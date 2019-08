Historia

Pilaantunut vesi ärsyttää Saimaan kanavamatkustajia

Lappeenranta, 20.8.1969 (EK)

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naapurivisa ja Sävelsilta onnistunutta yhteistyötä

Yksitoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väkiluvun kasvu Suomessa hidastunut

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olin onnellisin avioliitossani

Los Angeles (The Los Angeles Times)

Elokuvaohjaaja

Suomalainen merimies hurjasteli Nagoyan satamakaupungissa

Japanilaisen

15.000 matkailijaa on tämän kesän päivittäisillä risteilyillä tutustunut Saimaan kanavaan, jonka yläpäässä kaikki ovat joutuneet havaitsemaan puunjalostusteollisuuden pilaaman veden.Epämiellyttävä haju ja noin metrin korkuiset likaisenharmaat vaahtovuoret ovat jokaiselle Mälkiän sulun läpäisseelle tuttuja asioita.Toukokuun lopulla asennettiin kanavaan Mälkiän sulun yläpuolelle Kaukaan teollisuuslaitoksilta lainattu veden hapettaja, joka pyöriessään sekoitti veteen happea noin 26 kiloa tunnissa. Laite oli toiminnassa heinäkuun puoleenväliin saakka, jolloin Kaukas tarvitsi sitä omassa käytössään.Veden laatua koskevat laboratoriotulokset eivät ole vielä valmistuneet. Aistein havaittavaa vaahdon vähenemistä tai hajun heikkenemistä ei kokeilun aikana kuitenkaan tapahtunut.Jätevesien vaikutus tuntuu ainakin Lietjärvellä saakka, mutta veden laatu kanavan alkupäätä lukuunottamatta on varsin hyvä.toimittajaa ja kuvaajaa Viron radiosta ja televisiosta sekä Rahva Hääl -lehdestä aloitti keskiviikkona Helsingistä kymmenen päivää kestävän automatkan maassamme. Toimittajat tutustuvat matkallaan mm. paikkakuntiin, joilla neuvostovaltion perustaja V. I. Lenin on vieraillut. – –Tavallisestihan matkat Neuvostoliitosta Suomeen ovat rajoittuneet Tampereen korkeudelle. Tutustumme paikkakuntiin, joilla Lenin aikoinaan vieraili – asiahan on ajankohtainen, sillä ensi vuonna on kulunut sata vuotta hänen syntymästään.Soosaar kertoi olevansa iloinen Suomen ja Viron lisääntyneestä yhteistoiminnasta radion ja television piirissä. Mm. television yhteisohjelmat ovat saavuttaneet Virossa suuren suosion – Naapurivisa ja Sävelsilta ovat hyviä esimerkkejä onnistuneesta yhteistoiminnasta.”Viron radio lähettää päivittäin suomenkielistä ohjelmaa, sunnuntaisin on 75 minuutin lähetys, johon sisältyy visailuja, viihdettä, asiapitoista ohjelmaa ja suuren suosion saanut kirjelaatikko. Televisiosta tulee kahdesti viikossa ohjelmaa suomenkielellä.”Olen seurannut Suomen televisiolähetyksiä ja huomannut, etteivät ohjelmamme rakenteellisesti suurestikaan eroa toisistaan – poikkeuksena ovat lukuisat sarjafilmit Suomessa ja vanhat amerikkalaiset filmit, joista en lainkaan pidä, kertoi Eestin television toimittaja Ylo Tootsen.väkiluku kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10.353:lla ja oli kesäkuun lopussa noin 4.706.000. Viime vuoden kesäkuun lopussa väkilukumme oli 4.689.000, joten lisäystä oli vuoden aikana noin 17.000, kerrotaan tilastollisesta päätoimistosta.Syntyvyys on viime vuosina laskenut melko voimakkaasti, ja tämä on luonnollisesti hidastanut väkiluvun kasvua.Tammi-kesäkuussa syntyi maassamme hieman yli 4.000 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Nyt näki päivänvalon 33.888 uutta kansalaista. Viime vuoden vastaava luku oli 37.963.Roman Polanski selitti itku kurkussa lehtimiehille tiistaina, kuinka onnellinen hän oli ollut näyttelijätär Sharon Taten kanssa, joka murhattiin raa'asti pari viikkoa sitten. – –Polanskin mukaan Sharon Tatella ei ollut minkäänlaista ennakkoaavistusta kuolemastaan. He keskustelivat toistensa kanssa vain muutamaa tuntia ennen surmatyötä puhelimitse. Polanski kertoi vaimonsa puhuneen Lontooseen vain pikkuseikoista kuten kodittomasta kissasta ja Polanskin syntymäpäiväkutsuista.”Tuona iltana ei ollut mitään kutsuja, hän ei maininnut puhelimessa mistään sellaisesta.”Vaikka Voltyck Frokowsky ja Jay Sebring, jotka myös surmattiin tuona iltana, polttivat marijuanaa ”Sharon ei käyttänyt huumausaineita, hän ei koskenut alkoholiin eikä polttanut edes tupakkaa”, kertoi Polanski.Polanski sanoi tunteneensa joitakin niistä ihmisistä, jotka olivat hänen kotonaan vieraina sillä aikaa, kun hän itse oli tekemässä filmiä Euroopassa, ja eräs niistä oli mies, joka oli aikaisemmin heitetty ulos Polanskin kodista tupaantuliaisjuhlista.Polanski ei suostunut mainitsemaan miehen nimeä, jonka uskotaan olevan epäilty tässä toistaiseksi ratkaisemattomassa joukkomurhassa.Nagoyan kaupungin poliisi on nostanut syytteen 17-vuotiasta suomalaista merimiestä vastaan.Merimiestä, joka palvelee suomalaisella Rigoletto-nimisellä rahtialuksella, syytetään ajoneuvojen varastamisesta, liikenneonnettomuuksien aiheuttamisesta ja ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena.Vahvasti olutta nauttinut nuorukainen varasti lauantai-iltana Nagoyassa peräkkäin kolme autoa ja moottoripyörän. Ensimmäisellä autolla hän törmäsi kahteen pysäköityyn autoon.HS