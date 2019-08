Historia

Synnytyssairaaloissa puutetta potilaista

HS 23.8.1969

Viimeistelytöitä tehdään Pohjolan vakuutuspalatsissa

Pesuaineen voi sekoittaa itse

Erottajan liikenne vaikeutuu

Muuttuvat Veljekset valmistuu

Erkko Kivikoski

on ollut, todetaan Helsingin synnytyslaitoksilta.Tänä kesänä ei synnyttäjiä ole tarvinnut passittaa kotiin tilanahtauden takia liian aikaisin ja raskauskomplikaatioita potevat on voitu ottaa tarkkailtaviksi hyvissä ajoin.Aiempien vuosien korkeapaine on tasoittunut sellaiseksi, että on jopa alettu huolestua maamme väkiluvun kasvun hitaudesta. Tilastot tietävät kertoa, että suuntaus vähälapsisiin perheisiin on vallalla.Pienet synnytyslaitokset sulkevat ovensa ja yhä useammat uudet kansalaiset näkevät päivänvalon hyvinvarustetuissa keskus- tai aluesairaaloissa.Perhesuunnittelun ja ehkäisyvälineiden lisääntyneen käytön vuoksi syntyvyyden lasketaan vähentyvän tämän vuoden aikana 8000:lla. Jo toissa vuonna syntyvyys koko maassa alitti 80.000 rajan. – –Tilastollinen päätoimisto on laatinut ennusteen syntyvyydestä v. 2000 asti. Sen mukaan syntyvyys pienenisi jatkuvasti koko maassa muuttumattomana.Toinen vaihtoehto ennusteessa on, että syntyvyys pysyttelee jatkuvasti v. 2000 asti samalla tasolla kuin v. 1968.kiirehditään Huopalahden- Lapinmäentien risteyksessä massiivisena kohoavassa vakuutusyhtiö Pohjolan uudessa toimintapalatsissa, jossa täystyöllisyys alkaa jo ensi maanantaina.Syksyllä 1966 aloitettu suururakka valmistui suunnilleen ennalta sovitussa ajassa, vaikka välillä pääurakoitsija Arvonen Oy tekikin konkurssin.Pohjolan pääkonttori on kooltaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan luokkaa ja kaikki tilat laskettuna sitä voidaan pitää Helsingin suurimpana talona.pesuaineisiin lisätään fosfaatteja pesutehon parantamiseksi. Mutta kun fosfaatit joutuvat vesistöihin, ne vaikuttavat kuin lannoitteet: lisäävät pohjakasvillisuutta, joka kuluttaa happea niin, että vesistö vähitellen alkaa menettää happipitoisuuttaan.Koska markkinoilla ei tällä hetkellä ole vielä pesuainetta, joka sisältäisi mahdollisimman vähän fosfaatteja ja olisi silti tehokasta, voi kuluttaja tehdä itse tällaisen sekoituksen. Siihen tarvitaan saippuaa ja jotain synteettistä pesuainetta. – –Kuluttajainstituutin kehittämässä menetelmässä on tärkeää, että aineita yhdistetään oikeassa suhteessa:Yksi osa synteettistä pesuainetta esipesuun tai jos esipesua ei tarvita, varsinaiseen pesuveteen, ja neljä osaa saippuaa varsinaiseen pesuveteen. Synteettistä pesuainetta on siis oltava molemmissa pesuvesissä.Suurimman osan liasta irroittaa saippua, joka näin tekee fosfaatit melkein tarpeettomiksi vapauttaen ne tästä tehtävästä.Synteettiset aineet ja pieni määrä fosfaatteja, jotka vielä ovat jäljellä, parantavat pesutehoa.sujuu liikenne entistä hitaammin, kun kaksi kaistaa Mannerheimintien reunasta on suljettu liikenteeltä.Työt kuuluvat osana Mannerheimintien asvaltoimiseen ja Stockmannin tunnelin rakentamiseen.Tunnelityön valmistuttua siirretään Erottajan ja Ylioppilastalon raitiovaunupysäkit Stockmannin eteen. Pysäkit yhdistetään vasta ensi vuonna, kertoi osastopäällikkö Teuvo Riittinen kaupungin liikennelaitokselta.Järjestelyjen mukaan Mannerheimintietä etelään ajettaessa kielletään vasemmalle kääntyminen. Kalevankadulta ei voida ajaa kuin Mannerheimintielle etelään. Samoin kielletään vasemmalle kääntyminen Erottajankadulta Ludviginkadulle.Pohjoiseen ajaville on Pohjois-Esplanadin kulmassa vasen kaista varattu Lönnrotinkadulle kääntyville. Muut kolme kaistaa jatkuvat suoraan kuten tähänkin asti.Keskuskadun ja Pohjoisen Esplanadin liikenne ohjataan suoraan Lönnrotinkadulle. Postitalolta Messuhallille levennetään Mannerheimintie kahdeksankaistaiseksi.– viimeksi ”Kuumalla kissallaan” paljon tunnustusta ja myös huomattavimman valtionpalkinnon saanut ohjaaja – valmistelee parastaikaa neljättä pitkää elokuvaansa, tällä kerralla Fennadalle.Kivikoski ei kuitenkaan halua tulla nimetyksi erityisesti ohjaajana, sillä tätä uutuutta on alun perin valmisteltu uuteen tapaan, ratkaisevasti kokonaisen työryhmän voimin.Jo käsikirjoitusta on koko ajan ollut tekemässä työryhmä. Eikä tavanmukaista käsikirjoitusta itse, asiassa paljon olekaan – vain noin 10–15 liuskaa. Sen sijaan suunnitellaan elokuvan kulkua ja dialogia kulloistakin otosta varten ja esiintyjien tyyppiin, roolihahmoon ja suuhun sopivaksi.Työryhmässä olivat alunperin kirjailija Kerttu-Kaarina Suosalmi – jonka ideapohja elokuvassa on – ja jatkuvasti Kivikoski, Eero Melasniemi sekä muita filmiin osallistujia, ilmeisesti myös apulaisohjaaja – järjestäjä Anssi Mänttäri.Tällä hetkellä elokuvan nimenä on ”Kesyttömät veljekset.”HS