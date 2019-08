Historia

Leikkikalugangsterin morsian

HS 22.8.1969

”Leikkikalugangsterin”

Muuttoliike vähentää Koillis-Lapin väestöä

Posio, 21. 8. (Jaakko Pihlaja)

Tänä

Häämarssin sijasta nimet rekisteriin

Hunnut

Eduskunta sai pronssipatsaat istuntosaliin

Eduskunnan

Tuhat kahvivierasta Petäjäveden tien avajaistilaisuudessa

Jyväskylä, 21. 8. (MV)

Kesäisen

Panssarit tulivat Prahaan mielenosoitusten jälkeen

Tshekkoslovakian

Euroopan suurin Pop-teltta

Englannin

Carlo Ponti on malliaviomies

Aina

yllätysmorsian on Tamara Lund, jolla lienee tämänkertaisen Spede-uutuuden viehättävimmät kasvot ja olemus ja melko vaivalloinen tehtävä kavaljeerinsa Jim King–Speden ja isä Krakström–Kumpulaisen, kiihkeitten leikkikalukilpaveikkojen välissä.Uutuuden on ohjannut Ere Kokkonen, kuvaus on Kari Sohlbergin ja musiikki Jaakko Salon.Tärkeissä tehtävissä nähdään mm. Vesa-Matti Loiri, Risto Aaltonen, Simo Salminen, Leo Jokela, Jukka Sipilä (Sibelius), Marja Korhonen, Pirkko Mannola ja Kalevi Kahra.kesänä huippulukuihin noussut muuttoliike länsirajan taakse vähentää uhkaavasti Koillis-Lapin työkykyistä väestöä.Pelkästään Posiolta, Ranualta ja Sallasta on tänä vuonna hakeutunut Ruotsiin työhön toistatuhatta henkeä.Suurin osa muuttaneista on ammattitaidottomia nuoria, mutta joukossa on myös pienviljelijöitä ja ammattimiehiä.Kymmenet ovat lähteneet perheineen ja muutamat kylät ovat kokeneet todellisen asukaskadon.”Useimmiten kysymys on leivästä, mutta tänä kesänä muuttoliike on saanut myös eräänlaisen muotivirtauksen piirteitä”, toteaa Posion kunnanjohtaja Pentti Mäkinen.ja häämarssit voitaisiin korvata pelkällä rekisteröinnillä oikeusministeri Aarre Simosen mielestä.Hän kannattaa avioliiton solmimisen yksinkertaistamista.Rekisteröinti on eräs niistä ajatuksista, joita Ruotsissa esitettiin äskettäin avioliittolain uudistamisesta.”Kannatan ruotsalaisten ajatusta nopeasta erosta. Avioero pitäisi saada heti, jos aviopuolisot ovat asiasta yksimielisiä”, Simonen sanoi.istuntosali saa tällä viikolla – lähes 30 vuotta suunniteltua myöhemmin – koristuksekseen pronssipatsaat.Ensimmäinen pronssiin valettu hahmo – Raivaaja – saatiin paikalleen kuuden miehen voimin torstaina.Loput neljä patsasta vaihdetaan pronssiin tänään.Istuntosalin viisi patsasta, jotka ovat Raivaaja, Henkinen työ, Tulevaisuus, Usko ja Sadonkorjuu, ovat olleet kipsisiä. Ne on vain päältä kullattu.Patsaat on veistänyt professori Wäinö Aaltonen.Eduskunnan ylivahtimestari Pentti Lainela sanoi, että patsaat oli alunperin tarkoitus valaa pronssiin, mutta tämä jäi silloin tekemättä.kansanjuhlan tunnelma hallitsi Jyväskylän kaupunkialueella olevia Könkkölän siltoja, jotka olivat Jyväskylän–Petäjäveden tien vihkiäisten näyttämönä.Tämä suurin kotimaisella rahoituksella tehty tie on yhdistämässä samoja asutuksen tienoita, joita 1600-luvulla halkoi ratsupolku ja johon 1780 rakennettiin kuusi kyynärää eli 3,6 m leveä tie.Se kulki Alavudelta Keuruun kautta Jyväskylään.Nyt valmistunut ja vihitty tie on 10 m:n levyinen.Tien avajaisiin tullut yleisö, noin 1000 henkeä, kahvitettiin tapauksen kunniaksi silloilla.”Jyväskylän-Petäjäveden tien rakennus on merkittävä sen vuoksi, että tämä on suurin kotimaisella rahoituksella tehty urakkatyö”, sanoi rakennusneuvos Väinö Skogström vihkiessään 26,1 km:n pituisen tien.miehityksen vuosipäivän tunnelma tiivistyi torstaina illalla panssarivaunujen ilmestyessä Prahan keskustan lähelle aiemmin sattuneiden mielenosoitusten jälkeen.Panssarivaunut eivät kuitenkaan siirtyneet keskustan levottomuusalueille, joista tunnetuin, Vaclavske namesti suljettiin kokonaan iltapäivällä hajotetun nuorten mielenosoituksen jälkeen.Mielenosoitukset tapahtuivat pääasiallisesti kolmella tasolla.Ensinnäkin suurin osa pääkaupungin miljoonasta ihmisestä tuntui boikotoivan busseja, raitiovaunuja ja kauppoja kuten kielletyissä lentolehtisissä oli kehotettu.Toiseksi noin 50 000:teen nouseva väkijoukko marssi huutaen ”venäläiset menkää kotiin” leveällä Vaclavske namesti -kadulla.Ja kolmanneksi muutamaan tuhanteen noussut nuorten joukko taisteli kyynelkaasua ja patukoita käyttäviä poliiseja vastaan lähellä Vaclavin patsasta.etelärannikon edustalla sijaitseva Isle of Wight on popmusiikin ystävien kohtaamispaikka tämän kuun lopulla.Wightin popfestivaalin esiintyjien joukossa ovat The Who, The Pretty Things ja The Moody Blues.Tilaisuutta varten järjestäjät ovat rakentaneet popteltan, jolla on pituutta yli 180 metriä ja leveyttä yli 30 metriä.Sitä sanotaan suurimmaksi Euroopassa. (UPI)huolehtivan aviomiehen esimerkkiä noudattaen elokuvatuottaja Carlo Ponti on varmistautunut siitä, että sääsket eivät pääse pilaamaan hänen puolisonsa Sophia Lorenin kallista hipiää, kun pariskunta aloittaa uuden elokuvan ulkokohtausten filmaamisen Zervolon tilallaan.Pontin määräyksestä tilaa ympäröivä metsä puhdistettiin sääskistä helikopterin ja hyönteismyrkyn avulla.Elokuvan nimi on ”The Parasols” (Aurinkovarjot). (UPI)HS