikana.Polanski sanoi antaneensa poliisille erään henkilön nimen, joka aikaisemmin tänä vuonna oli tunkeutunut kutsumattomana vieraana Taten ja Polanskin pitämiin tupaantuliaisiin.neuvoja kuinka elää, varastaa, pettää ja olla olemassa ansaitsematta rahaa on nyt saatavissa ”Kohteena Lontoo” (Project London) -nimisessä hipeille ja muille oleskelijoille tarkoitetussa käsikirjassa.15-sivuisen kirjasen tuntematon tekijä sanoi sen olevan tarkoitettu eloonjäämistekniikan käsikirjaksi kaupunkilaiselle, joka on jätetty yhteiskunnan ulkopuolelle ja joka innokkaasti yrittää soluttautua vanhaan yhteiskuntaan tai koetella uusia vaihtoehtoja.Lontoon hippipiireissä kiertävä kirja sisältää ”kentällä koeteltuja” keinoja kuinka soluttautua esimerkiksi valtameriristeilijän matkalla järjestettäviin ”Bon Voyage -juhliin”.”Shampanja, kaviaari, hummerisalaatti, kaikki on ilmaista aavalla merellä”, sanotaan kirjasessa.– – Scotland Yardin edustaja sanoi, että heillä on jo kirja ja että sitä tutkitaan ”hyvin kiinnostuneina”. (Reuter)skotlantilaista kalastajaa kertoi nähneensä sunnuntaina Loch Morar -järvessä yhtä ison ja hurjan merihirviön kuin Loch Nessin kuuluisa otus.Se oli pureskellut heidän aironsa kappaleiksi.Loch Morar on 16 km pituinen järvi Skotlannin länsirannikolla noin 56 km päässä Loch Nessistä.”Se oli 18 metrin pituinen, suuri, kyttyräselkäinen ja hurja”, kertoi McDonnel kuvaillessaan otusta.”Sen selkää pitkin kulki rivi tummanruskeita ulokkeita. En ole koskaan nähnyt mitään sen kaltaista ja toivon, etten näekään”, hän lisäsi. (UPI)HS