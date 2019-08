Historia

HS 25.8.1969

vanhimmat filmijuhlat, Venetsian filmifestivaalit avattiin lauantaina. Venetsian elokuvajuhlia vietetään nyt 30. kertaa ja ensimmäistä kertaa uuden festivaalipäällikön Ernesto G. Lauran johdolla. – –Odotetuin tämän vuoden Venetsian filmijuhlien uutuuksista on Federico Fellinin uusi elokuva ”Satyricon”, jota hän on valmistanut yli neljän vuoden ajan. Se perustuu antiikin Petronius Arbiterin kertomuksiin, ja asiantuntijat ovat sanoneet sitä Fellinin loistavimmaksi työksi.Toinen suurella uteliaisuudella odotettu uutuus on Paolo Pasolinin uutuus ”Pigsty”, jossa suurta pääosaa puolimiehenä, puolisikana esittää hieno italialainen näyttelijäkoomikko Urgo Tognazzi.Pasolini aiheutti viime vuonna Venetsiassa ensiksi esitetyllä ja siellä kaksi palkintoa saaneella ”Teoreemallaan” suurta kohua myöhemminkin, koska pari kuukautta Venetsian filmijuhlien jälkeen tämä mm. katolisen kirkon ensiksi palkitsema elokuva kiellettiin kokonaan Italiassa.Venetsian tämänvuotisten filmijuhlien uudistuksiin kuuluu myös palkitsemisten poistaminen. Tänä vuonna mm. ei anneta kultaista leijonaa parhaalle elokuvalle sen sijaan kyllä ohjaajalle hänen kokonaistuotannostaan. Ensimmäisenä sen saa nyt Luis Bunuel.John Lennonin ja hänen japanilaissyntyinen vaimonsa Yoko Onon kerrotaan siirtyvän rauhanristiretkensä vuoteesta veneeseen.Heidän tarkoituksensa on saada aikaan rauha Israelin ja arabimaailman välillä.Pariskunta, jonka aviovuoteesta on tullut kansainvälisen rauhan sovittelukenttä, aikoo radioida ohjelmaa lähi-idän maihin Välimerellä sijaitsevalta radiolaivalta.Varakas israelilainen ravintolanomistaja Abie Nathan, joka on kahdesti lentänyt Egyptiin puhumaan rauhasta, sanoi palkanneensa poptähtiä laulamaan ja juttelemaan Rauha-nimisellä aluksellaan. – –Nathanin kertoman mukaan radiolähetyksessä uhrataan yhtä paljon aikaa raamatun ja koraanin lukemiseen. Ohjelma lähetetään hepreaksi, arabiaksi, ranskaksi ja englanniksi, ja se on sekoitus uutislähetyksiä, rauhanvetoomuksia ja popmusiikkia, kertoi Nathan edelleen.pyhän al-Aqsan moskeijan palon takia vihan vimmoihin kiihtyneet arabijohtajat pyrkivät tiivistämään rivinsä uuden sotilaallisen selkkauksen laajentumisen varalta.Intohimoisten pyhän sodan kehotusten kaikuessa yli lähi-idän arabimaiden ulkoministerit on kutsuttu maanantaiksi Kairoon valmistelemaan sopimusta jyrkemmistä toimista Israelia vastaan.Ulkoministerit keskustelevat Jordanian ehdottamasta arabien huippukokouksesta, jolle Egypti on jo antanut siunauksensa.Huippukokouksen tuloksena olisi todennäköisesti rauhanomaisen ratkaisun virallinen hylkääminen.vuotta sitten Torremolinos oli hiljainen, kaunis kalastajakylä, jossa näki ulkomaalaisen turistin vain silloin tällöin. Nyt kylä on Costa del Solin (Aurinkorannikon) meluisa ja raaka läpi vuorokauden auki oleva pesä, joka vetää puoleensa turisteja eri puolilta maailmaa.Kaupungissa on surkeasti rakennettuja taloja, lähes roskaa myyviä muistoesineliikkeitä, likaisia kioskeja ja meteliä tulvillaan olevia diskoteekkeja.Kalastajat kalastavat nykyään turisteilta rahoja. Kauniit hiekkarannat ovat muuttuneet likaisiksi.Torremolinos on epäilemättä äärimmäinen esimerkki, mutta se on ilmeisen enteellinen siitä, mihin suuntaan Costa del Solin ja koko Espanjan turismi on kehittymässä. – –Miljoonat turistit ovat jättäneet jälkeensä miljoonia pulloja ja miljoonia peltipurkkeja. Mikäli tuuli ei puhalla oikealta suunnalta, uimarin on kahlattava nihkeän saastan seassa 45 metrin matka, ennen kuin hän voi pulahtaa uimaan. Tästä huolimatta rannat ovat täynnä.jalkapallomaajoukkue selvisi Helsingin Olympiastadionilla kolmannen kerran peräkkäin tappiotta.Vastassa ollut Norja ei tosin luovuttanut voittoa, mutta tasapeliin molemmat tyytyivät. Ottelun päätösnumerot olivat 2–2. Kaikki maalit ammuttiin ensimmäisellä puoliajalla, kuten kahdessa edellisessäkin maaottelussa Stadionilla. – –Suomen ensimmäisen maalin ampui Belgiaan ammattilaiseksi siirtynyt Arto Tolsa.”Kestävyyteni on lisääntynyt ulkomailla. Samoin otteet ovat nyt kovempia kuin ennen. Olen huomannut myös kuuden viikon aikana, että harjoittelu on muualla säännöllisempää kuin Suomessa. Varsinaiset harjoitusmetodit ovat samoja kuin Suomessa.Tässä mielessä en ole oppinut mitään uutta. Kuten päävalmentaja Laaksonen sanoo ei suomalainen usko ennenkuin jossakin on ulkomainen leima. En minäkään ottanut harjoituksia niin vakavasti kotimaassa kuin nyt Belgiassa”, kertoili Tolsa.”Valmentaja myös aina tietää, että miehet tulevat harjoituksiin, kun kerran on pyydetty. Suomessa asia on toisin. Kavereilla saattaa olla työesteitä ja ryhmäharjoittelu jää vajavaiseksi.””Tulen mielelläni toistekin, kun vain pyydetään. Jos Suomen maaottelut pelataan arkena, uskon että pääsen mukaan. Sarjakierroksemme pelataan useimmiten sunnuntaisin, joten silloin voi olla vähän vaikea lähteä”, tuumaili Tolsa.